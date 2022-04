Spotify HiFi verscheen niet in 2021, maar komt 'in de toekomst' naar Premium

Spotify werkt nog altijd aan een HiFi-optie en die komt 'in de toekomst' beschikbaar voor Premium-abonnees. Het is nog niet duidelijk wanneer de dienst lossless audio toevoegt. Spotify zei vorig jaar dat er in 2021 een HiFi-abonnement zou verschijnen.

"We zijn verheugd om Premium-gebruikers in de toekomst een Spotify HiFi-ervaring aan te bieden, maar we kunnen nog geen details over de timing daarvan delen." Dat schrijft een woordvoerder van Spotify op het communityforum na veel vragen van gebruikers over het uitblijven van het HiFi-abonnement.

In februari vorig jaar kondigde Spotify aan dat er in 2021 een HiFi-abonnement voor het streamen van lossless muziek zou verschijnen. De streamingdienst testte daar al langer mee; de eerste berichten van gebruikers die uitnodigingen ontvingen voor dergelijke tests, stammen uit 2017. Bij die tests kregen gebruikers een aanbod om tegen een meerprijs muziek in hogere kwaliteit te beluisteren.

Het is niet duidelijk of Spotify nog steeds van plan is om een meerprijs te vragen voor HiFi-audio. Vorig jaar kreeg Apple Music ondersteuning voor lossless audio zonder extra kosten. Amazon Music schrapte snel daarna de meerprijs voor toegang tot lossless audio. Tidal verlaagde in november de prijs van zijn HiFi-abonnement. Die drie diensten bieden nu allemaal lossless audio voor zo'n tien euro per maand.

Promotiefilmpje voor Spotify HiFi uit 2021