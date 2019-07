Bèta iOS bevat ARKit-functie om Facetime-gebruikers oogcontact te laten houden

Apple heeft een functie ingebouwd in de nieuwste bèta van iOS 13, waarbij videobelapp Facetime automatisch de positie van de ogen verlaagt om de indruk te wekken dat gebruikers elkaar aankijken. Dat gebeurt via ARKit.

Omdat het gezicht van degene die gebruikers bellen zich bevinden onder de positie van de camera, kijken gebruikers vaak naar onder op het beeld en deze functie fixt dat. Apple noemt het Attention Correction in de releasenotes van iOS 13 Beta 3. De enige melding die de fabrikant ervan maakt is dat er een probleem is met het uitschakelen van de functie in Facetime.

Ondernemer Dave Schukin claimt dat de functie werkt via ARKit, Apples software voor augmented reality. "Het gebruik ARKit om een dieptekaart en positie van het gezicht te maken en past de ogen overeenkomstig aan." Hij laat dat zien met een filmpje, waarin hij een brilpoot langs zijn gezicht haalt. Daarbij is te zien dat de software het beeld van de rechte poot vervormt. Dat gebeurt ook bij een zonnebril, zo toont hij. De vervorming ligt in lijn met de manier waarop de software de ogen omhoog trekt.

Het lijkt erop dat Apple de functie voorbereidt voor een release in iOS 13. Attention Correction werkt alleen op de iPhone XS, XS Max, XR en iPad Pro 2018. Daarmee lijkt het erop dat het een functie is die werkt met ARKit 3, want dat is de versie die alleen werkt op die apparaten. Apple kondigde ARKit 3 aan op WWDC, maar heeft een dergelijke functie toen niet genoemd.