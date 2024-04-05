Bloomberg: Spotify gaat extra geld vragen voor audioboeken

Spotify is van plan om zijn abonnementsprijzen in een paar landen te verhogen, beweert Bloomberg op basis van ingewijden. Daarnaast zou het bedrijf een abonnement willen aanbieden met podcasts en muziek voor de huidige prijs, maar zonder audioboeken.

Het streamingplatform zou tegen eind april de abonnementsprijs met 1 à 2 dollar per maand willen verhogen in vijf landen, waaronder het VK, Australië en Pakistan, schrijft Bloomberg. De prijs in de VS gaat later dit jaar omhoog, zeggen anonieme bronnen tegen het persbureau. De hogere prijzen moeten de kosten dekken die audioboeken met zich meebrengen.

Spotify wil ook een apart, duurder abonnement met audioboeken aanbieden. Voor de huidige abonnementsprijs van 11 dollar in de VS zou het abonnement wel muziek en podcasts bevatten, maar geen audioboeken. Die zouden gebruikers dan los moeten aanschaffen. Wanneer en of de veranderingen in de Benelux worden ingevoerd, is nog niet duidelijk. Spotify heeft zelf nog geen prijsverhogingen of wijzigingen aangekondigd. Ook is het niet bekend hoeveel een abonnement met audioboeken precies gaat kosten.

Vorig jaar is Spotify begonnen met het aanbieden van audioboeken voor betalende gebruikers. Zij kunnen maandelijks 15 uur aan audioboeken luisteren.