Ex-Blizzard-directeur: Titan werd geannuleerd door een te grote ambitie

Voormalig Blizzard-topman Mike Morhaime heeft redenen gegeven waarom Blizzard bijna de helft van zijn games niet uitbrengt, waaronder de mmo Titan. De game zou te groot en ambitieus zijn geweest om uit te werken. Elementen uit Titan zijn later gebruikt voor Overwatch.

Tijdens de Gamelab-conferentie in Barcelona ging Mike Morhaime in op de vraag waarom de game Titan jaren geleden is geschrapt. De grootte en ambitie van de game Titan bleek te groot om waar te maken, schrijft Eurogamer. Morhaime is voormalig Blizzard-directeur en -adviseur; hij verliet Blizzard begin dit jaar, nadat hij er 28 jaar in dienst was.

Titan zou eigenlijk uit twee aparte delen bestaan, met verschillende modi, waardoor het lastig werd om er een geheel van te maken. Ook had Blizzard moeite om de engine werkend te krijgen, waardoor andere medewerkers moesten wachten tot de engine klaar was. Hierdoor besloot Morhaime samen met andere leidinggevenden na te gaan denken over de toekomst van Titan.

Uiteindelijk werd de focus verlegd naar een andere game, Overwatch. De game zou gebruik maken van technologieën die ook in Titan en World of Warcraft voorkwamen. Daarnaast zijn er werelden en personages uit de designconcepten van Titan gebruikt.

Morhaime ging ook in op het feit dat Blizzard ongeveer 50 procent van zijn games niet uitbrengt; dat zou neerkomen op ongeveer veertien geannuleerde games gedurende de gehele geschiedenis van Blizzard. Enkele redenen voor dit percentage zijn dat Blizzard er soms pas later achter komt dat de markt voor een game niet groot genoeg is of dat het project te duur wordt om af te maken.

Volgens geruchten zou Titan een mmo worden die de aardse geschiedenis en mythologie als uitgangspunt gebruikt. Het had min of meer de opvolger van World of Warcraft moeten worden. Spelers zouden door de tijd kunnen reizen en gebruik kunnen maken van verschillende soorten wapens, van geweren tot magische spreuken. In de game zouden de Grieken, Romeinen en Vikings centraal staan. In 2014 liet Blizzard echter weten dat na zeven jaar ontwikkelen de stekker uit het project ging.