Gerucht: overheid VS wil meer handel met Huawei kunnen blokkeren

De overheid van de Verenigde Staten wil naar verluidt meer handel van bedrijven buiten de VS met Huawei kunnen blokkeren. Daarvoor past het een regel aan. Het is nog onbekend wat de gevolgen zullen zijn van de aanpassing.

Momenteel kan de overheid van de VS handel blokkeren tussen bedrijven uit andere landen als Amerikaanse technologie 25 procent van de waarde vertegenwoordigt. Voor handel met Huawei wil de VS die grens verlagen naar 10 procent van de waarde, meldt Reuters.

De VS wil dat dankzij de aanpassing het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Huawei het Chinese bedrijf meer raakt. Momenteel kunnen bedrijven uit andere landen dan de VS handel drijven met Huawei, zolang de waarde van Amerikaanse componenten daarin niet boven de 25 procent komt.

De Amerikaanse regering wil volgens Reuters de nieuwe regel snel openbaar maken en daarna gaat hij vrijwel direct in. Het handelsverbod voor Amerikaanse bedrijven met Huawei is er sinds mei en had al veel gevolgen. Zo kan Huawei in Europa geen nieuwe modellen smartphones met Google-apps uitbrengen. De overheid van de VS heeft diverse bedrijven licenties gegeven om handel te drijven met de Chinese fabrikant, waaronder Microsoft.