Microsoft waarschuwt Windows 10-gebruikers voor einde support April 2018 Update

Wie een te oude versie van Windows 10 gebruikt krijgt voortaan een waarschuwing dat dit besturingssysteem binnenkort niet meer wordt ondersteund. Gebruikers van de Windows 10 April 2018 Update, waarvoor in november het doek valt, zijn de eersten die de melding ontvangen.

Het is voor het eerst dat Microsoft een notificatie uitstuurt over het einde van de ondersteuning van een Windows 10-versie. De melding werd ontdekt door een medewerker van Windows Latest die op een van zijn systemen nog Windows 10 versie 1803 draaide, beter bekend als de April 2018 Update. Niet-zakelijke gebruikers van dat besturingssysteem zullen vanaf november 2019 geen updates of beveiligingspatches meer ontvangen.

Om toch updates en beveiligingspatches te ontvangen, zit er voor deze gebruikers niets anders op dan het systeem bij te werken naar een recentere Windows 10-versie. Microsoft stelt de desbetreffende gebruikers hiervan op de hoogte via de Windows Update-functie van het besturingssysteem. De melding is subtiel; gebruikers hoeven nergens op te klikken of onmiddellijke actie te ondernemen. Het is zelfs niet denkbeeldig dat sommige gebruikers de waarschuwing over het hoofd zien.

Niet elke computer komt in aanmerking voor de update naar Windows 10 versie 1903, de recentste uitgave uit mei 2019, of diens voorganger versie 1809, de zogeheten Oktober 2018 Update. Op oudere systemen kunnen incompatibele stuurprogramma’s of andere software de update blokkeren. De Windows Update-functie vertelt in zo’n geval niet waarom de latere versie niet beschikbaar is. Om dat te achterhalen dient de gebruiker Microsofts Windows 10 Update-assistant te installeren.