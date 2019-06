Signify voegt bluetooth-functionaliteit toe aan Philips Hue-lampen

Signify heeft zijn eerste Philips Hue-producten geïntroduceerd die naast Zigbee ook over bluetooth beschikken. De nieuwe functionaliteit is vooral bedoeld voor gebruikers die geen bridge willen installeren of die een goedkope lamp willen om mee te experimenteren.

Volgens Signify worden sommige potentiële Hue-klanten nog steeds afgeschrikt omdat zij verplicht een bridge moeten hebben. Die hub vertaalt de wifisignalen van de smartphone-app naar het Zigbee-signaal waarmee de Hue-verlichting aangestuurd wordt. Om die drempel weg te nemen brengt de fabrikant in de herfst een nieuwe generatie Hue-producten op de markt die zowel Zigbee als bluetooth ondersteunt. Voor die laatste verbinding heeft de gebruiker alleen de nieuwe Hue Bluetooth-app nodig; wanneer een nieuwe lamp in de fitting wordt gedraaid, detecteert de app die automatisch.

In bluetooth-modus kunnen tot tien lampen worden geïnstalleerd, terwijl een bridge tot wel vijftig lichtpunten aankan. Die lampen moeten bovendien dicht bij elkaar in de buurt zijn. Alleen dan kan Signify, door het beperkte bereik van een bluetooth-signaal, naar eigen zeggen 'een vlekkeloze werking garanderen'. Later kan de gebruiker overigens altijd beslissen om over te stappen naar een Hue-infrastructuur mét bridge, voor meer functionaliteit.

Er zitten nog enkele beperkingen aan de bluetooth-methode ten opzichte van de bridge-installatie. Zo zijn de bluetooth-lampen zonder bridge niet verbonden met het internet. Dat betekent dat gebruikers de lampen niet buitenshuis kunnen bedienen, bijvoorbeeld om hun aanwezigheid te simuleren wanneer zij niet thuis zijn. Verder werken de lampen in bluetooth-modus niet samen met Hue-bewegingssensoren, kunnen ze niet inspelen op het tijdstip van de dag, en zijn ze niet compatibel met de Hue Entertainment-functie die de lampen kan synchroniseren met de beelden op een televisie. Dat kan tot nader order allemaal alleen in combinatie met een Hue-bridge. Ook Siri van Apple wordt niet ondersteund. De spraakassistenten Amazon Alexa en Google Assistent dan weer wel.

De eerste Philips Hue Bluetooth-producten, een 'traditioneel' A19 peertje en een BR30 lamp die naar beneden schijnt, verschijnen donderdag eerst op de Amerikaanse markt. Canada volgt op 2 juli, Europa is pas in de herfst aan de beurt. In Nederland en België verschijnen dan het Philips Hue A27 peertje en een model met GU10-fitting, telkens in drie uitvoeringen: de Philips Hue White kost 19,95 euro, de Hue White Ambience heeft een prijskaartje van 29,95 euro en de Philips Hue White and Color Ambiance verwisselt voor 59,95 euro van eigenaar.

Door de bluetooth-technologie is het voor het eerst dat consumenten de Hue-lampen per stuk kunnen aanschaffen. Voorheen waren gebruikers voor een starterskit met bridge en enkele lampen minstens 100 euro kwijt, nu biedt Signify reeds vanaf 19,95 euro een slimme bluetooth-lamp aan. Eind dit jaar en in 2020 volgen er volgens de fabrikant nog meer Hue-producten met bluetooth-functionaliteit. Op termijn is het de bedoeling dat de opvolgers van alle huidige Hue-producten, in totaal meer dan 200 apparaten, allemaal bluetooth-ondersteuning zullen krijgen.