Reuters: VS overweegt chipleveringen TSMC aan Huawei te dwarsbomen

De Amerikaanse regering zou overwegen om regels aan te passen om zo de handel tussen Huawei en de Taiwanese chipfabrikant TSMC te dwarsbomen. De VS zou dat doen door het leveren van chips waarbij Amerikaanse apparatuur is gebruikt, te verbieden.

Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat er een voorstel ligt voor het plan, maar dat het nog niet zeker is of het doorgaat. Om het leveren van chips aan Huawei te bemoeilijken, zou de Amerikaanse regering de Foreign Direct Product Rule willen aanpassen. Via die regelgeving kan de VS invloed uitoefenen op buitenlandse fabrikanten als die gebruikmaken van Amerikaanse technologie of software.

Volgens het voorstel zou de VS chipbedrijven als TSMC alleen willen laten handelen met Chinese fabrikanten zoals Huawei als de overheid daarvoor een licentie heeft gegeven. Momenteel hanteert de VS al een dergelijke voorwaarde bij de handel tussen Amerikaanse en Chinese bedrijven.

De Amerikaanse regering wilde niet inhoudelijk reageren tegenover Reuters, maar een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken laat wel weten dat de overheid sterke bedenkingen blijft hebben bij Huawei.

Als er een handelsverbod komt tussen TSMC en Huawei, heeft dat vermoedelijk grote gevolgen voor beide bedrijven. Huawei ontwerpt met zijn HiSilicon-divisie zijn eigen chips, maar laat die fabriceren bij het Taiwanese TSMC. Huawei is een van de grootste afnemers van TSMC.

In mei vorig jaar plaatste de Amerikaanse regering Huawei op zijn Entity List, waardoor Amerikaanse bedrijven niet met het Chinese bedrijf mogen handelen. Vorige week gaf de Amerikaanse regering Huawei opnieuw 45 dagen uitstel op het handelsverbod. Dat zou gedaan zijn zodat werkzaamheden bij Amerikaanse providers afgerond kunnen worden. Volgens het ministerie is het de bedoeling dat de betrokken partijen intussen naar andere aanbieders op zoek gaan.