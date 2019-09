Overwatch komt op 15 oktober uit voor Nintendo Switch

Overwatch komt naar de Switch. De competitieve multiplayershooter wordt op 15 oktober uitgebracht voor de Nintendo-console. De Switch-versie krijgt bewegingsbediening voor de abilities van een aantal Heroes. Er is geen cross-play met andere platformen.

Als Overwatch uitkomt voor Switch kunnen spelers het alleen opnemen tegen spelers die de game ook op een Switch spelen. Ook kunnen spelers hun progressie die ze in de game hebben gemaakt op andere platforms niet meenemen.

Blizzard sluit de komst van cross-play op een later moment niet uit. Tegen Engadget zegt de ontwikkelaar dat het de potentie van cross-play inziet, maar dat er veel werk is te verrichten zowel aan de game zelf als aan de platforms waarop het spel draait, om te bepalen of cross-play zin heeft voor de Switch-versie van Overwatch. Blizzard zegt 'in de gaten te houden' hoe cross-play zich als fenomeen ontwikkelt.

De Switch-versie van Overwatch kost 40 euro. Het gaat om de Legendary Edition die eerder al uitkwam voor andere consoles en pc. De is al ruim drie jaar op de markt voor de PlayStation 4, de Xbox One en pc. Het spel krijgt geregeld vernieuwingen.