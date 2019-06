Huawei ontkent samen met Chinese leger onderzoeken te doen

Huawei heeft ontkend dat het gezamenlijke onderzoeksprojecten heeft gehad met het Chinese leger. Er kwamen donderdag diverse van deze onderzoeken naar buiten, waaronder eentje die vorige maand is gepubliceerd.

Huawei-topman Song Liuping zegt in reactie op een artikel van Bloomberg dat het bedrijf zich niet bewust is van de onderzoeken die in het artikel staan. "Huawei levert geen aangepaste producten aan het leger en doet ook geen onderzoek daarvoor. Wij zijn ons niet bewust van de papers die sommige medewerkers hebben gepubliceerd. We hebben niet zulke gezamenlijke onderzoeksprojecten."

De reactie ligt in lijn met eerdere verklaringen van Huawei. Het bedrijf wijst aantijgingen dat het samenwerkt met de Chinese overheid steevast van de hand. Ook heeft het eerder gezegd dat het leger en Huawei niet samenwerken, ondanks dat de oprichter van Huawei carrière maakte in het leger.

Bloomberg wees in het artikel op diverse onderzoeken, waarvan een van de auteurs van Huawei is, terwijl andere van het Chinese leger zijn. De meest recente daarvan ging over het herkennen van emoties in video's. De oudste is van 2006. Een Chinese wetenschapper zegt in het artikel van Bloomberg dat medewerkers van bedrijven soms op eigen houtje onderzoeken doen en pas bij publicatie de naam van hun werkgever erbij zetten, zelfs zonder dat die werkgever het weet.

De relatie tussen Huawei en het Chinese leger is een precair onderwerp, omdat de Chinese maker van smartphones en netwerkapparatuur al enige tijd onderwerp is van beschuldigingen van spionage. Er is nog geen bewijs getoond voor die beschuldigingen, maar inmiddels heeft de overheid van de VS Huawei wel op een zwarte lijst gezet, waardoor Amerikaanse bedrijven niet meer mogen handelen met Huawei. Om die reden trok Google de Android-licentie in, kan Microsoft geen Windows meer leveren voor nieuwe Huawei-laptops en is het niet mogelijk voor Huawei om onderdelen en technologie uit de VS te krijgen, waaronder licenties op ARM-microarchitecturen voor zijn socs.