Spotify brengt AI-chatbot die playlists kan maken uit als beperkte bèta

Spotify heeft zijn AI-chatbot voor het maken van playlists uitgebracht als bèta. Gebruikers kunnen op basis van prompts afspeellijsten laten samenstellen door de chatbot. Het betreft een release in een beperkt aantal landen. Een bredere release volgt later.

Spotify's AI Playlist-functie komt als eerste beschikbaar voor Android- en iOS-gebruikers in het Verenigd Koninkrijk en Australië, aldus de dienst. Ze moeten daarvoor een Premium-abonnement hebben. De streamingdienst gaat de komende maanden 'itereren' op de functie. Met de feature worden playlists samengesteld, bijvoorbeeld op basis van een genre of artiest, maar ook 'plaatsen, dieren, activiteiten, filmpersonages, kleuren of emoji's'.

Gebruikers kunnen de chatbot onder andere vragen om afspeellijsten met prompts als 'een afspeellijst die me het gevoel geeft dat ik de hoofdpersoon ben' of 'ontspannende muziek om me te helpen tijdens het allergieseizoen', zo suggereert Spotify. Vervolgens kan de lijst worden aangepast met extra prompts, bijvoorbeeld om te vragen om 'meer pop'. Gebruikers kunnen naar links vegen op een nummer om die uit de afspeellijst te verwijderen.

De functie wordt gebaseerd op grote taalmodellen om de prompt te begrijpen, schrijft TechCrunch. Vervolgens wordt de personalisatietechologie van Spotify gebruikt om die prompt te voltooien. Daarvoor wordt ook gebruikgemaakt van de informatie die Spotify heeft over de luistergeschiedenis en voorkeuren van de luisteraar.

In december bleek al dat Spotify werkte aan een functie voor AI-afspeellijsten. De functie werd toen getest onder een klein aantal gebruikers. Nu komt de functie dus breder beschikbaar, hoewel deze nog niet wereldwijd beschikbaar is. Wanneer de functie precies beschikbaar komt in de Benelux, is niet bekend.