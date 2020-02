Huawei heeft anderhalf miljoen actieve gebruikers in Nederland

Huawei heeft 1,5 miljoen actieve gebruikers in Nederland, 68 miljoen in Europa en 600 miljoen wereldwijd. Dat meldde het bedrijf donderdag tijdens een presentatie van zijn Huawei Mobile Services, tijdens de Tweakers Developers Summit.

Het gaat om actieve gebruikers van Huawei-toestellen. Ter vergelijking: het bedrijf verkocht in heel 2019 naar eigen zeggen 240 miljoen smartphones. Volgens marktonderzoeker IDC had Huawei in 2019 een marktaandeel van 17,6 procent, versus 21,6 procent voor Samsung en 13,9 procent voor Apple.

Het Chinese bedrijf noemde de aantallen om zijn claim kracht bij te zetten dat Huawei Mobile Services, of HMS, en de AppGallery 'het twee na grootste mobiele ecosysteem' gaat worden, na iOS en Google Play Services. Door de sancties die de VS aan Huawei heeft opgelegd, mag Google geen diensten leveren aan de Chinese fabrikant. Het bedrijf schuift daarom nadrukkelijk Huawei Mobile Services als alternatief voor Google Play Services naar voren. Ontwikkelaars kunnen hier van gebruik maken voor hun apps en de AppGallery moet zo uitgroeien tot een Play Store-alternatief.

Tijdens de Tweakers Developers Summit presenteerde Huawei hoe ontwikkelaars vierentwintig Huawei Mobile Services Core Kits kunnen inzetten om hun apps geschikt te maken voor HMS. Zo is er een categorie van Scan, Awareness & ML Kits, voor onder andere qr-codes en machine learning. Ook noemt het bedrijf Map & Location Kits, die gebruikerslocaties en personalisatie voor kaarten en routeplanning mogelijk maken. Huawei zal de komende tijden veel ontwikkelaars geinteresseerd moeten maken om Android-apps aan te passen voor zijn platform: het aanbod in AppGallery is vooralsnog een fractie van het aanbod in de Play Store.