Albert Heijn test winkel met automatisch scannen en betalen van producten

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn is een proef gestart met een kleine winkel, waar klanten binnen kunnen met een pinpas, waarna de winkel zelf registreert welke producten de klant pakt en die automatisch kan afrekenen.

Met de proef wil Albert Heijn uitproberen of en waar het dergelijke winkels onder het label van AH To Go kan inzetten. Bij de winkel kunnen mensen alleen naar binnen na het scannen van een pinpas. De winkel houdt met gewichtssensoren in de schappen en vier reguliere rgb-camera's welke klant welke producten pakt.

De camera's werken niet met gezichtsherkenning, maar zetten bij lokaal draaiende software herkenning van het gestalte van klanten in om bij te houden wie welke producten pakt. Albert Heijn zegt dat het die herkenningsdata weggooit zodra klanten het pand hebben verlaten, zegt een topman in een video van de trendwatcher Vincent Everts.

Klanten die bij de uitgang gaan staan, krijgen op een scherm te zien welke producten de software denkt dat ze hebben gepakt en rekent die automatisch af. Er is ook een klassiekere betaalterminal om af te rekenen. Dat werkt vermoedelijk ook voor bedragen boven 25 euro. Bij contactloze betalingen met de pinpas boven 25 euro is in Nederland het invoeren van een pincode verplicht.

De bank ING heeft de methode voor automatische betaling gemaakt, de software voor klantherkenning komt van het Amerikaanse AiFi. De winkel is verplaatsbaar en staat nu bij het hoofdkantoor in Zaandam. Later dit jaar komt hij vermoedelijk nog ergens anders te staan.

Het is onbekend hoeveel klanten maximaal in de winkel mogen zijn. Het bedrijf wil dankzij de test leren tegen welke problemen dergelijke winkels in de praktijk aanlopen. Momenteel werken AH To Go's met een systeem van zelfscankassa's, waarbij klanten zelf de producten moeten scannen en dan met de pinpas kunnen afrekenen. Amazon kwam vorig jaar ook met een dergelijk winkelconcept.