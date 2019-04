Apple maakt aparte macOS-apps voor Music en Podcasts

Apple is bezig met het maken van aparte macOS-apps voor Music, Podcasts en TV. Die functies zitten nu nog in iTunes, hoewel ze in iOS wel afgesplitst zijn. De apps zouden komen in de volgende versie van macOS, vermoedelijk heet die 10.15.

De Books-app is er al voor macOS, maar krijgt een nieuwe versie, schrijft 9to5Mac. Het is onbekend of het zal gaan om native apps of dat Apple via Marzipan de iOS-apps naar zijn desktopbesturingssysteem zal porten. Dat gebeurde in de laatste macOS-versie, 10.14 Mojave, al met een paar apps, zoals Stocks en Voice Memos. Ontwikkelaar Steve Throughton-Smith, die vaak onaangekondigde zaken aantreft in Apple-code, zei onlangs al dat hij verwacht dat het gaat om UIKit-apps die Apple via Marzipan van iOS naar macOS port.

Tot nu toe zaten de functies om podcasts en muziek te luisteren via Apples eigen streamingdienst in iTunes, maar dat kan in de nieuwe versie waarschijnlijk dus met een eigen app. De TV-app zou onder meer nodig zijn door de komst van streamingdienst TV+ dit najaar. Apple had die app al aangekondigd voor macOS.

Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. De fabrikant kondigt nieuwe versies van zijn besturingssystemen doorgaans op de eigen ontwikkelaarsconferentie WWDC. Die vindt begin juni plaats.