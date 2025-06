Spotify brengt 2024 Wrapped-overzichten uit

Spotify heeft zijn jaarlijkse Wrapped-overzichten uitgebracht. Gebruikers van de muziekstreamingdienst kunnen daarmee bekijken welke muziek en artiesten ze het meest hebben geluisterd in 2024.

Spotify bevestigt dat 2024 Wrapped-overzichten vanaf nu zijn in te zien in de apps voor Android en iOS. In een feed op de thuispagina kunnen gebruikers onder meer hun topnummers en -artiesten bekijken. Het bedrijf stelt ook gepersonaliseerde playlists beschikbaar, bijvoorbeeld met de 100 populairste nummers die gebruikers dit jaar hebben geluisterd.

Dit jaar voegt Spotify ook voor het eerst een 'muziekevolutieplaylist' toe aan Wrapped, waarin gebruikers kunnen inzien hoe hun muzieksmaak is 'geëvolueerd' gedurende het jaar. In enkele landen brengt de muziekstreamingdienst ook Wrapped AI-podcasts uit, waarin het luistergedrag van de gebruiker wordt besproken. Die zijn echter niet beschikbaar in Nederland en België.