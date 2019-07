Nederlandse Hero in Overwatch

De Heroes in Overwatch zijn allesbehalve anoniem. Maar hoewel Blizzard al sinds het begin opvallend veel tijd en energie in het verhaal van de personages in de game steekt, zullen maar weinig spelers een Hero kiezen naar aanleiding van diens achtergrondverhaal. Toch zou het binnenkort zomaar kunnen gebeuren dat je toch een Hero kiest op basis van zijn verhaal. Blizzard staat namelijk op het punt om Hero 31 te introduceren, en die heeft een zeer aansprekende achtergrond. Althans, voor wie in staat is om dit Nederlandstalige artikel te lezen.

Hero 31 gaat in de game door het leven als Sigma, maar onder die naam is hij niet geboren. Sigma kwam ooit ter wereld als Siebren de Kuiper, geboren in Den Haag. Overwatch krijgt binnenkort dus een Nederlandse Hero. Daar wilden we uiteraard meer over weten, en gelukkig kregen we de kans wat leden van het Overwatch-ontwikkelteam te spreken. En daarbij ging het niet om de minsten. We spraken met Geoff Goodman, de Lead Hero Designer, en met Michael Chu, de Lead Writer. Die laatste spraken we ruim een jaar geleden al eens over de introductie van Moira. Ook aanwezig waren Joshua Noh, Associate Game Designer, en Alyssa Wong, Associate Writer. Kortom, het kwartet dat binnen het Overwatch-team zowel verantwoordelijk is voor het verhaal van Sigma als voor zijn vaardigheden in de game.

Om met het verhaal te beginnen: het is al vroeg duidelijk dat De Kuiper een uitzonderlijk figuur is. Hij is uitzonderlijk intelligent en ontwikkelt zich tot een vooraanstaand astrofysicus, gespecialiseerd in onderzoek naar zwarte gaten, donkere materie en het manipuleren van de zwaartekracht. Door zijn expertise krijgt hij de kans om onderzoek te doen aan boord van een internationaal ruimtestation. Daar gaat uiteraard iets mis. Onbedoeld ontstaat tijdens een onderzoek een klein zwart gat. Het bestaat maar een fractie van een seconde, maar heeft desondanks grote invloed, vooral op De Kuiper. Hij loopt flinke psychische schade op. En dat niet alleen, hij krijgt er de mogelijkheid door om de zwaartekracht te manipuleren. Dat maakt dat hij als een gevaar voor zijn omgeving wordt beschouwd, gevangen wordt genomen en wordt opgesloten. Hij spendeert jaren in eenzame opsluiting, tot Talon hem bevrijdt, een van de twee strijdende facties in Overwatch. Ook Talon sluit de Kuiper op, maar laat hem af toe los om mee te strijden aan het front, waar zijn nieuw verworven krachten van grote waarde blijken te zijn.

Geoff Goodman, Lead Hero Designer.

Sigma, zoals De Kuiper op het slagveld heet, is daarbij nog steeds briljant, maar blijkt ook een tikje excentriek. Hij lijkt af en toe wat verstrooid, zoals een professor dat kan zijn. Dat neemt niet weg dat hij een gevreesde strijder is. Niet gek, als je weet wat Sigma aan opties heeft op het slagveld. Uit zijn Primary blijkt al direct zijn achtergrond. Hyper Spheres zijn twee kleine zwaartekrachtgranaten die even tijd nodig hebben om te ontploffen, maar dan binnen een kleine radius flinke schade aanrichten. Zijn Secondary is de Experimental Barrier, een schild dat Sigma kan plaatsen waar hij wil, ook behoorlijk ver van hem vandaan. Zijn eerste Ability heet Kinetic Grasp. en daarmee kan Sigma inkomende projectielen opvangen en omzetten in een klein, persoonlijk schild. Zijn tweede Ability is Accretion, waarmee hij opnieuw de zwaartekracht manipuleert om klein grut om hem heen te verzamelen en te bundelen tot een enorm samengebald blok puin dat hij over een flinke afstand weg kan gooien. En dan is er tot slot nog zijn Ultimate, de Gravity Flux. Daarmee kan hij tegenstanders van de grond liften en met kracht weer neersmijten. Dat klinkt allemaal goed, maar het roept uiteraard de nodige vragen op.

Michael Chu, Lead Writer.

Dat Sigma Nederlands is, vinden we natuurlijk hartstikke mooi. Maar kunnen we het in de game ook ergens aan zien?

Michael Chu: Je kunt het vooral horen. Hij heeft wat Nederlandse teksten, dus je hoort hem niet alleen Engels, maar ook zijn moedertaal spreken. Z'n stem wordt verzorgd door de Nederlandse stemacteur Boris Hiestand. Eigenlijk net als bij een paar bestaande Heroes in de game. Daarnaast hebben we bij Blizzard een aantal Nederlandse werknemers die we hebben geraadpleegd bij het ontwerp van Sigma. Ze hebben geholpen bij het verzinnen van zijn echte naam en bij delen van de verhaallijn die we binnenkort onthullen. Als ik hen moet geloven, heeft Sigma in zijn uiteindelijke vorm bepaalde karakteristieken waardoor hij Nederlands lijkt. Hij is bijvoorbeeld lang en slank, zoals veel Nederlandse mannen. We hebben die Nederlanders al vroeg in het proces betrokken. Onze eerste vraag was: hoe staan jullie tegenover een Nederlandse astrofysicus, is dat geloofwaardig? Ze wezen op de lange geschiedenis van Nederland op dat vlak, wat een dergelijke achtergrond zeer geschikt zou maken. Ze hielpen ook bij het bepalen van zijn geboortestad. Al is de keuze voor Den Haag eigenlijk vooral ingegeven door het feit dat Blizzard daar tegenwoordig een kantoor heeft. Het is dus eigenlijk vooral leuk voor onszelf.

Waarom viel de keuze op Nederland? We zijn een klein land dat vast niet bovenaan de lijst stond.

Chu: We hebben geen lijst met landen die we indelen op oppervlakte en populatie. Zo wetenschappelijk gaat dat niet. Doorgaans hebben we een ruwe schets van het uiterlijk en van de persoonlijkheid die we willen, en dan gaan we brainstormen. Op basis van de popcultuur die we hebben meegekregen, en wat historische kennis in het team, leek een Nederlandse wetenschapper een geschikte kandidaat. Op zich is elk land interessant, dus Nederland ook. De achtergrond voor Sigma leek ons zeer geschikt en dat idee zijn we verder uit gaan werken.

Sigma's 'echte' naam is Siebren de Kuiper. Vormde Gerard Kuiper, de naamgever van de Kuipergordel in het zonnestelsel, daar de inspiratiebron voor?

Chu: De achternaam van Siebren is absoluut een hommage aan Gerard Kuiper. Maar verder dan de naam gaat het niet; deze astronoom geldt niet echt als een voorbeeld voor de persoonlijkheid van Sigma. Daar hebben we een idee voor gebruikt dat al langer binnen het team circuleerde. Het was eigenlijk een idee van Jeff Kaplan, de projectleider van Overwatch. Die had al een tijd het idee om een een lekker excentrieke genius aan de game toe te voegen. Dat was een interessant idee. We hadden al wel wat wetenschappers in de game, maar deze voelt duidelijk anders dan wat we al hebben.

Wat was het uitgangspunt, de gekke professor of zijn nationaliteit?

Joshua Noh: Geen van beide. We hadden al een tijdje geen Tank meer aan de game toegevoegd, dus eigenlijk was dat het startpunt. Dat was ook wat de community aangaf.

Geoff Goodman: Elke Hero ontstaat op een andere manier. In dit geval hadden we een prototype van de gameplay waar we verder mee wilden. Dat prototype was er een stuk eerder dan de uiterlijke kant van de Hero. Sterker, in eerste instantie hadden we een heel ander uiterlijk voor Sigma in gedachten, maar dat voelde niet helemaal goed. Het uiterlijk van hem heeft flink wat veranderingen ondergaan.

Chu: Het personage dat we oorspronkelijk voor ogen hadden, werkte niet goed omdat het te agressief was. Het personage dat we hadden was iemand die direct overal in zou duiken, en dat paste niet helemaal bij de gameplay. En we waren juist heel enthousiast over de gameplay die we voor Sigma hadden. Sigma is dus een van de uitzonderlijke gevallen waarbij we voor het uiterlijk helemaal opnieuw moesten beginnen.

Goodman: Ja, toen we met het ontwerp van Hero 31 begonnen, was letterlijk de eerste opmerking tijdens de vergadering 'we hebben een nieuwe tank nodig'. Dat niet alleen, we wilden een specifiek type tank. Intern verdelen we de tanks in twee categorieën. We hebben tanks als D.Va en Winston, die voorop gaan in de strijd, veel chaos veroorzaken, flink wat klappen op kunnen vangen en op die manier hun team kunnen beschermen. En er is de categorie met Reinhardt en Orisa die wat meer op de achtergrond blijven om hun team te beschermen. Intern noemen we dat de anker-tanks omdat ze als anker voor het team fungeren. Dat is waar we naar op zoek waren, een nieuwe anker-tank. Dus zo zijn we begonnen: ideeën verzamelen voor een nieuwe anker-tank.

Dus het schild was het startpunt?

Noh: Yep, we hebben Sigma eerst een schild gegeven en zijn vervolgens gaan zoeken naar opties die daar goed bij zouden passen. Daar hebben we flink mee geëxperimenteerd. Oorspronkelijk was Sigma veel beweeglijker en was hij beter in staat zichzelf op de been te houden. Maar daardoor hadden spelers eerder de neiging om bij het team weg te lopen, en dat was niet wat we wilden.

Het was vast ook een doel om meer spelers voor een Tank te laten kiezen.

Goodman: Zeker. We willen spelers uiteraard meer keuzemogelijkheden geven. Als je naar de huidige samenstelling kijkt, zijn de Damage-personages flink vertegenwoordigd. Dus zoeken we vooral naar goede ideeën voor Tanks en healers.

De Nederlandse collega's hielpen bij het samenstellen van Sigma. Hebben jullie ook naar feedback uit de community geluisterd bij het ontwerpen van Sigma?

Noh: Eigenlijk niet. We krijgen al erg veel feedback van mensen binnen het bedrijf. Die is zo nuttig, dat we aan meer feedback niet toekomen.

Overwatch is tegenwoordig ook een e-sportsgame. Had dat nog enige invloed op het ontwerp? Misschien kunnen jullie daardoor niet van die buitenissige personages maken?

Chu: Dat valt mee. De pro-spelers zijn uiteraard veel beter dan wij, en ze zijn erg nuttig bij het finetunen van een Hero. Pas als zij ermee aan de slag gaan, blijkt of de balans tussen de verschillende Heroes echt goed is. En het leek er inderdaad even op dat Overwatch League ervoor zou zorgen dat we minder vreemde personages kunnen maken. Maar toen kwamen we met Wrecking Ball, waaruit bleek dat we nog steeds lekker gek kunnen doen.

Hoeveel mensen werken er aan een personage als Sigma?

Goodman: Best veel. Er zijn erg veel mensen waar een nieuw personage even langsgaat. Misschien wel een stuk of 80.

Chu: Het ontwerp van een Hero kent veel stadia. Het oorspronkelijke gameplay-ontwerp komt meestal van een enkele ontwikkelaar. In dit geval was dat Joshua die een vroeg werkend prototype had. Dan is het nog niet echt een Hero. We hebben een tool en een scripttaal waarin we de eigenschappen van een Hero kunnen vastleggen. Die koppelen we dan aan het uiterlijk van een willekeurige andere Hero. Daarmee kunnen we uitproberen of het leuk is om met de nieuwe Hero te spelen. Dat vormt vaak de basis. Maar daarna is er een hele rij collega's die met de Hero krijgen te maken. Van tekenaars en programmeurs tot geluidsmensen en mensen die de effecten verzorgen.

Noh: Het zijn ook collega's waar je het niet van verwacht, zoals de mensen die de levels bouwen. We plaatsen een nieuwe Hero altijd even in het grootste deel van de levels, om te zien of hij er een beetje tot zijn recht komt. Uiteindelijk is bijna het hele team bij het ontwerp van een nieuwe Hero betrokken.

In de biografie van Sigma staan een paar opvallende eigenschappen, zoals zijn kinderlijke verbeelding en de moeite die hij heeft om zich te concentreren. Wat merk ik daarvan in de game? Van dat laatste hopelijk niet teveel.

Alyssa Wong: Je merkt het vooral aan wat hij zegt. Je hoort hem wat afstandelijke observaties maken. In tegenstelling tot de meeste andere Heroes is Sigma minder geïnteresseerd in het verloop van de strijd. Je kunt hem een opmerking horen maken over de interessante baan die een bepaald projectiel aflegt. Daaruit blijkt zijn nieuwsgierigheid naar de wereld om hem heen, alleen op een heel andere manier dan bij zijn collega's. Maar het is niet zo dat hij door een gebrek aan concentratie opeens onbestuurbaar wordt. Je merkt het alleen aan zijn opmerkingen. Op dat vlak is hij echt de verstrooide professor.

Hoe verhouden de eigenschappen van Sigma zich tot die van Reinhardt en Orisa?

Chu: Sigma zweeft over het slagveld, niet gehinderd door de zwaartekracht. Vandaar dat hij blote voeten heeft. Hij beweegt daarbij met dezelfde snelheid als de overige Heroes. Zijn Primary, de Hyper Spheres, veroorzaken ongeveer evenveel schade als die van Reinhardt, maar met als voordeel dat ze een kleine area of effect hebben. En je kunt ze behoorlijk ver weggooien, zodat je op veilige afstand kunt blijven. Ze richten flink wat schade aan, maar hebben een lange herlaadtijd. Je moet dus wat voorzichtig zijn in het gebruik, en vooral ook goed mikken. Het is niet als bij Junkrat, die een smalle gang vol kan gooien met projectielen.

Noh: Zijn Secondary is een zwevend schild. Als je de knop ingedrukt houdt, zweeft het schild bij je vandaan, in de richting die je kijkt. Het schild zweeft, dus kan het ook hoog worden geplaatst. Zo kun je hoog geplaatste spelers helpen, of spelers die een eind bij je vandaan staan. Je kunt het schild terugroepen wanneer je wilt. Sigma is dus erg nuttig als een team vanaf een hoog standpunt wordt belaagd. Er is uiteraard een nadeel. Het schild loopt schade op die langzaam herstelt als het niet wordt gebruikt. Dat proces loopt door als je het terugroept. Als je het snel achter elkaar terugroept en opnieuw plaatst, is het schild dus nog beschadigd. Overigens stopt het schild alleen projectielen, maar geen laserstralen en dergelijke. Sigma is dus kwetsbaar voor de aanvallen van Heroes als Symmetra, Zarya en Winston.

Goodman: Kinetic Grasp lijkt een beetje op de Defense Matrix van D.Va. Het vangt alle inkomende projectielen op die vervolgens worden omgevormd tot een klein persoonlijk schild voor Sigma. Dat kun je tegelijk gebruiken met het zwevende schild, en ook in twee verschillende richtingen. Grasp is erg handig voor de momenten waarop je zwevende schild aan het herstellen is, al heeft het met vijftien seconden een behoorlijk lange cooldown. Het zijn de kleine tactische keuzes bij het spelen met Sigma.



Noh: Het wordt interessant met Accretion. Je kunt het blok puin behoorlijk ver gooien. Er zit wat gewicht aan, dus je moet een beetje omhoog mikken, en dat maakt het leuk. Het gaat daarbij niet eens zozeer om de schade die je aanricht. Die schade is er zeker, je kunt er tegenstanders mee uitschakelen, maar het gaat vooral om de knockdown, dus de vertraging die je ermee veroorzaakt. En het mooie is dat die knockdown toeneemt naarmate je het blok verder gooit. Accretion is dus effectiever op de lange afstand.

Chu: Gravity Flux, de Ultimate van Sigma, sluit daar naadloos op aan. Daar hebben we veel werk in gestoken. Ook daarmee kun je tegenstanders flink hinderen. Met beide kun je teams behoorlijk vertragen.

Als je zelf met Sigma een match in gaat, om welke eigenschap kies je hem dan?

Goodman: Om zijn schild, want dat is heel handig. De optie om het bij je weg te laten zweven en te plaatsen waar je wilt. Stel dat Soldier 76 ergens hoog achter een raam staat. Dan kun je het schild omhoog sturen en pal voor het raam parkeren, zodat het hele raam is geblokkeerd. En als een vijand door de lucht zweeft en raketten op je afvuurt, kun je het schild met die vijand meebewegen en zo alle projectielen opvangen. Dat kan geen enkele andere Tank.

Noh: Ik heb erg veel lol met Accretion. We zijn al behoorlijk lang van plan om iets dergelijks in de game te verwerken, dus ik ben blij dat het eindelijk zover is. Een dergelijk idee zat oorspronkelijk in het ontwerp voor Doomfist, maar daar paste het toch niet helemaal bij. Het idee bleef echter rondzingen. We hebben het in de tussentijd bij een aantal verschillende personages geprobeerd. Met Sigma hebben we eindelijk een Hero waar dit idee bij past.

Tot slot: wanneer kunnen we Sigma uitproberen en wanneer krijgt hij een oranje skin?

Noh: Sigma kan elk moment opduiken op de testserver. De video waarin we zijn achtergrond uiteenzetten komt volgende week. We hopen Sigma al binnen een paar weken echt in de game op te kunnen nemen. En ook op die oranje skin hoef je niet heel lang te wachten.

Nog even speculeren: wordt de volgende Hero een Support uit België? Het is vast toeval, maar 31 is de landcode van Nederland, en die van België is 32. En er zijn straks zeven Tanks en maar zes Supports.

Goodman: Het zou ons werk wel een stuk makkelijker maken als we op die manier aan onze nieuwe Heroes zouden komen. We weten dat we best veel Damage Heroes hebben, en willen de gaten die er zijn vullen. Tegelijk geldt ook dat we onze Damage-spelers niet willen kwijtraken, dus die moeten we tevreden houden.