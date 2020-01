Huawei Mate 30 Pro-smartphone komt deze maand uit in België

Huawei brengt in januari zijn Mate 30 Pro-smartphone uit in België. De telefoon zal in een beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn in Huawei Customer Experience Centers en wordt geleverd zonder Google-diensten.

Jurgen Thysmans van Huawei meldt aan Androidworld dat de Mate 30 Pro nog deze maand uitkomt in België, maar noemt nog geen specifieke datum. Ook de adviesprijs is nog onbekend. In Duitsland is de telefoon beschikbaar voor 1100 euro. De Mate 30 Pro komt in een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Het toestel zal alleen verkocht worden via Huaweis eigen Experience Center in Brussel. Het is nog onbekend of de Mate 30 Pro ook in Nederland uitkomt. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij Huawei.

De Mate 30 Pro werd al aangekondigd in september, maar wegens het handelsverbod met de Verenigde Staten verscheen het toestel niet direct in Europa. Inmiddels is de smartphone verkrijgbaar in Spanje, Zwitserland, Italië en Duitsland. De Mate 30 Pro zal in België, net als in alle andere landen, geleverd worden zonder apps en diensten van Google. Door de sancties die de VS aan Huawei heeft opgelegd, mag Google geen diensten leveren aan de Chinese fabrikant. In plaats daarvan zijn er alternatieve apps van Huawei op de telefoon geïnstalleerd, genaamd Huawei Mobile Services. Het toestel draait op een Aosp -build met Emui 10.

Google mag wel diensten verstrekken voor Huawei-smartphones die voor het handelsverbod zijn uitgebracht. Huawei meldt dan ook aan AndroidWorld dat het bedrijf in de toekomst met 'nieuwe' Android-smartphones komt door eerder uitgebrachte telefoons uit te brengen onder een andere naam. Het bedrijf deed dit eerder al met de Nova 5T, die eigenlijk een Honor 20 is.