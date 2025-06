Spotify Car Thing is vanaf 9 december niet meer te gebruiken

Spotify meldt dat de Car Thing-gadget vanaf 9 december niet meer te gebruiken is. Het bedrijf stopte in 2022 al met de productie van het apparaatje en bracht het nooit officieel in de Benelux uit.

Op een supportpagina laat de muziekstreamingdienst weten dat Car Thing geannuleerd wordt om het 'productaanbod te stroomlijnen'. In de zomer van 2022 stopte het bedrijf al met de productie van het bedieningspaneel, een klein jaar na de beperkte release. Toen noemde Spotify de geringe vraag naar het product als reden voor de annulering. Sindsdien functioneerde de autoaccessoire nog wel gewoon, maar vanaf 9 december zijn bestaande Car Things niet meer operationeel.

Het bedrijf raadt gebruikers aan om het apparaat te resetten en conform lokale richtlijnen weg te gooien. Er zijn geen plannen voor een vervangend product of een aangepast retourbeleid. Car Thing was het eerste en tot dusver enige hardwareproduct van Spotify.