'Apple voegt in iOS 13 functie toe om iPad als tweede monitor te gebruiken'

Apple zou in iOS 13 functionaliteit toevoegen die het mogelijk maakt om een iPad als tweede monitor te gebruiken in combinatie met een Mac-computer of -laptop. Naar verluidt krijgt het nieuwe mobiele besturingssysteem ook een donkere modus.

Mark Gurman, een journalist die bekend staat om zijn contacten binnen Apple, heeft een lange lijst met veranderingen in iOS 13 online gezet in een artikel op Bloomberg. Hij zegt die informatie gekregen te hebben van bronnen die bekend zijn met de ontwikkeling.

Volgens Gurman krijgt iOS 13 functionaliteit die vergelijkbaar is met de apps Duet Display en Luna Display. Daarmee kunnen gebruikers een iPad als tweede scherm gebruiken in combinatie met een Mac-computer. Het tabletscherm kan gebruikt worden als uitbreiding en ook om op te tekenen met een Apple Pencil.

Ook zou een Dark Mode zijn opwachting maken in iOS 13. Daarover gingen eerder al geruchten. Verder zou Apple testen met een virtueel toestenbord waarop gebruikers woorden kunnen vegen, zoals al mogelijk is met Swiftkey. Gurman schrijft dat Apple deze functie mogelijk intern houdt.

Volgens de gedetailleerde lijst met vernieuwingen krijgt iMessage vernieuwingen waardoor gebruikers een profielfoto en naam kunnen instellen en kunnen kiezen wie dit kan zien. Ook zou er een menu in conversaties komen met stickerversies van Animoji's en Memoij's.

Ook krijgen andere Apple-apps zoals Reminders, Books, Maps en Mail naar verluidt wijzigingen. De nieuwe versie van Apple Maps zou het eenvoudiger moeten maken om veelgebruikte locaties in te stellen, zoals een thuis- of werkadres. Books zou een beloningensysteem krijgen en in Mail zou onder andere functionaliteit komen om berichten van bepaalde contactpersonen te blokkeren.

Apple zou intussen ook al aan iOS 14 werken onder de codenaam Azul. Die versie komt in 2020 uit en zou onder andere ondersteuning hebben voor 5g-netwerken en nieuwe augmentedrealityfunctionaliteit toevoegen. Volgens geruchten neemt Apple uiterlijk volgend jaar zijn ar-bril in massaproductie.

Verder zou Apple van plan zijn om zijn HomePod-speaker op verschillende stemmen te laten reageren. Daarmee zou het mogelijk worden om met verschillende mensen de slimme speaker te gebruiken en de antwoorden te personaliseren.

Gurman gaat ook in op de vernieuwingen voor macOS 10.15. Die grootste verandering zou zijn dat er dit jaar ondersteuning komt voor het draaien van iPad-applicaties op laptops en pc's. Ontwikkelaars moeten hun apps daarvoor wel geschikt maken zodat ze ook op macOS kunnen draaien. Apple zou zijn eigen Podcasts-app en nieuwe app die Find My Iphone en Find My Friends combineert beschikbaar maken op macOS.

Ook voor watchOS 6 worden vernieuwingen verwacht. Het nieuwe besturingssysteem voor de smartwatches van Apple krijgt volgens Gurman direct toegang tot de App Store. Ook komt de Voice Memos-app naar het slimme horloge en komt er een Books-app die het mogelijk moet maken om audioboeken te luisteren vanaf de Apple Watch.

Naar verwachting maakt Apple het nieuws officieel bekend op de ontwikkelaarsconferentie WWDC, die op 3 juni van start gaat. Volgens Gurman overweegt Apple ook om op dat evenement de nieuwe versie van de Mac Pro te introduceren, samen met een nieuwe monitor met hdr-ondersteuning. Het scherm zou codenaam J290 hebben.