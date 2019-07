Albert Heijn test bezorgrobot op High Tech Campus Eindhoven

Albert Heijn is in Eindhoven begonnen met een twee weken durende test met een bezorgrobot. Klanten kunnen boodschappen bestellen via een app en die worden vervolgens met het autonome voertuigje afgeleverd.

Albert Heijn gebruikt een voertuig dat is ontwikkeld door TeleRetail. Dat maakte de supermarkt in maart al bekend in een persbericht. De bezorgrobot mag niet de openbare weg op en daarom is gekozen voor een test op de High Tech Campus in Eindhoven. Dit gebied is privéterrein.

Het voertuig in kwestie gebruikt de Aito-software voor autonome voertuigen van TeleRetail. Dat bedrijf kreeg steun van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, omdat de bezorgrobot gebruikmaakt van satellietnavigatie. Volgens de NOS haalt het voertuig acht kilometer per uur en kost het tienduizenden euro's.

Klanten op de campus moeten hun boodschappen zelf uit het voertuig halen als dit zijn bestemming heeft bereikt. De boodschappen worden door winkelmedewerkers ingeladen. Albert Heijn voert tien werkdagen tests uit met de bezorgrobot. Het Zwitserse postbedrijf Swiss Post heeft eerder al tests uitgevoerd met dezelfde robot.