VK komt met standaarden om privacy van kinderen te beschermen op sociale media

De Britse privacywaakhond, de Information Commissioner's Office, heeft zestien verschillende standaarden opgesteld in de vorm van een code, waar partijen als Facebook zich wellicht aan moeten gaan houden. Het gaat vooral om het beschermen van de privacy van kinderen.

De zestien standaarden moeten leiden tot een ontwerp van information society services waarbij op leeftijden wordt ingespeeld, waarbij het alleen gaat om diensten die naar verwachting door kinderen worden gebruikt. Zo mag er in het geval van kinderen niet zomaar data gedeeld worden, moeten de standaardinstellingen op 'high privacy' staan, moeten de makers bij het ontwerp rekening houden met de belangen van het kind.

Een andere standaard die specifiek genoemd wordt is een gedragspsychologische motivatietechniek genaamd nudgen. Daarbij worden mensen op subtiele wijze gestimuleerd zich op een bepaalde manier te gedragen. De toezichthouder schaart daar bijvoorbeeld een geval onder waarbij wordt gevraagd om door te gaan, waarbij het antwoord 'yes' veel groter en duidelijker in beeld komt dan een negatief antwoord. Ook beloningsreeksen of positive reinforcement techniques, waar likes onder worden geschaard, worden gezien als een methode om gebruikers te stimuleren om actief het platform te blijven gebruiken, waardoor de dienst in staat is meer persoonlijke data te verzamelen. Deze kunnen onder omstandigheden ontoelaatbaar zijn.

De regels zijn onderdeel van een gedragscode die tot 31 mei beschikbaar is ter consultatie. ICO zal een definitieve versie aan het Britse parlement voorleggen, waar het naar verwachting voor het einde van dit jaar zal worden aangenomen. Organisaties moeten de code dan opvolgen en laten zien dat hun diensten de gegevens van kinderen op een eerlijke wijze gebruiken in overeenstemming met privacywetten. Bij een overtreding kan de toezichthouder handhavend optreden. Zo kan er een boete worden opgelegd, maar de dienst kan ook worden verboden nog langer data te verwerken. ICO kan bij ernstige overtredingen boetes opleggen ter hoogte van 20 miljoen euro of 4 procent van de jaarlijkse wereldwijde omzet; hierbij gaat het erom hoe tot het hoogste bedrag wordt gekomen.