'Apple introduceert Slim-model in iPhone 17-serie met 6,55"- of 6,6"-scherm'

Apple vervangt het Plus-model in de iPhone 17-serie volgens een recent gerucht voor een 'Slim'-model. Het toestel krijgt naar verluidt een 6,55"- of 6,6"-scherm. Sinds de iPhone 14-serie heeft Apple de Plus-toestellen voorzien van een iets groter 6,7"-scherm.

Display Supply Chain Consultants-analist Ross Young deelt maandag op het sociale medium X met abonnees dat Apple het 'Plus'-toestel van de iPhone 17-serie wil voorzien van een 6,55"-scherm. Met de wijziging van het schermformaat zou Apple het onderscheid tussen de iPhone 17 Slim en de iPhone 17 Pro Max iets groter willen maken, terwijl het Slim-toestel nog altijd groter is dan de reguliere iPhone 17 en de 17 Pro. Deze toestellen worden verwacht met schermen van respectievelijk 6,1 en 6,3 inch. De iPhone 17 Pro Max krijgt naar verluidt een 6,9"-display.

Zondag bracht analist Jeff Pu al naar buiten dat Apple een 'iPhone 17 Slim' zal uitbrengen, in plaats van het bekende Plus-model. Pu stelt echter dat het toestel naast de naamswijziging een kleiner 6,6"-scherm krijgt. Hoewel Pu een iets groter formaat noemt dan Young, is het scherm nog altijd kleiner dan het display van recente iPhone Plus-modellen. Verder stelt Pu dat het toestel wordt voorzien van een A18 of A19-soc, 8GB intern geheugen, een 24-megapixelselfiecamera en een 48-megapixeltelecamera.

Het duurt nog even voordat de iPhone 17-serie verschijnt. Apple bracht in september 2023 de iPhone 15-reeks uit. Naar verwachting brengt het bedrijf zijn iPhone 16-toestellen in of rond september 2024 op de markt. De iPhone 17-modellen verschijnen hoogstwaarschijnlijk een jaar later, in 2025. Volgens geruchten vergroot Apple ook de schermformaten van de iPhone 16 Pro-modellen. De iPhone 16 Pro zou een 6,3"-scherm krijgen, terwijl het display van de 16 Pro Max 6,9 inch zou bedragen.