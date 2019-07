Windows 10 krijgt functie om Android-notificaties weer te geven en te antwoorden

De Windows 10-app Your Phone van Microsoft krijgt de functie om notificaties van een Android-telefoon door te sturen. Vervolgens kunnen gebruikers antwoorden, doordat de telefoon zijn scherm naar de desktop streamt.

De functie was al als testversie te gebruiken voor Insiders, maar moet de komende week beschikbaar komen voor alle Windows 10-gebruikers met een Android-telefoon, meldt Thurrott. De meldingen komen door via een koppeling tussen de Your Phone-app op de pc en een Android-app.

Vervolgens kan de pc meldingen van de Android-telefoon doorgeven aan de pc, die ze als reguliere meldingen onderin beeld laat zien. Microsoft werkt volgens Thurrott ook aan de functie 'notification chasing'. Daarbij zou een gebruiker na het klikken op de melding het scherm van zijn telefoon kunnen zien. In dat scherm is het antwoorden op het bericht mogelijk. Daarbij streamt de telefoon het beeld naar de pc. De functie zit er nu nog niet in.

Microsoft experimenteerde al eerder met het weergeven van notificaties van Android-telefoons in Windows 10. Dat gebeurde toen via digitale assistent Cortana. De test met de huidige app begon in april.