Bloomberg: Spotify gaat extra geld vragen voor audioboeken

Spotify is van plan om zijn abonnementsprijzen in een paar landen te verhogen, beweert Bloomberg op basis van ingewijden. Daarnaast zou het bedrijf een abonnement willen aanbieden met podcasts en muziek voor de huidige prijs, maar zonder audioboeken.

Het streamingplatform zou tegen eind april de abonnementsprijs met 1 à 2 dollar per maand willen verhogen in vijf landen, waaronder het VK, Australië en Pakistan, schrijft Bloomberg. De prijs in de VS gaat later dit jaar omhoog, zeggen anonieme bronnen tegen het persbureau. De hogere prijzen moeten de kosten dekken die audioboeken met zich meebrengen.

Spotify wil ook een apart, duurder abonnement met audioboeken aanbieden. Voor de huidige abonnementsprijs van 11 dollar in de VS zou het abonnement wel muziek en podcasts bevatten, maar geen audioboeken. Die zouden gebruikers dan los moeten aanschaffen. Wanneer en of de veranderingen in de Benelux worden ingevoerd, is nog niet duidelijk. Spotify heeft zelf nog geen prijsverhogingen of wijzigingen aangekondigd. Ook is het niet bekend hoeveel een abonnement met audioboeken precies gaat kosten.

Vorig jaar is Spotify begonnen met het aanbieden van audioboeken voor betalende gebruikers. Zij kunnen maandelijks 15 uur aan audioboeken luisteren.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 05-04-2024 13:22 47

05-04-2024 • 13:22

47

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Reacties (47)

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jochem4207 5 april 2024 13:59
*tilt steen op

Heeft spotify audio boeken?
Bertje9999 @jochem42075 april 2024 14:15
In which countries is Spotify audiobook available?

Currently, Audiobooks on Spotify are only available in US, UK, CA, IE, AU, NZ.
Hennie-M @Bertje99995 april 2024 15:40
Bedankt, dit wilde ik dus net opzoeken. Ik dacht ook dat Spotify geen AudioBooks had.
CR2032 @Bertje99995 april 2024 16:34
Bedankt.

Apart van tweakers om dit als titel nieuws aan te geven terwijl het voor Nederland en Belgie niet eens beschikbaar is.
Finnrt 5 april 2024 13:24
Wat mij betreft geen probleem als er kwaliteit op komt te staan. Ik wacht al jaren op Spotify HiFi, maar helaas zonder succes... Ondertussen overgestapt naar Apple Music.
Janusch @Finnrt5 april 2024 13:26
Zelfde gedaan een jaar geleden. Was heel blij met de audiokwaliteit en ruimtelijke audio.
Klonk mooi op een Sonos Era 300.

Echter is Spotify beter in zoeken naar muziek, en voorstellen doen van wat je waarschijnlijk leuk vind om te luisteren. Daardoor luister je naar muziek dat je anders niet zelf had opgezocht.

Dat doet Spotify toch nog stukken beter dan Apple.

Maar voor de audiokwaliteit > Apple Music
D3F @Janusch5 april 2024 13:47
Vind juist dat de Daily Mixes zwaar naar achteren zijn gegaan. Vaak dezelfde nummers, dagen achter elkaar. Ook nummers die ik niet (meer) leuk vind en direct doorskip blijven in de lijst staan. Je zou verwachten dat Spotify's algoritme wel doorheeft dat hij een nummer na 3 keer skippen binnen 5 seconden niet meer hoeft voor te schotelen.
Rhinosaur @D3F5 april 2024 14:45
Ik vind vooral vervelend dat ik vaak bericht krijgt dat mijn favoriete artiest een nieuw nummer heeft uitgebracht, maar dat het dan een of ander vaag soundcloud achtig remix is en dat de maker ervan gewoon de artiest heeft genoemd (zonder toestemming) om in beeld te komen bij luisteraars.
Wim Cossement @D3F6 april 2024 21:21
Eh, de commerciële belangen van bepaalde artiesten/labels behartigen (en dus ook die van hun zelfs) door dezelfde muziek steeds maar proberen door je strot te rammen is veel belangrijker dan jouw luisterplezier, zelfs al betaal je er voor dan heb je nog steeds bedroevend weinig te zeggen...
jmk @D3F6 april 2024 08:53
Is de release Radar niet beter? Ik vind die vrij goed, helemaal als je die iedere week 'traint' door leuke nieuwe nummers te liken en mindere nummers te unliken.

Een collega is dat na een tip van mij ook gaan doen en was een week later al heel blij met de nieuwe Release Radar die toch wat geleerd had van haar muziekvoorkeur.
bigbadbull @Janusch5 april 2024 15:57
Toegegeven ik heb enkel een free account, maar vind zelden direct het nummer dat ik wil, als ik het al vind.
Van de standaard lijsten en mixes was ik ook nooit echt onder de indruk, zeker niet van de voor mij minder bekende nummers.
ik hoor vaak ' ja maar met een betaald abbo lukt dat veel beter'
Maar wat ik ervan kan opmaken, nodigt mij niet uit om dan ook een betaald abbo te nemen.
silenoz @Finnrt5 april 2024 13:56
Bij Dezer krijg je bij het standaard abbonement de mogelijkheid om HiFi(FLAC) kwaliteit af te spelen.
Dit moet je wel zelf aanzetten in de instellingen en gebruikt veel meer data.

Ik vind het verschil tussen 320KB/s MP3 en FLAC niet heel groot. Het is wel duidelijk bij acoutische of klassieke muziek.
Gemmeke 5 april 2024 13:24
Iemand ervaring met audiobooks op Spotify? lijkt mij fijn om s'avonds voor het slapen gaan even wat luisteren naar een boek.
Timmy @Gemmeke5 april 2024 13:30
Ik heb zelf een abonnement via de bibliotheek, zij hebben een eigen app met daarin ruim 13.000 luisterboeken. Met 42 euro per jaar (of ~50 als je ook boeken via de lokale bieb wil lenen) vind ik het een prima alternatief voor Storytel.

Zelf luister ik regelmatig voor het slapen gaan, tijdens sporten of autorijden.

[Reactie gewijzigd door Timmy op 22 juli 2024 22:30]

Rhinosaur @Timmy5 april 2024 14:44
Is het mogelijk om de ebooks op je ereader te lezen?
t2012 @Rhinosaur5 april 2024 15:26
Ja
Timmy @Rhinosaur5 april 2024 15:26
Nooit gedaan, maar blijkbaar kan het. Zie hier.
chezrene @Rhinosaur5 april 2024 20:04
Ja, al is niet al het digitale aanbod voor de e-reader. De telefoon/tablet-app heeft namelijk een groter aanbod.
Triblade_8472 @Gemmeke5 april 2024 13:56
Storytel al the way.

Afgenomen voor m'n kind en zelf daarna verslaafd.

In de auto voor lange ritten en ook 's avonds bij het slapen, al val ik er na 5 min mee in slaap haha.

De bieb vonden we zeer beperkt én onhandig werken.
WillySis
@Triblade_84725 april 2024 14:03
Ik ben nooit verder gekomen dan een proef abonnement op Storytel. Ik vond het aanbod bedroevend klein. De (nationale) bibliotheek heeft een groter aanbod en een enorm aanbod in e-boeken voor een fractie van de prijs.
OmeAnne @WillySis5 april 2024 14:35
Daarnaast kunnen kinderen een gratis abonnement krijgen bij de bibliotheek, deze geldt ook voor audioboeken via de app. Okay daar heb je als volwassene weer niks aan, maar ter info.
WillySis
@OmeAnne5 april 2024 15:25
Voor wie een leesbeperking heeft (slechtziend of dislexie) is passend lezen een aanrader. De app is bagger, maar het aanbod aanbod aan boeken en tijdschriften is enorm. Tot 18 jaar gratis, daarna € 38 per jaar.
Triblade_8472 @WillySis5 april 2024 14:47
Zou kunnen, mijn kind had veel meer keuze én oneindig luisteren.
Ikzelf luister uitsluitend Engelstalige boeken, en die zijn er legio.

Toen wij switchte van dienst had de bibliotheek een beperking van (uit mn hoofd) 10 boeken per week, en daarna mocht je niks meer lenen, ongeacht of je ze had 'teruggegeven'.
Ik lees nu alleen iets over 10 luisterboeken per 3 weken tegelijk, maar ik weet niet of dit aangepast is naar max 10 en onbeperkt teruggeven of gewoon 3 weken wachten tot je boek 11 mag luisteren.

Ook is de helpdesk super snel en goed. Twee keer contact gehad en ontzettend goed behandeld.
WillySis
@Triblade_84725 april 2024 15:32
De online bibliotheek heeft nog steeds een beperking van 10 titels per week, maar je hoeft slechts één week te wachten tot je het 11e boek kunt downloaden.
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@WillySis5 april 2024 15:24
Dit en de beperkte hoeveelheid stemmen zorgde er bij mij ook al tot twee keer toe dat ik niet verder kwam dan een proefperiode. Ik hoop dat Spotify dit beter voor elkaar krijgt. Niet elke stem is even prettig om naar te luisteren. Een groot aanbod met variatie in boeken en stemmen is wenselijk.
Finraziel
@Triblade_84725 april 2024 14:21
Storytel lijkt goed te zijn als je in het Nederlands wil luisteren. Ze hebben wel ook andere talen maar in ieder geval Engels is erg beperkt (en ik betwijfel dat andere talen dan ineens weer beter zijn). Voor Engels geef ik de voorkeur aan Audible.
ArawnofAnnwn @Finraziel5 april 2024 17:18
Ik had nog nooit eerder van Storytel gehoord en net gekeken. Ik kwam tot dezelfde conclusie. Erg weinig in het Engels. Als ik echter op de Audible site kijk, kun je maar 1 boek per maand luisteren. Dat is wel een beetje jammer.
Finraziel
@ArawnofAnnwn5 april 2024 18:29
Bij Audible worden de boeken wel je eigendom (al blijft het wel in het Audible account zitten natuurlijk dus als die ooit stoppen dan heb je misschien pech, maar als je je abonnement opzegt dan behoud je wel toegang tot al je boeken, je krijgt alleen geen nieuwe tokens meer).

Ook zijn er vaker sales waarbij je boeken rechtstreeks kunt kopen voor minder dan de maandprijs, of twee boeken voor 1 token en ik heb ook vaker de optie gekregen om extra tokens te kopen met korting ten opzichte van de maandprijs (gebeurt in mijn ervaring meestal als je voorraad tokens bijna op is). Ik ben nu ruim 4 jaar lid en heb 70 boeken in mijn library gespaard (en nog 5 tokens beschikbaar).

Het hangt natuurlijk wel af van hoe je de dienst wil gebruiken of het een goede deal is of niet. Ik vind het zelf fijn dat ik vrijwel alles kan krijgen wat ik wil en veel van de boeken die ik in audio vorm koop kan ik best later nog eens opnieuw beluisteren. Nu eens even snel gekeken en het lijkt er op dat er ook manieren zijn om je boeken lokaal op te slaan en te ontdoen van drm, dus dat ook maar eens doen zodat mijn collectie ook veilig is als Amazon er geen zin meer in zou hebben.
HansvDr @Triblade_84725 april 2024 14:27
ik vind het altijd zo traag, ik lees zelf veel sneller...
Timmy @HansvDr5 april 2024 15:27
Je kan de voorleessnelheid is stapjes veranderen. Ik luister meestal op 125%.
HansvDr @Timmy5 april 2024 15:33
ik lees wel zelf.. altijd de juiste snelheid
DLSS @Gemmeke5 april 2024 14:02
Ik wilde laatst een boek van Neil deGrasse Tyson luisteren maar dat stond dus niet op Spotify. Ik heb nog even verder gekeken maar er staat maar weinig op eigenlijk.
Draaksteker 5 april 2024 15:14
Waarom zorgen 'ze' nou niet eens dat je alle content kan betalen met micropayments. Dan betaal je wat je verbruikt in plaats van dat je vastzit aan allerlei abonnementen waar je soms maanden niks mee doet en dan weer afzegt. Als je de (standaard) prijsjes dan écht laag houdt, dan ontstaat er volgens mij in totaal nog veel meer omzet dan nu.
Cid Highwind @Draaksteker5 april 2024 15:55
Omdat 'men' liever vast inkomen heeft, waarmee een stuk beter te plannen en te presenteren valt, dan wisselende spontane aankopen.

En bij een all-you-can-eat is de neiging toch nog net even iets meer te consumeren net iets groter, dan wanneer je los moet bestellen. Consumptiecijfers zijn belangrijk, dus ook daar is een all-you-can-eat model van voordeel bij.

Media kopen is enkel iets voor de liefhebber nog tegenwoordig.
MazeWing 5 april 2024 13:28
Dat ze maar eens een lager geprijsd music only abonnement gaan aanbieden waarbij je niet alle extra (onzinnige) functionaliteit hebt...

Maar zoals bijna altijd zal het huidige abonnement - voor de huidige prijs - uitgekleed worden en mag je extra betalen voor - voorheen gratis - "extra" functies.
rko4u @MazeWing5 april 2024 17:36
Wat ik uit het artikel begrijp, gaat eerst de prijs van het muziek en postcast abbo omhoog om luisterboeken te financieren en komt er dan nog een duurder abbo met luisterboeken.
MenN 5 april 2024 13:33
Opzicht niet verkeerd, maar ik vind het verschrikkelijk dat Spotify alles in 1 app probeert te doen, met het resultaat dat alles er minder op wordt. Liever 3 aparte apps die 100% focussen op hun segment.
Rhinosaur @MenN5 april 2024 14:46
Ja, het wordt vervelend als je audiobooks ziet staan, maar met een icoontje waarmee je telkens ziet dat je niet het duurste abonnement hebt.
Triblade_8472 5 april 2024 13:59
Best logisch. Ik vind sowieso dat onderdelen die niet tot de kern behoren als extra module afgenomen moeten (kunnen) worden.

Ik zou het zelfs nog veel mooier vinden als het mogelijk is een (familie) abbo per persoon af te nemen. Niet keuze tussen bijvoorbeeld 1, 2 of 4. Gewoon 'plussen' hoeveel mensen/kids je erin wil ipv profielen Zijn we meteen (zo goed als) van het illegale gebruik af.

Ps ik wacht nog op een profiel voor kids in spotify waarmee ik video kan uitzetten! (met name in podcasts, maar ook muziekvideo's tegenwoordig)
Ghoelian @Triblade_84725 april 2024 16:45
Ps ik wacht nog op een profiel voor kids in spotify waarmee ik video kan uitzetten! (met name in podcasts, maar ook muziekvideo's tegenwoordig)
Dat kan toch al gewoon in de instellingen? Of bedoel je iets anders dan dat canvas gedoe?

[Reactie gewijzigd door Ghoelian op 22 juli 2024 22:30]

Triblade_8472 @Ghoelian5 april 2024 20:41
Ik zoek parental control.

Ik zal eens kijken wat canvas gedoe is, tx!
BHD294 5 april 2024 13:27
Wou dat Spotify eens met de hifi versie uit kwam.
Heb het vermoeden dat het niet meer komt.
TheVivaldi 5 april 2024 13:46
Abonnementsprijs verhogen? Die zag ik niet aankomen, aangezien Spotify je in het VK nu buiten het abonnement om laat betalen voor video's. nieuws: Spotify test videocursussen voor Britse gebruikers
Koen88 5 april 2024 14:17
Fijn dat ze extra gaan vragen voor iets wat überhaupt nog niet goed werkt. Luisterboeken zijn enkel via de web interface te vinden, en zelfs dan vind ik eigenlijk niks. Praktisch dus gewoon nutteloos.

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