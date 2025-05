Spotify krijgt er in een jaar 14 procent aan abonnees bij

Spotify heeft er afgelopen jaar 14 procent aan abonnees bijgekregen en heeft nu 239 miljoen Premium-abonnees. Veel daarvan zitten in een Duo- of Family-abonnement, zo zegt de muziekstreamingdienst.

Het aantal gratis gebruikers van Spotify steeg in diezelfde tijd met 22 procent naar 388 miljoen, waardoor het totaal aantal gebruikers uitkwam op 615 miljoen, schrijft Spotify. Wel levert een abonnee veel meer op: de advertentie-inkomsten per gratis gebruiker per maand zijn ongeveer 1 euro, terwijl een abonnee gemiddeld 4,55 euro betaalt.

De afgelopen maanden heeft Spotify in totaal een operationeel inkomen van 168 miljoen euro geboekt. Dat was vorig jaar in dezelfde maanden nog een operationeel verlies van 156 miljoen euro. De omzet steeg in die periode met 20 procent naar 3,6 miljard euro. Voor de komende maanden denkt Spotify er zes miljoen abonnees bij te krijgen en nog eens tien miljoen gratis gebruikers.