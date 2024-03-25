Bloomberg: Apple gaat iPhones in VS vanaf april voor verkoop updaten

Apple gaat volgende maand zijn Presto-systeem in gebruik nemen, waarbij het iPhones kan updaten als die geseald in de verpakking zitten. Daardoor hoeven gebruikers als ze de set-up hebben doorlopen, niet meteen updates te doen.

Het systeem maakt gebruik van metalen onderdelen en gebruikt onder meer MagSafe en 'andere draadloze technieken' om de iPhones op te starten en te updaten terwijl ze in de doos blijven zitten, meldt Bloomberg. Auteur Mark Gurman claimde vorig jaar al dat Apple werkte aan de techniek. In de zomer moeten alle Apple-winkels in de VS het systeem gebruiken. Of en wanneer Presto gaat werken buiten de VS, is niet duidelijk. Apple heeft niet gereageerd op de informatie.