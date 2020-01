Sony plant smartphone-aankondiging op 24 februari

Sony zal op 24 februari een of meerdere nieuwe smartphones presenteren in zijn Xperia-lijn van Android-toestellen. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De presentatie vindt plaats bij de start van telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.

Sony heeft de presentatie gepland op maandagochtend om half negen, zo blijkt uit de uitnodiging die onder meer GSMArena online heeft gezet. Dat Sony daar nieuwe smartphone zal laten zien, is geen verrassing; de Japanse fabrikant toont al jaren nieuwe modellen op de telecombeurs in Barcelona. De presentatie is ook via een livestream te volgen. De afbeelding op de uitnodiging geeft weinig weg en lijkt op een wallpaper zoals Sony die meelevert met zijn telefoons.

Er ging onlangs een gerucht over een toestel die Sony Xperia 5 Plus zou gaan noemen. De Japanse fabrikant heeft daar volgens de renders, voor het eerst sinds een paar jaar op een duurder model, een 3,5mm-jack opgezet. Het scherm heeft volgens de info afmetingen van ongeveer 154x68mm, bij een diagonaal van 6,6" en een schermverhouding van 21:9. De resolutie is niet bekend. De Xperia 5, die afgelopen najaar is verschenen, heeft een oledscherm van 2520x1080 pixels.

Ook ging er eind vorig joor nog een gerucht over een compacte smartphone. Sony presenteerde vorig jaar op MWC topmodel Xperia 1 en midrangetelefoons Xperia 10 en 10 Plus. Die kwamen toen enkele maanden later uit.