Bloomberg: Apple gaat iPhones in VS vanaf april voor verkoop updaten

Apple gaat volgende maand zijn Presto-systeem in gebruik nemen, waarbij het iPhones kan updaten als die geseald in de verpakking zitten. Daardoor hoeven gebruikers als ze de set-up hebben doorlopen, niet meteen updates te doen.

Het systeem maakt gebruik van metalen onderdelen en gebruikt onder meer MagSafe en 'andere draadloze technieken' om de iPhones op te starten en te updaten terwijl ze in de doos blijven zitten, meldt Bloomberg. Auteur Mark Gurman claimde vorig jaar al dat Apple werkte aan de techniek. In de zomer moeten alle Apple-winkels in de VS het systeem gebruiken. Of en wanneer Presto gaat werken buiten de VS, is niet duidelijk. Apple heeft niet gereageerd op de informatie.

Apple iPhone 15 in de verpakking

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 25-03-2024 11:42 72

25-03-2024 • 11:42

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Reacties (72)

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kodak 25 maart 2024 11:47
iPhones updaten als die geseald in de verpakking zitten vanaf ongeveer 1 april....

De bron komt niet verder dan vage omschrijvingen en gebrek aan kritische vragen hoe dit mogelijk zou zijn of zelfs maar verstandig of passend bij het doel van updaten. De enige verwijzing is een eerdere suggestie dat Apple aan een proprietary apparaat zou werken dat medewerkers een iphone op een matje leggen en dan een update krijgen. Nogal wat omslachtig en risicovol handwerk als je miljoenen iphones verkoopt. Je ziet niet wat je doet, als een update mis gaat moet de seal verbroken worden (daar gaan je waardevolle fabriekscontroles en mooie sealed verpakking). En een deel van de gebruikservaring is juist dat klanten hun iphone leren 'verzorgen'.

[Reactie gewijzigd door kodak op 24 juli 2024 01:14]

iAR @kodak25 maart 2024 12:38
En een deel van de gebruikservaring is juist dat klanten hun iphone leren 'verzorgen'.
Eh nee. Updates gaan standaard automatisch en Apple probeert je zo weinig mogelijk in de weg te zitten met die dingen. Anders dan bijvoorbeeld schoolvoorbeeld Windows (of Android).
Als dit lekker werkt, vind ik dit echt een Apple ding. Zo weinig mogelijk gedoe voor de gebruiker.
Tweakert2020 @iAR25 maart 2024 13:55
Windows zit je ook niet in de weg hoor
Saven @Tweakert202025 maart 2024 15:39
Het meest ironische is idd eigenlijk wel dat Windows updates nog het meest snel verlopen. Updates van macOS, iOS, watchOS e.d. duren altijd een eeuwigheid. Minimaal ~20 minuten waarin het apparaat altijd onbruikbaar is. Komt door de manier waarop Apple het systeem bijwerkt. En voor mij de reden om updates van mijn Apple devices altijd maar uit te stellen. Wat dat betreft mag Apple wel afkijken bij MS. Op Windows ben je nog geen 2 minuten offline, als er al een reboot vereist is (meestal niet).

Dus op zich, als ze de gebruikservaring willen verbeteren voor klanten van een nieuw toestel, zou het wel een pluspunt kunnen zijn. Al lijkt het me interessanter om het updateproces zelf gewoon te verbeteren :)
DaveFlash @Saven26 maart 2024 22:14
dit heeft ermee te maken dat ios net als macos en ook watchos etc allemaal unix zijn, dit houd ondermeer in dat verschillende delen van het systeem, gebruikers data etc allemaal onderwater gepetitioneerd zijn in verschillende volumes. daarom is het proces relatief langzaam. windows pleurt alles in de c:\ drive en denkt zoek het maar uit. tevens voegt apple daar bovenop nog enkele encryptie lagen toe en ook nog on-the-fly full disk encryption op all haar apparaten, dit alles maakt dat er simpelweg meer rekenkracht voor een update nodig is. en dus meer tijd.
NullZer0 @iAR25 maart 2024 13:25
Anders dan bijvoorbeeld schoolvoorbeeld Windows (of Android).
Dit is allang niet meer het geval in mijn ervaring. Ik werk nu al een tijdje op een Macbook, maar je kon op Windows juist updates plannen buiten bepaalde tijden. Mijn Pixel installeert tevens updates vaak 's nachts. Daarbij krij ik krijg vaak 's ochtends een melding dat de update klaarstaat. Even opnieuw opstarten en het is klaar, nog geen 2 minuten werk.
kodak @iAR25 maart 2024 13:15
Ik vermoed dat we 'verzorgen' wat verschillend interpreteren. Dat Apple moeite doet om het gebruikers makkelijk te maken ben ik met je eens. Maar systeem-updates niet geheel verborgen doen is niet slechts omdat het niet makkelijker kan.
iAR @kodak25 maart 2024 13:17
Maar systeem-updates niet geheel verborgen doen is niet slechts omdat het niet makkelijker kan.
Drie keer niet. Wat bedoel je wel?
dev10 @kodak25 maart 2024 12:05
Bloomberg heeft al eerder, zo rond oktober 2023, bericht over dit systeem en hoe dit verder zou moeten werken: https://www.bloomberg.com...tware-operations-lnrh4t94

Uit het gelinkte artikel:
Apple readies system to load up latest software onto unopened iPhones. When a customer buys a new iPhone from an Apple retail store, the device sometimes comes with outdated software. For instance, the first iPhone 15 models out of the factory shipped with iOS 17, but iOS 17.0.1 was already available by the time the devices were available for purchase. Buying a new iPhone without the latest software isn’t ideal, especially if there are some high-profile bugs. But that situation is about to change.

Apple is planning a new system for its retail stores that will update the software on iPhones prior to sale. The company has developed a proprietary pad-like device that the store can place boxes of iPhones on top of. That system can then wirelessly turn on the iPhone, update its software and then power it back down — all without the phone’s packaging ever being opened. The company aims to begin rolling this out to its stores before the end of the year.
kodak @dev1025 maart 2024 12:25
1 april grappen hebben wel vaker wat voorbereiding. Eerder noemen zegt dus weinig, zeker als dat net zo vaag was.

Hoe zie je het voor je? Een apple-medewerker legt om de paar weken ieder doosje op het plaatje om de iphone te laten updaten? Een klant kiest een iphonedoosje uit en een apple-medewerker loopt naar achteren om een kwartier later terug te komen met een geupdate iphone? Een klant kiest een iphone uit, de apple-medewerker haalt een gesealde iphone uit het magazijn en samen met de klant gaan ze naar een geseald doosje staren dat in een paar minuten een update krijgt zonder dat je iets ziet? Of bij alle genoemde situaties: de update gaat mis en er is een harde reset nodig. De medewerker stuurt de sealed doosjes retour naar de fabriek? Komt na 10 minuten uit het magazijn en verontschuldigd zich dat het wat langer gaat duren? Of stelt aan de klant voor dat ze het doosje in de winkel open maken om te zien wat het resultaat is en deze anders een andere nieuwe mee kan kriigen?

Ik verwacht dat apple de update demonstreert, de seal open moet om bewijs te tonen en er in beeld staat: 1 April, Apple levert een veilig product en updaten is zo makkelijke en belangrijk dus dat doet de klant bewust zelf.

[Reactie gewijzigd door kodak op 24 juli 2024 01:14]

CH4OS @kodak25 maart 2024 13:31
9to5mac heeft echter ook in de code van iOS 17.2 (beta) verwijzingen gevonden naar nieuwe frameworks of functies mbt OTA updating; https://9to5mac.com/2023/...-2-update-sealed-iphones/ De kans is dus best aanwezig dat dit geen 1 April grap is.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 01:14]

kodak @CH4OS25 maart 2024 13:55
Er is zeker een kans dat ze dit serieus willen aanbieden. Maar dan ben ik wel benieuwd naar realistische scenario's om dit effectief en veilig toe te passen.

Alleen al het handmatig updaten per stuk kost tijd en geeft onder gewone omstandigheden al realistische risico's. Ik zie met de huidige informatie niet voor me hoe Apple dat zou accepteren vergeleken met de bestaande situatie of alternatief.

Alleen al het handmatige deel om iedere iphone op dat apparaat te moeten leggen lijkt meer tijd en moeite te kosten dan simpel de seal breken en tijdens de initialisatie de updates laten uitvoeren.

[Reactie gewijzigd door kodak op 24 juli 2024 01:14]

CH4OS @kodak25 maart 2024 14:17
Zo te lezen werkt het op basis van MagSafe, met wat extra zaken erbij. Dus daar zal ook een soort authenticatie gedeelte inzitten, zodat de telefoon dit alleen doet als het dus in de winkel is. Uiteindelijk zal men in batch de dozen met de toestellen er in dus doorschuiven in het magazijn, dat kan dus prima geautomatiseerd als het 'en masse' gedaan moet worden.

Dat gaat echt niet iemand een voor een op de MagSafe dock neerleggen. De toestellen in de winkel zelf (die dus niet meer in doos zitten) kunnen dan ook ter plekke gewoon geupdate worden.
Of inderdaad iemand die het toestel even update voordat een klant het toestel ophaalt bijvoorbeeld. Ik zou er niet al te moeilijk over nadenken in elk geval. "Update klaar terwijl u wacht met een kopje koffie". ;)

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 24 juli 2024 01:14]

DNN!S
@kodak25 maart 2024 17:57
Nu heb ik geen verstand van wat er mogelijk is, maar ik kan me wel iets vrij simpels voorstellen. iPhones zijn altijd half opgeladen nieuw in de doos. Als een iPhone “uit” staat staat ie op stand-by die af en toe contact maakt met omliggende devices voor FindMy. Dan kan ie ook wel een beveiligd signaal via wifi of BT ontvangen, wakker worden, downloaden en installeren.
BiaggioLuciano @kodak25 maart 2024 13:36
Of: klant komt binnen in een store, geeft aan een iPhone te willen, wordt verteld dat het product wordt klaargemaakt, er is een fase van 15-30 min waarbij er bij- en kruisverkoop wordt geprobeerd, klant krijgt iPhone geupdate en al. Zonder dat het aanvoelt alsof de klant moet wachten.

Andere optie: klant bestelt online voor ophalen in de winkel, winkel krijgt melding en klant kan gelijk door.

Als iemand die meermaals in een Apple Store (Brighton, VK) producten haalt kan ik je vertellen dat de service altijd wel netjes en efficiënt is. De support is echt wel meer dan alleen een “veile besturingssysteem”.
kodak @BiaggioLuciano25 maart 2024 14:13
Dat zijn prima mogelijkheden zolang er niets mis gaat.

Mijn uitgangspunt is dat Apple probeert te besparen om winst te maken, niet zichzelf meer werk probeert te bezorgen samen met hogere kosten. Ik zie de besparing en winst niet bij al het alternatief om te updaten of als het doel is klanten langer in de verkooploop te houden.

Met miljoenen verkopen gaat er bij updaten dan zeker wel iets mis.
In het voorstel dat Apple-medewerkers dan meerdere iphones tegelijk kunnen updaten lost dan niet op wat de overhead is en Apple met mislukte updates zou doen. Het seal doorbreken is geen kleinigheid, dan kun je het niet snel meer als nieuw verkopen. Het lijkt je realistisch dat winkels seales gaan breken als updates niet gelukt lijken te zijn en dan resealen? Dat lijkt mij namelijk een enorm risico voor Apple. Of dat stores gesealde iphones bij mogelijke problemen (ze kunnen het niet zien) terug sturen maar de distributieketen? Dan kan je toch beter de klant het seal van een iphone uit de fabriek laten doorbrekend en de updates zelf laten uitvoeren?
DNN!S
@kodak25 maart 2024 18:09
Ik denk niet dat updaten een nieuwe bijfunctie gaat worden voor de medewerkers maar dat je echt aan noodgevallen moet denken. Ik weet niet meer welke het precies was en kan het zo snel niet vinden maar bij de iPhone 13,14 of 15 was er vlak voor de release een issue waardoor de Pro’s echt niet konden opstarten zonder update terwijl de eerste pallets al bij de retailers in de magazijnen stonden. Op zich niet erg als je hem gewoon thuis installeert maar misschien niet gebruikersvriendelijk genoeg en voor Apple zelf verschuift de deadline voor software wat misschien wat waard is voor ze.

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 24 juli 2024 01:14]

laptopleon @kodak25 maart 2024 13:56
Omdoos met tig iPhones ligt in het magazijn tot deze besteld wordt. Alleen de bestelde dozen worden, half uurtje voordat ze verstuurd worden, op een contact aangesloten, die ze van stroom voorziet. De dozen hebben aan de buitenkant een aluminium strip met + en -, die doorloopt naar de wegwerp-oplader-spoeltjes in de individuele verpakkingen, via makkelijk te verwijderen aluminium stickers / strips.

Updates die mis gaan en daarna een handmatige reset nodig hebben, heb ik in al die jaren sinds ik een iPhone heb, sinds de 3GS uit kwam dus sinds juni 2009, bijna 15 jaar, nog nooit meegemaakt, dus dat zal het probleem ook niet zijn.
kodak @laptopleon25 maart 2024 14:40
Het probleem zit wat mij betreft niet in het mis kunnen gaan maar de omstandigheden waaronder.

Een omstandigheid lijkt mij dat de formele praktijk is dat je als Apple winkel een seal gaat of laat doorbreken zonder dat de klant het product overhandigd heeft gekregen. Het seal is er immers voor de klant als bewijs dat het product te vertrouwen is. En een omstandigheid dat Iphones in redelijk tempo verkocht, dus dat het grootste deel niet vele kwartalen op een plank ligt en enorm outdated is bij verkoop.

Als er voor het unsealen door Apple iets mis gaat ligt de verantwoordelijkheid bij Apple. Het seal gaat er gewoonlijk pas om heen als er tal van controles en updates zijn gedaan. Nu is de huidige situatie dat Apple hun product met hoge zekerheid verkocht krijgt en de klant op eigen risico de updates (laat) uitvoeren. Waarom zou je dan als Apple nog opzettelijk op eigen(winkel) risico na het sealen nog wijzigingen gaan aanbrengen en tijd investeren terwijl die extra investering niet zomaar lucratiever of minder risicovol is dan de bestaande situatie of het mogelijke alternatief?
laptopleon @kodak25 maart 2024 21:13
Zoals gezegd is dit al minimaal 15 jaar niet voorgekomen, maar goed, er is altijd een kans dat er iets mis gaat, ook bij Apple. Wat dan nog?

Ik zou die iPhone toch alvast resetten en alsnog installeren en klaarleggen. Ik denk dat de meeste klanten dat prima vinden, ook als er dan een zegeltje verbroken wordt.

Voor de klanten die dat niet vertrouwen, kun je dan altijd nog een verzegelde verpakking openmaken en iOS ter plekke, voor hun ogen, installeren. Of het ze gewoon zelf laten doen als ze dat liever hebben.
CyBeR @kodak25 maart 2024 12:46
1 april grappen hebben wel vaker wat voorbereiding. Eerder noemen zegt dus weinig, zeker als dat net zo vaag was.
Ja, maar 1-april grappen staan er ook bekend om dat het grappen zijn, en dat je erom moet lachen (of dat dat in ieder geval de bedoeling is; of dat lukt is een tweede).

Dat is hier niet het geval dus dit pad kun je verlaten.
kodak @CyBeR25 maart 2024 13:44
Je uitgangspunt lijkt dat aanwezigen het als eenmalige grap als een teleurstelling zullen zien. Dat valt van iedere grap te beweren omdat het maar net van de presentatie en bezoekers af hangt wat deze prettig vinden.

Omgekeerd stel ik daarom ook niet zomaar de vragen hoe we de praktijk dan wel voor ons zien. Een update kost tijd, een update kan mis gaan, terwijl dat ook niet zomaar voor een prettige ervaring zorgt, laat staan zomaar acceptabel voor Apple is. Dus waarom trek je daar dan geen streep door?
Aldy @kodak25 maart 2024 14:11
1 april grappen hebben wel vaker wat voorbereiding.
Ik heb nergens gelezen dat de update op 1 april plaatsvindt, alleen dat dit vanaf 1 april mogelijk wordt. Dus lijkt dit mij geen grap, zelfs geen slechte.
provista30 @kodak25 maart 2024 16:46
Het is geen 1 april, dit is namelijk al eerder aangekondigd. Dit doen ze door de software lokaal te hebben en dan via hun eigen ontworpen systeem direct te pushen naar de telefoon. Dus als iemand zijn telefoon online heeft besteld wordt die gereed gemaakt en zo geldt dit ook voor in-store aankopen. Er wordt telkens 1a 2 telefoons van elk type gereed gemaakt en vervolgens na verkoop de volgende batch.
kodak @provista3025 maart 2024 17:08
De kunst van een geslaagde 1 april grap is vaak op het randje van het geloofwaardige iets aan te kondigen. Ik schat Apple hoog genoeg in om dit geloofwaardig voor te bereiden als het een grap is.

Dat het technisch kan werken heb ik geen enkele twijfel over, dat komt bij grappen vaker voor. Eerder er vaag op hinten net zo goed. Het doel bij de huidige situatie en mogelijke alternatieven lijkt me gewoon te ver gezocht, samen met de mededeling het volgende maand april te zouden starten.

Het lijkt me snel genoeg duidelijk worden. Hoe dan ook hoop ik dat, wat het ook is, het geslaagd uitpakt.
_Pussycat_ @kodak26 maart 2024 13:33
Hoe zie je het voor je? Een apple-medewerker legt om de paar weken ieder doosje op het plaatje om de iphone te laten updaten? Een klant kiest een iphonedoosje uit en een apple-medewerker loopt naar achteren om een kwartier later terug te komen met een geupdate iphone? Een klant kiest een iphone uit, de apple-medewerker haalt een gesealde iphone uit het magazijn en samen met de klant gaan ze naar een geseald doosje staren dat in een paar minuten een update krijgt zonder dat je iets ziet?
Ok neem aan dat je nog nooit bij Apple een telefoon hebt gekocht.

Je bestelt de telefoon vantevoren (zeker een dag) en op de dag dat hem komt halen, haalt een medewerker hem uit de magazijn voor je. Dat is precies de kleur, geheugen, etc, die je besteld hebt, met de accessoires.

Waarschijnlijk leggen ze 's avonds de telefoons klaar voor de volgende dag, en dat zou heel goed op de "updatemat" of wat dan ook kunnen.
Of bij alle genoemde situaties: de update gaat mis en er is een harde reset nodig. De medewerker stuurt de sealed doosjes retour naar de fabriek? Komt na 10 minuten uit het magazijn en verontschuldigd zich dat het wat langer gaat duren? Of stelt aan de klant voor dat ze het doosje in de winkel open maken om te zien wat het resultaat is en deze anders een andere nieuwe mee kan kriigen?
Ja, of ze zorgen gewoon dat het proces goed werkt, en mocht er ooit iets misgaan meldt de telefoon geen succesvolle update, en wordt er een avond tevoren een andere doos uit het magazijn gehaald.


Zo moeilijk was dat allemaal niet. Updaten als allereerste handeling is daarentegen niet erg prettig en als dat verhinderd kan worden is het beter.
kodak @_Pussycat_26 maart 2024 14:26
Het is al eeuwen gewoon dat als je een product in een winkel wil kopen je naar de juiste winkel gaat, een product uitkiest en dan kan afrekenen en meenemen. Tenzij er uitzonderingen zijn door een plotseling te hoge vraag of vraag om een product wat niet standaard in het assortiment zit. Dat was bij Apple ook normaal. Dus het hele vooraf bestellen of terug moeten komen lijkt me slechts een situatie van uitzondering te zijn. En voor zover ik weet kan je nog gewoon een Apple-winkel inlopen, uitkiezen en meenemen als er geen uitzondering is. Dat maakt dit updaten dus niet zomaar geschikt voor gewoon winkelen, tenzij Apple er op uit is om van het concept winkelen af te stappen. Maar dan zijn dit wat mij betreft meer afhaallocaties. Maar dat doet er weinig aan af dat dit update-concept niet bij gewoon winkelen en gebruik past en zich meer richt op een afhaalconcept.
_Pussycat_ @kodak28 maart 2024 05:31
Dan kunnen ze nog steeds uit het grote magazijn elke dag 20 exemplaren op de "spontaan-koop-stapel" leggen en die stapel steeds updaten. Het blijft erg makkelijk en ik heb geen idee waarom je hier rare moeilijkheden (zoals "wat als hij brickt bij het updaten") verzint.
TheVivaldi @kodak25 maart 2024 12:40
iPhones updaten als die geseald in de verpakking zitten vanaf ongeveer 1 april....
Waar lees je dat? Zowel in het Tweakers- als Bloomberg-artikel wordt geen concrete datum genoemd, maar alleen “april”.
kodak @TheVivaldi25 maart 2024 12:48
Vanaf volgende maand is vanaf 1 april. Ik noem opzettelijk vanaf, omdat het niet duidelijk is wanneer het precies zou moeten starten. Maar het is wel een belangrijk kenmerk dat 1 april de eerste mogelijkheid is. Het hoeft geen 1 april grap te zijn, maar het heeft wel kenmerken van een opbouw daar naartoe.
eggsforpedro @kodak25 maart 2024 12:00
Het is een kort nieuwsbericht met een simpele aankondiging, geen in-depth analyse. Overigens wordt genoemd waarom dit handig is: gebruikers hoeven na unboxing niet direct te updaten. Daarnaast is het een manier voor Apple om de install base van eventuele verouderde, buggy software preventief te verkleinen.
Arokh @kodak25 maart 2024 12:08
Dit is al maanden geleden opgedoken in het nieuws, maar nu is blijkbaar bekend vanaf wanneer het werkt.
komododraak @kodak25 maart 2024 13:06
Natuurlijk kan het. Wakker worden via wifi kan al langer, dus als je de firmware en hardware beheert kan je ook power on doen door wifi of BT of NFC: als je ook nog 1 keer per 5 minuten checked kost dat vrijwel geen stroom. Daarna is het aan de software om bij t booten te checken op bepaalde wifi, te verbinden en te upgraden. Ondertussen kan je ze zelfs draadloos van stroom voorzien (Qi)
kodak @komododraak25 maart 2024 13:33
Technisch zal het zeker mogelijk zijn. WOL werd vorige eeuw al toegepast en niet voor niets is er al jaren nieuws dat smartphones tegenwoordig vaak slechts gedeeltelijk uit zijn. Maar het is nogal een grens om dat voor opladen van hardware of herkennen van een 'slapende' smarthpone te doen of om besturingssoftware van een smartphone aan te passen.
laptopleon @kodak25 maart 2024 14:04
cc @komododraak Het kan nog simpeler. Een in de doos ingebouwd wegwerpopladertje geeft stroom / magnetisch veld. Zelfs als de batterij leeg is, start de telefoon hierdoor op (want firmware die dit regelt), doet zonodig een update en gaat weer uit.
Tommie12 @kodak25 maart 2024 22:57
Als je wil updaten heb je nodig:
- power (telefoon kan plat zijn, en updaten vraagt ook stroom)
- dataverbinding (standaard wifi ssd met een specifieke authentificatie of zo)
- update software die de telefoon kan aansturen, en ook terugkoppeling krijgt.

Ik vermoed dat zo’n proces makkelijk een kwartier duurt.
En ik kan me voorstellen dat er in de winkel een soort update machine staat waar er plaats is voor 10-20 telefoons in hun doosje.
Misschien is het kwestie dat ze daar de verschillende versies in leggen, en bij verkoop er eentje uit nemen en direct vervangen door eentje uit de voorraad.

Dit alles lijkt me geen ‘rocket science’.
Davidoff1976 25 maart 2024 11:46
Ben benieuwd of het gevoelig is om je telefoon te hacken op een of andere manier?
Luchtbakker @Davidoff197625 maart 2024 11:54
Ben benieuwd of het gevoelig is om je telefoon te hacken op een of andere manier?
Gezien certificaten overeen moeten komen om de package te laten functioneren betwijfel ik het. Het is voor zover ik weet nog nooit iemand gelukt een custom firmware in te laden op een iPhone.
TheVivaldi @Luchtbakker25 maart 2024 12:41
Dat is wel gelukt, maar alleen op hele oude modellen.
Davidoff1976 @Luchtbakker25 maart 2024 13:25
@Luchtbakker. Dat komt omdat de techniek pas net bestaat. De manier van updaten dus.
CyBeR @Davidoff197625 maart 2024 12:50
Nah. Het enige wat dit systeem doet is de iPhone aansporen om aan te gaan (en mogelijk voorziet het ook meteen in stroom om de batterij op te laden; magsafe kan dat natuurlijk maar de vraag is of dat ook door de doos heen werkt), te verbinden met het Internet en te updaten. Daarna komen alle gewone veiligheidsmaatregelen erbij kijken om te zorgen dat de software-update legitiem is.
SacredRose @CyBeR25 maart 2024 13:10
meeste nieuwe modellen van de iPhones liggen met het scherm naar beneden in de doos. Dus ik verwacht dat er geen problemen zullen zijn met het draadloos opladen van het toestel. Als dit kan door 3-4 cm hout dan is 3-4 mm karton geen probleem.

ik ben wel benieuwd hoe de verbinding gemaakt wordt en het toestel gaat updaten, maar het zal me niet verbazen als dit simpeler gaat dan verwacht.
laptopleon @SacredRose25 maart 2024 13:47
Ik heb bij iPhones nog geen draadloos opladen gezien op 3 a 4 cm afstand, door hout of zo heen. Vermoedelijk zal de verpakking een stevige klap moeten kunnen blijven opvangen dus zal de telefoon ook niet tegen de buitenkant van de verpakking worden geplaatst. Maar wat bijvoorbeeld wel kan is een wegwerp draadloze oplader inbouwen in de kartonnen verpakking. Uiteindelijk is het maar een spoeltje met een minuscule hoeveelheid aan koperdraad. Ook is het qua papier recycling geen probleem want nietjes en dergelijke worden ook uit oud papier gehaald.
SacredRose @laptopleon25 maart 2024 14:02
De Qi standaard die ook door iPhones wordt ondersteund geeft aan dat dit mogelijk is. en er zijn genoeg opties te vinden om het onder een bureau of nachtkastje weg te werken.

De iPhones liggen wel degelijk met hun achterkant direct tegen de deksel van de doos. er zit zelfs een mooie uitsparing in de deksel voor het camera eiland. Het karton is wel wat dikker geworden sinds de iPhone 11. maar dit lijkt me nog altijd geen probleem voor het draadloos opladen.
laptopleon @SacredRose25 maart 2024 14:18
Ik kan online zo 1, 2, 3 geen laders vinden die meer dan 22 mm beloven, toch nog een flink verschil met 3 a 4 cm, maar inderdaad zou dat ook al genoeg zijn, want een paar mm kartonnen bumper is al meer dan genoeg. Het kwetsbaarste zijn sowieso de hoeken en die kun je dan nog steeds extra veel ruimte geven. Maar afgezien daarvan denk ik dat een omdoos met ingebouwde wegwerp-Qi nog handiger zou zijn voor Apple. Ze verkopen immers miljoenen van die dingen per kwartaal.
SacredRose @laptopleon25 maart 2024 15:00
Je hebt helemaal gelijk. ik had iets verder moeten kijken dan mijn neus lang was. er lijkt een redelijk verschil te zijn tussen de afstand genoemd in de standaard en de daadwerkelijke afstand die aangegeven wordt bij deze opladers.
The Zep Man @SacredRose25 maart 2024 13:15
ik ben wel benieuwd hoe de verbinding gemaakt wordt en het toestel gaat updaten, maar het zal me niet verbazen als dit simpeler gaat dan verwacht.
Voorgeprogrammeerde Wi-Fi met 802.1x, vermoed ik. Veilig genoeg.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 01:14]

Keypunchie
@Davidoff197625 maart 2024 12:16
Net zo groot risico als regulier updaten, lijkt me.
darknessblade @Davidoff197625 maart 2024 13:54
Verwacht ik ook, als het via een NFC principe werkt [commando's sturen]

hoeft een bad-actor alleen de datastream te volgen, om zo exact te zien wat er wordt gestuurd. waarna je gemakkelijk via CODE-execution, de Iphone bv, naar een software/malware site sturen die de iphone out of box jailbreaked.
Helium-3 25 maart 2024 11:45
Fascinerende techniek! Ben ook benieuwd naar de interresante blogposts van reverse engineers en hackers over een tijdje over hoe het systeem werkt, en hoe het eventueel (nutteloos of nuttig) is uit te buiten.
Dark Angel 58 25 maart 2024 11:50
Als ze MagSafe gebruiken, maar ze bevinden in achterkant van iPhones??? Gaat Apple voortaan scherm niet meer naar voorkant in de dozen plaatsen?
HJVDD @Dark Angel 5825 maart 2024 11:55
Of ze leggen de telefoon onderin het doosje in plaats van boven aan. Dus dat je eerst de kabel etc. eruit moet halen? Of was dat al? Ik gebruik zelf geen iPhone
marcjo @Dark Angel 5825 maart 2024 12:13
Toestellen liggen al met het scherm naar onder. Dat hebben ze waarschijnlijk in voorbereiding hier op al geregeld.
CyBeR @Dark Angel 5825 maart 2024 12:55
Of ze op dit moment al geleverd worden met het scherm naar beneden of niet kan ik je niet vertellen maar MagSafe bestaat uit drie onderdelen:
- draadloos opladen
- NFC
- Magneten

En hoewel de effectiviteit van de magneten en het draadloos opladen sterk vermindert met afstand kun je, met de juiste apparatuur aan de andere kant, zowel het opladen als de NFC over best een afstandje gebruiken; een paar cm is geen probleem. De magneten zijn er alleen om de uitlijning zo makkelijk mogelijk goed te krijgen maar dat kan ook op een andere manier gedaan worden.
iAR @Dark Angel 5825 maart 2024 12:39
Vanwege milieuoverwegingen leveren ze naast een oplader ook geen scherm mee, want die heeft iedereen genoeg :+
Maar serieus: gewoon door de doos heen. Telefoon met scherm naar beneden. Het kan immers ook via hoesje.
Ruw ER 25 maart 2024 12:06
Lekker milieubewust ook. Geen lader mee, waar wel metaal in de doos gaan verwerken..?
Keypunchie
@Ruw ER25 maart 2024 12:19
Hoezo zou er iets in de doos moeten zitten? Toch gewoon een kwestie van door de doos heen kunnen communiceren?

Denk dat als je een telefoon met de rug tegen het deksel van de doos legt, dat je dan Magsafe connectie kunt hebben (werkt ook door hoesjes heen bvb).
Ruw ER @Keypunchie25 maart 2024 13:19
Ik las gebruikt metalen onderdelen, dacht dat die dan in de doos zitten. Maar dat hoeft niet nee, nu ik het beter lees. Als de doosjes gewoon hetzelfde kunnen blijven heb ik niks gezegd!
@x280

[Reactie gewijzigd door Ruw ER op 24 juli 2024 01:14]

x280 @Ruw ER25 maart 2024 12:45
Niemand heeft gezegd dat er metala in het doosje verwerkt zit, waarschijnlijk staan de iPhones in een speciale modus waardoor ze kunnen bijladen en updaten door de doos heen.

En eenmaal als die is geactiveerd kunnen ze die modus verbieden voor gebruik.
klonic @Ruw ER25 maart 2024 13:30
Ja want dat zit toch al in iPhones zijn Magsafe compatible dus het enige wat ze hoeven te doen is de magsafe lader onder het doosje te leggen, en een soort trigger signaal te geven om het updaten te starten.
DDX 25 maart 2024 11:56
Vanaf 1 april zeker ?
Dark Angel 58 @DDX25 maart 2024 12:17
Ik snap je vraag... omdat het op maandag valt.
PhilipsFan @DDX25 maart 2024 14:53
Ja, misschien, maar de clou van een aprilgrap is toch dat het grappig is. Ik vind hier weinig grappig aan. Hoe had je dat voor je gezien?

Apple: "Vanaf 1 april kunnen iPhones draadloos worden geupdate voordat je ze koopt!"
Klant: "Wat handig!"
Apple, op 1 april: "Haha, toch niet. Daar had ik je even!"
Klant: "Nou, wat lollig :/ "
Metallize 25 maart 2024 11:57
ik denk dat er gewoon een signaal naar de rfid gaat van " hey updaten op die wifi netwerk " en een authorised seller .. zal gewoon of een wifi router van apple zijn ofzo :)
Bob Popcorn 25 maart 2024 13:19
The system looks a bit like a metal cubby for shoes. It can use MagSafe and other wireless technologies to power up the iPhone without ever cracking open the packaging. It downloads and installs new software and then powers the phone back down.
Het is dus een soort metalen rek waar de doosjes in gaan en zo kunnen ze worden opgeladen (via MagSafe) en updaten via een speciaal WiFi netwerk, dat waarschijnlijk weer van je toestel wordt verwijderd als je hem in gebruik neemt.
Milt 25 maart 2024 13:31
Eerlijk gezegd ging ik er vanuit dat Apple zo iets al langer gebruikt. Want als je een iPhone direct bij lancering bestelt en deze bijvoorbeeld laat thuisbezorgen dan zit daar altijd al de nieuwse versie van iOS op terwijl de gold master daarvan vaak pas één of twee weken daarvoor is gereleased. Het kan natuurlijk zijn dat Apple die gold master al iets langer intern heeft maar toch niet al maanden. En volgens mij beginnen ze toch al minstens 1 of 2 maanden van te voren met het produceren van de nieuwe iPhones want anders krijgen ze nooit voldoende voorraad over de hele wereld?!?
laptopleon @Milt25 maart 2024 14:09
Er zijn maar 1x per jaar of zo ‘grote’ updates, meestal net voor er een nieuwe iPhone uitkomt. Dus die zetten ze er in de fabriek al op.

Tegen de tijd dat je er eentje thuis hebt, of een paar maanden later als je hem later koopt, zijn er vaak alweer ‘kleine’ updates (x.1, x.2 etc) maar die worden vaak ’s nachts gedaan, tijdens of na het laden en zonder dat je er veel van merkt.
WeetJeHetZeker 25 maart 2024 14:05
Klinkt als een totaal veilig systeem die nooit gekraakt gaat worden......

Los van het idee dat het wel grappig is dat apple telefoons niet anders zijn dan games, day one patches omdat het anders te buggy is.
WaaaghNL @WeetJeHetZeker25 maart 2024 17:58
Nooit is een groot woord en ze zullen zeker een keer aan de beurt komen. Maar aan de andere kant zijn er zaken zoals een ondertekende firmware en waarschijnlijk ook een heel specifiek SSID met de nodige beveiligingen.

Daarnaast heb ik zelf ook geen idee waar een fabrieksdoos aan moet voldoen om zeker te zijn dat niemand hem uit de doos heeft gehad. Het plastic er omheen is doorzichtig en heeft geen security maatregelen. het Het stukje wat je los moet trekken kun je prima omzeilen door de doos aan de andere kant open te trekken.

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