Aantal betalende klanten Spotify stijgt met 26 miljoen in een jaar

Het aantal betalende klanten van Spotify is met 26 miljoen toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, een stijging van ongeveer 12 procent. Dit heeft het bedrijf bekendgemaakt tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. De omzet uit abonnementen groeide met 22 procent.

Er zat groei in alle regio's waar Spotify actief is, zegt het bedrijf in de kwartaalcijfers. Dat de omzet meer groeide dan het aantal abonnees, komt volgens Spotify door prijsverhogingen die het heeft doorgevoerd. Een gemiddelde abonnee betaalt 4,54 euro aan het bedrijf. Dat bedrag is veel lager dan een regulier Premium-abonnement, omdat het bedrijf in verschillende landen verschillende prijzen hanteert en omdat veel abonnees een Family-abonnement hebben, waarbij de prijs per persoon lager is. Een gratis gebruiker levert per maand ongeveer 38 cent op.

De omzet kwam uit op 3,8 miljard euro, bij een operationeel inkomen van 266 miljoen. Daarmee draait Spotify net als het voorgaande kwartaal geen verlies. De omzet komt voor 88 procent uit abonnementen, en voor 12 procent uit de advertenties van gratis gebruikers. Het aantal gratis gebruikers nam toe met 15 procent naar 393 miljoen.