'Apple voorziet iOS 13 van donkere modus'

Apple geeft gebruikers van het nog uit te brengen iOS 13 de mogelijkheid te kiezen voor een donkere modus. Althans, dat meldt de website 9to5Mac op basis van bronnen die bekend zouden zijn met de ontwikkeling van de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Volgens 9to5Mac gaat het om een systeembrede donkere modus die in de instellingen van het apparaat kan worden ingeschakeld. Dit zou vergelijkbaar zijn met een versie met verhoogd contrast, zoals de functie die al beschikbaar is op macOS. iPad-apps die via Marzipan op Macs draaien krijgen ondersteuning voor een donkere modus op beide systemen.

Verder komen er nog meer vernieuwingen met iOS 13, waaronder de mogelijkheid voor apps om verschillende vensters te hanteren. Deze vensters kunnen, als ware het kaarten, versleept worden en boven elkaar geplaatst worden. Daarnaast komt er voor de iPad een nieuwe standaardgebaar voor het ongedaan maken bij het invoeren van tekst. Daarvoor moet de gebruiker drie vingers gebruiken en naar links slepen. Ook zijn er verbeteringen voor Safari en er komt een nieuwe paneel voor het managen van het lettertype.

Apple heeft nog niet bevestigd of deze allemaal in de officiële versie van iOS 13 zitten Naar verwachting zal het bedrijf tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference op 3 juni de nieuwe versie van het mobiele besturingssysteem onthullen.