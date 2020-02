Wall Street Journal: VS heeft bewijs Huawei-spionage gedeeld met Duitsland en VK

De Amerikaanse overheid heeft volgens The Wall Street Journal bewijs in handen dat Huawei via backdoors in zijn apparatuur toegang heeft tot mobiele netwerken. Dat bewijs zou recent gedeeld zijn met Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Robert O'Brien, de nationale veiligheidsadviseur van de VS, zegt tegen The Wall Street Journal dat de regering bewijs heeft dat Huawei in het geheim toegang heeft tot gevoelige data en persoonlijke informatie via systemen die het wereldwijd verkoopt en onderhoudt. De VS zou dat in 2009 voor het eerst opgemerkt hebben bij 4g-apparatuur, maar de regeringsmedewerkers die de krant gesproken heeft willen niet bevestigen of de VS ook heeft waargenomen dat Huawei gebruik heeft gemaakt van de backdoors.

Het bewijsmateriaal zou lange tijd geheim zijn gehouden, maar volgens informanten van de krant heeft de Amerikaanse regering vorig jaar details verstrekt aan bondgenoten, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het bewijs zou aantonen dat Huawei zijn apparatuur heeft voorzien van de mogelijkheid om toegang te krijgen tot netwerken, zonder dat de providers die de apparatuur inzetten daar weet van hebben. Andere fabrikanten zouden dergelijke mogelijkheden niet hebben.

De VS beschuldigt Huawei al lange tijd van spionage en weert daarom de netwerkapparatuur van de Chinese fabrikant. Ook spoort de VS andere landen aan om geen Huawei-apparatuur te gebruiken bij de aanleg van nieuwe 5g-netwerken. De VS heeft zijn claims van spionage door Huawei nooit publiek gestaafd met bewijs en beargumenteert dat het dit niet hoeft te doen. Huawei ontkent dat het spioneert of ongeoorloofde toegang heeft via zijn apparatuur.