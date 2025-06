Spotify wil sommige Car Thing-gebruikers alsnog geld terugbetalen

Spotify overweegt klanten van de Car Thing geld terug te betalen. Het bedrijf zegt dat tegen verschillende media, al blijft het bedrijf vaag over wie daarvoor in aanmerking komt. Het gaat waarschijnlijk alleen om Amerikaanse gebruikers.

Spotify zegt onder andere tegen Ars Technica en TechCrunch dat het een retourbeleid heeft opgesteld voor kopers van Car Things. Het bedrijf verwijst klanten in een e-mail inmiddels ook naar een algemene klantenservicepagina waar klanten contact met het bedrijf kunnen opnemen. In de reactie zegt Spotify dat klanten in ieder geval moeten kunnen bewijzen dat ze een Car Thing-apparaat hebben gekocht, maar het bedrijf is verder vaag over wie het precies allemaal geld terugbetaalt. Waarschijnlijk gaat het alleen om Amerikaanse klanten, omdat Car Thing alleen in de VS via officiële kanalen werd verkocht.

Car Thing was een accessoire dat Spotify in in 2021 uitbracht, maar de hardware-unit werd nooit heel succesvol. In 2022 stopte Spotify met het produceren van het apparaat, maar het bleef dat wel verkopen. Eerder deze maand maakte Spotify echter bekend dat de apparaten vanaf 9 december helemaal niet meer werken. Het bedrijf stopt dan met de ondersteuning. Amerikaanse gebruikers spanden daarom een rechtszaak aan, omdat ze vonden dat ze betaald hadden voor een onbruikbaar apparaat.