Britse privacywaakhond: Meta schendt met Oculus Quest 2 mogelijk kindercode

De Britse privacywaakhond wil in gesprek met Facebooks moederbedrijf over de kinderveiligheid van de Oculus Quest 2-headset. Volgens kinderveiligheidsexperts heeft de headset geen toezichtfuncties voor ouders en wordt daarmee de veiligheidscode voor kinderen geschonden.

De Information Commissioner's Office of ICO neemt deze stap nadat kinderveiligheidsexperts de toezichthouder op dit issue hebben geattendeerd, schrijft The Guardian. Doordat de Oculus Quest 2-bril volgens deze experts geen toezichtfuncties voor ouders heeft, kunnen zij geen content blokkeren. Dat betekent onder meer dat kinderen zonder restricties online kunnen. De Britse privacywaakhond zegt in gesprek met Meta te gaan over in hoeverre het apparaat in overeenstemming is met de kinderregelgeving.

Volgens deze code moeten 'de belangen van het kind' primaire overwegingen zijn bij het ontwikkelen van apparaten waarmee minderjarige gebruikers online kunnen. Deze code bevat niet-bindende voorschriften voor het bestendigen van de bescherming van privacy van kinderen. Bedrijven zijn niet verplicht de geformuleerde standaarden op te volgen, maar dat kan wel negatieve gevolgen met zich meebrengen. ICO schrijft namelijk dat het bij het niet volgen van de code moeilijker wordt om aan te tonen dat aan de wet is voldaan, mocht de autoriteit besluiten dat er handhavend moet worden opgetreden.

Volgens de bedenker van die code, Beeban Kidron, overtreedt Meta wellicht verschillende voorwaarden. Zo mogen gebruikers van de headset officieel volgens Oculus' servicevoorwaarden niet jonger zijn dan dertien jaar, maar dat controleert Meta volgens Kidron niet voldoende, zoals wel voorgeschreven wordt door de kindercode: ''Kinderen kunnen met VR-headsets toegang krijgen tot chatrooms en andere risicovolle functies door enkel een box aan te vinken waarin ze beloven oud genoeg te zijn. Die barrière is onvoldoende om te voorkomen dat minderjarigen gebruikmaken van diensten waarvan bekend is dat ze kindermishandeling, intimidatie, racisme en pornografie herbergen.''

Een van de organisaties die onderzoek deden naar de kinderveiligheid van de Oculus Quest 2 en bijbehorende applicaties zegt binnen twaalf uur al meer dan honderd mogelijke schendingen van Meta's servicevoorwaarden te hebben gevonden in de applicatie VRChat. Volgens de organisatie, het Center for Countering Digital Hate, is Meta niet alleen in verzuim bij de Oculus-headset, maar ook bij diens metaverseplannen om 'ook maar de minimale hoeveelheid bescherming te integreren'.

De Britse kinderbeschermingsorganisatie National Society for the Prevention of Cruelty to Children zegt tegen The Guardian eveneens twijfels te hebben of Meta wel aan de veiligheidscode voldoet: ''Het is duidelijk dat Meta de Oculus-headset niet heeft ontworpen in overeenstemming met een safety-by-designbenadering.''

Een woordvoerder van Meta zegt tegen de Britse krant dat het bedrijf ervan verzekerd is dat het wel degelijk in overeenstemming met de kindercode handelt. ''We zijn vastbesloten om te voldoen aan de voorwaarden van de code en om jonge mensen ervaringen te bieden die passen bij hun leeftijd.''