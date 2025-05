Aantal abonnees Spotify groeit met 12 procent in een jaar

Het aantal abonnees van Spotify is afgelopen jaar gegroeid van 226 naar 252 miljoen. Dat is een stijging van 12 procent. Weinig klanten zeggen op als de prijs omhooggaat, zo meldt het bedrijf in de presentatie van de kwartaalcijfers.

Het aantal klanten met een gratis abonnement ondersteund met advertenties groeide bijna even hard, zo meldt Spotify. Daardoor kwam het totaal aantal gebruikers van Spotify uit op 640 miljoen. Wel groeiden de inkomsten uit abonnees sneller dan uit advertenties. Inmiddels komt rond 85 procent van de inkomsten van abonnees.

Spotify verhoogde de prijzen in zes landen afgelopen tijd en het aantal opzeggingen viel mee. Daarom komen de prijsverhogingen vermoedelijk in meer landen. Door de verhoging van de prijzen steeg de gemiddelde omzet per klant. De omzet kwam uit rond vier miljard euro, bij een operationeel inkomen van 454 miljoen euro.