Ontwikkelaars kunnen iOS-apps ombouwen naar macOS via Catalyst

Apple heeft Xcode omgebouwd om ontwikkelaars iOS-apps te laten ombouwen voor macOS via Project Catalyst, iets dat in het geruchtencircuit Marzipan heette. Met Catalyst kunnen iOS-ontwikkelaars in Xcode een vinkje zetten om de app te compileren voor macOS.

Wel zullen er wijzigingen in de interface nodig zijn om apps er goed te laten uitzien op macOS, met bijvoorbeeld een bredere interface en elementen die gericht zijn op het gebruik met muis en toetsenbord, zegt Apple. De functie zit in de nieuwe versie van Xcode in macOS Catilina, de nieuwe versie van macOS die maandag in bèta verschijnt.

Met Catalyst wil Apple ontwikkelaars ertoe aanzetten om meer apps te maken voor macOS. Apple had diverse apps in de huidige macOS-versie Mojave al gemaakt met deze techniek, maar stelt hem nu voor het eerst open voor ontwikkelaars. Dat kan door UIKit te laten werken op macOS. Dat was tot nu toe niet mogelijk.

Ook kwam Apple met SwiftUI, een eigen ui-framework voor apps en games die ontwikkelaars in Swift schrijven. UIKit en AppKit zijn gebaseerd op Objective C, al werkt Swift daar ook mee. Dat moet in sommige gevallen de hoeveelheid code verminderen die ontwikkelaars hoeven te schrijven. Ook is er een live preview van de interface van de app te zien in Xcode en is de interface te bewerken tijdens het tonen van de preview van de app op desktop of op een telefoon. SwiftUI-apps werken op op alle Apple-besturingssystemen, zoals macOS, iPadOS, iOS, watchOS en tvOS.

In Xcode zijn ook wijzigingen aangebracht. Zo heeft ARKit de mogelijkheid om de beweging van mensen vast te leggen en te gebruiken als input voor augmented reality, zodat een avatar in ar de bewegingen van mensen kan imiteren. Ook toonde Microsoft Minecraft in ar. Microsoft-dochterbedrijf Mojang maakte gebruik van de nieuwe versie van Xcode om de game in augmented reality te maken.