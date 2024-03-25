Spotify test videocursussen voor Britse gebruikers

Muziekstreamingdienst Spotify test in het Verenigd Koninkrijk of gebruikers en klanten videocursussen willen volgen via de app. Volgens de dienst sluit dit goed aan op het aanbod van audioboeken en podcasts.

De cursussen zijn te bekijken door betalende klanten in de app, meldt Spotify. De video's zelf komen onder meer van BBC Maestro en Skillshare. Zowel betalende als niet-betalende gebruikers kunnen twee videocursussen gratis proberen en daarna aanvullende cursussen apart afrekenen via een webpagina. De videocursussen zitten dus niet in een abonnement.

Het is de vierde soort content in Spotify, na muziek, podcasts en audioboeken. Het is niet de eerste keer dat Spotify experimenteert met video's in de app. Onder meer ook korte video's bij liedjes, video bij podcasts en videoclips zijn in de app te zien.