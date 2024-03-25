Bloomberg: Apple gaat iPhones in VS vanaf april voor verkoop updaten

Hoe zie je het voor je? Een apple-medewerker legt om de paar weken ieder doosje op het plaatje om de iphone te laten updaten? Een klant kiest een iphonedoosje uit en een apple-medewerker loopt naar achteren om een kwartier later terug te komen met een geupdate iphone? Een klant kiest een iphone uit, de apple-medewerker haalt een gesealde iphone uit het magazijn en samen met de klant gaan ze naar een geseald doosje staren dat in een paar minuten een update krijgt zonder dat je iets ziet?
Ok neem aan dat je nog nooit bij Apple een telefoon hebt gekocht.
Je bestelt de telefoon vantevoren (zeker een dag) en op de dag dat hem komt halen, haalt een medewerker hem uit de magazijn voor je. Dat is precies de kleur, geheugen, etc, die je besteld hebt, met de accessoires.
Waarschijnlijk leggen ze 's avonds de telefoons klaar voor de volgende dag, en dat zou heel goed op de "updatemat" of wat dan ook kunnen.
Of bij alle genoemde situaties: de update gaat mis en er is een harde reset nodig. De medewerker stuurt de sealed doosjes retour naar de fabriek? Komt na 10 minuten uit het magazijn en verontschuldigd zich dat het wat langer gaat duren? Of stelt aan de klant voor dat ze het doosje in de winkel open maken om te zien wat het resultaat is en deze anders een andere nieuwe mee kan kriigen?
Ja, of ze zorgen gewoon dat het proces goed werkt, en mocht er ooit iets misgaan meldt de telefoon geen succesvolle update, en wordt er een avond tevoren een andere doos uit het magazijn gehaald.
Zo moeilijk was dat allemaal niet. Updaten als allereerste handeling is daarentegen niet erg prettig en als dat verhinderd kan worden is het beter.