Spotify test videocursussen voor Britse gebruikers

Muziekstreamingdienst Spotify test in het Verenigd Koninkrijk of gebruikers en klanten videocursussen willen volgen via de app. Volgens de dienst sluit dit goed aan op het aanbod van audioboeken en podcasts.

De cursussen zijn te bekijken door betalende klanten in de app, meldt Spotify. De video's zelf komen onder meer van BBC Maestro en Skillshare. Zowel betalende als niet-betalende gebruikers kunnen twee videocursussen gratis proberen en daarna aanvullende cursussen apart afrekenen via een webpagina. De videocursussen zitten dus niet in een abonnement.

Het is de vierde soort content in Spotify, na muziek, podcasts en audioboeken. Het is niet de eerste keer dat Spotify experimenteert met video's in de app. Onder meer ook korte video's bij liedjes, video bij podcasts en videoclips zijn in de app te zien.

Spotify Videocursus-test, maart 2024
Spotify Videocursus-test, maart 2024

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 11:44 38

25-03-2024 • 11:44

38

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Reacties (38)

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Keyb 25 maart 2024 11:49
Aan de ene kant denk je, blijf toch lekker gewoon bij muziek. Aan de andere kant, heel goed als er meer "kwalitatieve" alternatieven voor YouTube komen.
atthias @Keyb25 maart 2024 12:06
das nog een optie waar ik niet aan gedacht had Spotify als YT concurrent kom er maar in
TheVivaldi @atthias25 maart 2024 12:34
Maar als je video's buiten het abonnement om moet gaan afrekenen, dan wordt het dus geen YT-concurrent. Veel content op YT is gratis, maar als Spotify ten minste nog zou gaan concurreren met YT Premium, dan zou het nog een kans van slagen kunnen hebben. Maar video's apart afrekenen, nee, dat is geen concurrentie.
atthias @TheVivaldi25 maart 2024 13:00
das ook weer zo
ejabberd @TheVivaldi26 maart 2024 06:45
Dat weet ik niet. Als Spotify contentmakers met een interessant verdienmodel kan overtuigen om hoogstaande videocursussen exclusief op Spotify aan te bieden, dan kan dit wel iets worden. Het zou me niet verwonderen als YouTube op termijn al dan niet preventief met betere voorwaarden komt voor content creators.
TheVivaldi @ejabberd26 maart 2024 11:20
Maar ik had het over de eindgebruikers. Ze kunnen de beste voorwaarden van de wereld voor de makers hebben, maar als het voor eindgebruikers én betaald én omslachtig (want niet via je abonnement) is, dan zie ik hier geen grote concurrent in.
ejabberd @TheVivaldi26 maart 2024 19:23
Dat wordt het wel als op termijn populaire contentmakers met hun hoogkwalitatieve content naar Spotify trekken en YouTube enkel nog gebruiken voor hun laagkwalitatieve teasercontent als reclame voor hun content op Spotify.
ATS @Keyb25 maart 2024 12:47
Muziekvideo's zitten er al in zag ik...

Ik weet niet of ik daar nu wel zo blij mee ben. Voor mij wordt het te rommelig in Spotify. Ik gebruik het ook nooit voor podcasts ofzo, maar ze blijven maar langs komen.
Jona2511 25 maart 2024 11:51
Die video's bij muziek vond ik nog wel best. Maar dit wordt wat mij betreft te gek. Wordt dit er niet weer binnen de kortste keren weer uitgehaald, heeft dit serieus kans binnen Spotify?
ultimasnake @Jona251125 maart 2024 12:33
Als je het ziet als alleen een muziekplatform dan sluit ik me bij je aan. Maar het gaat veel verder, taalcursussen, audiobooks en veel meer is al te vinden op Spotify zolang het maar (streambare) audio is kan je het er wel vinden dus vanuit die hoek kan je zeggen dat het net als videoclips bij muzieknummers een verlengde is.
Jorah_Newstone 25 maart 2024 11:54
Songwriter essentials kan ik nog wel begrijpen (leuk voor de artiest die dan toch al op Spotify is). Maar gekke cursussen over hoe ik een olifant moet tekenen hoeft allemaal niet. Ik kom op Spotify om Muziek te luisteren en nieuwe muziek te ontdekken. Als ik iets wil leren ga ik wel naar Udemy ofzo.
dutchnltweaker 25 maart 2024 12:09
Maar nog steeds geen betere kwaliteit audio? Dit is waar de meeste mensen toch op wachten na lange beloftes. Ipv komen er functies waar meerendel niet op wacht.
WeetJeHetZeker @dutchnltweaker25 maart 2024 14:12
Ik vraag mij af of de meeste mensen daarop wachten, en van de mensen die daarop wachten, dat ze überhaupt het verschil zouden horen.
Het is niet de eerste keer dat ik mensen dure shit zie kopen zonder reden, zoals hdmi kabels van 200 euro de meter.
h4ze 25 maart 2024 12:22
kan ik het verbergen?
Want die podcasts krijg ik ook niet uit mn beeld en zit daar ook niet op te wachten.
BHD294 25 maart 2024 19:36
Nee, weer ...... in Spotify.
Ze proppen tegenwoon steeds meer zaken in een app( net als bv in WhatsApp, daar word ook steeds meer ingepropt).
En die abonnementen worden steeds duurder zo, want dit kost ook geld, zal op de 1 of andere manier betaald moeten worden.
Nee mij zijn ze net als bij Netflix ook kwijt met die rare abonnementen van ze.

[Reactie gewijzigd door BHD294 op 23 juli 2024 17:28]

Stpan 26 maart 2024 06:41
Het lastige vind ik dat Spotify (en WhatsApp en ongetwijfeld ook anderen) hun ‘ouderlijk toezicht’ niet aanpassen of mee laten groeien met hun groeiende functionaliteit.

Zo kwam ik erachter dat mijn dochter via Spotify doodleuk filmpjes van Mr Beast kan kijken. Dit zijn dan ‘video podcasts’.

En dat terwijl op haar iPhone video’s zijn geblokkeerd via de functionaliteit van ouderlijk toezicht.

Dus ik kan native via Spotify Family wél zorgen dat ze geen lelijke woorden hoort. Maar niet de video’s uitzetten. En ook de iOS functionaliteit om video’s te verbieden wordt niet gerespecteerd.

Hoewel ik Apple Music qua interface en gebruik minder vind dan Spotify, zijn we nu toch over naar Apple Music. Die mengen niet alles door elkaar en belangrijker, ik

[Reactie gewijzigd door Stpan op 23 juli 2024 17:28]

SillieWous 25 maart 2024 11:51
Prima dat ze het allemaal toevoegen om het aanbod te vergroten. Maar op een gegeven moment betaal ik meer voor dingen die ik niet gebruik. En op dat moment ga ik toch echt stoppen met betalen voor wat ik wel wil gebruiken.
sapphire @SillieWous25 maart 2024 11:55
Zeker als ze soms veelgevraagde (imho) basisfunctionaliteit weigeren toe te voegen zoals bv het wissen van je geschiedenis/ bepaalde items daaruit verwijderen :(
harrytasker @sapphire25 maart 2024 12:04
Misschien dat zo ook een cursus kunnen maken voor de Spotify app zelf? Wat een onintuitive app en daarnaast mist er inderdaad nogal wat basis functionaliteit.
TheVivaldi @harrytasker25 maart 2024 12:32
Ik blijf ook niet snappen waarom de app zo onintuïtief is. Ik bedoel: het is nota bene een Zweedse app, en de Zweden staan nu niet bepaald bekend om onintuïtieve spullen; eerder het tegenovergestelde.
Miglow @harrytasker25 maart 2024 13:54
Misschien een goedkoper abonnement voor alleen muziek?
sjongenelen @sapphire25 maart 2024 14:48
Haha joo absoluut, mijn kind verpest mijn mixes :D
sapphire @sjongenelen25 maart 2024 15:23
Ja dat ben ik gewend, overzicht aan het eind van het jaar van meest beluisterde artiest; Nightwish en K3 :+

Ik had vooral dat als je ooit op een podcast geklikt hebt dat deze dan tot in den treure op je homescreen staat. Zo fijn als het een 'akward' onderwerp is en dan dan fullscreen op de monitor komt op werk :+
cadsite @sapphire25 maart 2024 15:06
Of: hogere bitrate & "bah, die groep wil ik nooit horen"
chime @SillieWous25 maart 2024 11:54
Het zit dus niet in je abonnement.
sjongenelen @chime25 maart 2024 14:49
Nou ja. De kosten worden gedekt door de inkomsten. Zeker als het niet succesvol is betaal je er voor via het andere abbo

[Reactie gewijzigd door sjongenelen op 23 juli 2024 17:28]

Robby517 @SillieWous25 maart 2024 13:07
Ze zullen dit eerder verkopen als geen deel van je abonnement om je op die manier extra ad's te kunnen serven.
SeenD @SillieWous25 maart 2024 13:09
Ja vind ik ook altijd. Net als Netflix, ik krijg games van Netflix er "gratis" bij. Ik hoef die games niet, ik wil graag een goedkoper abonnement zodat ik niet voor die games hoef te betalen.
MartijnHavinga @SillieWous25 maart 2024 13:39
Je moet het meer zien als een bedrag dat je voor het product betaald verdeeld over de hoeveelheid tijd dat je het product gebruikt. Zolang dat niet ineens heel hard scheef gaat lopen zie ik niet waarom je minder zou gaan willen betalen.
Als verder ook de kosten die Spotify maakt met het aanbieden van de nieuwe functionaliteit gecompenseerd worden door stijgingen in inkomen door meer betalende leden / reclame inkomsten dan heb je helemaal geen recht van spreken.
Stel bijvoorbeeld dat Spotify audiobooks.com over zou nemen en vervolgens al hun audioboeken beschikbaar maakt in Spotify en alle accounts van zowel Spotify als Audiobooks samenvoegt. Wat heeft dat voor invloed op de waarde van de deal die jij met hun hebt?
lenwar
@SillieWous25 maart 2024 13:57
Klopt. Dat is eenmaal hoe het werkt.

Een gemiddelde ISP geeft ook allemaal spul 'gratis' bij je internetpijp.
Een supermarkt heeft ook allemaal spullen die ik niet wil kopen, of heeft in deze periode schreeuweige paas-reclames hangen. Dat kost die supermarkt allemaal ruimte en tijd daarmee dus geld. En wie betaald dat? De klant.
Goede kans dat je telefoon of televisie ook functionaliteit heeft waar je voor betaald hebt en niet wilt hebben.

Ik snap wel wat je bedoeld hoor, maar het is voor een muziekstreamingdienst moeilijk om te concureren.

Sommige streamingdiensten hebben wat 'unieke content' (specifieke artiesten die hun spul eerst of alleen op hun platform zetten). Maar goed. As slechts 1% van je gebruikers (wat al heel veel mensen zijn) jou gaan kiezen of juist niet kiezen bij afwezigheid van die ene artiest gaat dat geen zoden aan de dijk zitten. Voor 98% (of meer) hebben de grote muziekstreamers dezelfde content. Daar kunnen ze dus niet 'echt' op concurreren.

Dan ga je dus maar 'extraatjes' toevoegen die waarschijnlijk weinig geld kosten, maar mensen kan helpen binden aan jouw product. In het geval van Spotify: Podcasts, cursussen, songteksten, audioboeken.
WeetJeHetZeker @SillieWous25 maart 2024 14:10
Mooi he, zeuren dat ze niet kostendekkend zijn maar wel miljarden uitgeven aan dingen waar niemand op zit te wachten....
Davidas 25 maart 2024 11:45
Het lijkt onderhand wel TikTok te worden, dat Spotify.
Luchtbakker @Davidas25 maart 2024 12:16
Het lijkt onderhand wel TikTok te worden, dat Spotify.
Ik zou werkelijk waar niet kunnen bedenken hoe je alle doelloze dansjes, challenges en self-millionaires kunt vergelijken met spotify dat een platform is voor muziek en luisterboeken.

Het zal vast aan mij liggen.
k995 @Davidas25 maart 2024 12:29
Langs geen kanten.
Tijntje @Davidas25 maart 2024 14:39
Het lijkt het niet, het is het al!
Spotify heeft ook video podcasts, hier worden hele verzamelingen van TikTok videos opgezet en andere te ranzige meuk die niet geschikt is voor kinderen, echter kan je in je familie abbonement dit niet uit zetten.
Ook hier is al vele jaren een topic van open.
https://community.spotify...uot/idc-p/5919224#M283699
eilavid 25 maart 2024 12:12
Ze doen alles behalve HiFi toevoegen
robin1301 @eilavid25 maart 2024 13:43
Ze hebben allang HiFi; namelijk 320 kbps ogg vorbis. Misschien bedoel je lossless.
Overigens snap ik die keuze wel: in een ABX test hoor je echt het verschil niet tussen 'high quality' Spotify en lossless. Dat blijkt keer op keer weer.

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