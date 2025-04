Spotify bevestigt 'deluxe'-abonnement dat '5 dollar' duurder wordt dan Premium

Spotify-directeur Daniel Ek heeft bevestigd dat de muziekdienst werkt aan een 'deluxe'-abonnement dat rond 5 dollar per maand duurder wordt dan Premium. Daarmee zou de prijs uitkomen rond 17 euro per maand.

Het gaat om een abonnementsvorm met naast betere audio 'meer controle' en een aantal zaken waar Ek nog niet over wil praten, zegt hij in antwoord op een vraag tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. Ek noemt specifiek het bedrag van 17 of 18 dollar voor het abonnement.

Spotify kondigde een hifiversie van zijn dienst jaren geleden al aan, maar toen kwamen concurrenten met hifiopties in hun reguliere abonnementen en heeft het bedrijf het aanbod herzien. Een eerder gerucht ging al dat Spotify onder meer mogelijkheden voor gegenereerde playlists wilde toevoegen. Spotify heeft al gegenereerde playlists, maar die zijn beperkt aanpasbaar. Ek zegt niet wanneer het abonnement beschikbaar zal zijn. Het gerucht van Bloomberg sprak over later dit jaar, maar de directeur zegt alleen dat het nog vroeg is om te praten over het abonnement.