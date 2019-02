'Apple maakt apps voor iPhone, iPad en Mac vanaf 2021 crossplatform'

Apple wil het naar verluidt voor app-ontwikkelaars makkelijker maken om apps te maken die op zowel de iPhone en iPad als op de Mac werken. Vanaf 2021 zouden de ontwikkelaars een enkele app kunnen indienen voor de Mac- en de iOS-store.

Dat stelt Mark Gurman van Bloomberg op basis van ingewijden. Gurman publiceert vaker op basis van interne Apple-informatie. Volgens het artikel heet het plan Marzipan en is het doel om het per 2021 voor ontwikkelaars makkelijker te maken één app te ontwikkelen die op de drie apparaten werkt. Iedere nieuwe app is een extra mogelijke geldstroom voor het bedrijf, aangezien het een percentage krijgt van veel app-gerelateerde aankopen en abonnementen.

Vanaf juni moet het voor ontwikkelaars alvast mogelijk worden om met een sdk apps voor de iPad te laten werken op een Mac. Ontwikkelaars moeten de apps dan nog wel apart indienen bij de iOS- en Mac-softwarewinkels, maar ze hoeven de onderliggende software dan dus niet twee keer te ontwikkelen. In 2020 moet het ook voor iPhone-apps mogelijk worden om die te converteren naar Mac-apps. Wel meldt Bloomberg dat Apple-technici moeite hebben met het converteren van de iPhone-apps omdat de telefoonschermen zoveel kleiner zijn.

Per 2021 is het volgens de plannen mogelijk om apps volledig crossplatform te maken, waarbij software dus als telefoon-, tablet- en computer-app te publiceren is. Dan hoeven de ontwikkelaars de apps ook niet per platform bij de app-winkel aan te leveren en zijn de app-winkels effectief gecombineerd, schrijft Bloomberg. Het mediabedrijf zegt wel dat de plannen niet vaststaan en dus nog gewijzigd kunnen worden.

Deze plannen lopen gelijktijdig met de hardwareplannen die het Amerikaans bedrijf volgens Bloomberg heeft. Op dit moment hebben de mobiele apparaten zelfontworpen socs, terwijl het bedrijf voor Macs gebruikmaakt van Intel-processors. Per 2020 zouden sommige Mac-computers al Apple-processors kunnen hebben.