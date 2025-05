Apple gaat oogbediening toevoegen aan iPhones en iPads

Apple gaat dit jaar oogtracking toevoegen aan zijn iPhones en iPads. Dat maakt de techgigant bekend. Het betreft een toegankelijkheidsfunctie die mensen met een beperking moet helpen bij het bedienen van hun apparaat. Apple komt ook met andere nieuwe toegankelijkheidsfeatures.

Apple kondigt de nieuwe toegankelijkheidsfuncties voorafgaand aan de Global Accessibility Awareness Day aan. Met oogtracking kunnen gebruikers hun iPhone of iPad bedienen met ooggebaren. Daarvoor wordt de selfiecamera gebruikt. Het is bijvoorbeeld mogelijk om door apps en menu's te bewegen. Door wat langer naar een 'element' te kijken, wordt deze geactiveerd. Het is ook mogelijk om onder meer fysieke knoppen te bedienen via oogtracking, zegt het bedrijf.

De techgigant komt later dit jaar ook met Music Haptics voor iPhones. De telefoon geeft daarmee via de Taptic Engine 'tikken, texturen en verfijnde vibraties' af tijdens het afspelen van muziek. Zo kunnen mensen die doof of slechthorend zijn muziek ervaren, stelt Apple. Deze functie komt beschikbaar via Apple Music. Er komt ook een Music Haptics-api, zodat ontwikkelaars deze functie in hun eigen apps kunnen integreren.

Apple toont ook Vocal Shortcuts, waarmee gebruikers uitspraken kunnen instellen. Als ze die uitspreken, dan voert hun apparaat bijvoorbeeld een Siri Shortcut uit. Apple zegt dat deze feature speciaal is ontworpen voor mensen met een progressieve aandoening die spraak beïnvloedt, zoals cerebrale parese, ALS of een beroerte. Verder komt Apple met functies die wagenziekte moeten verminderen tijdens het gebruik van een iPad of iPhone. CarPlay krijgt stembediening en andere toegankelijkheidsupdates voor onder meer gebruikers die kleurenblind zijn of een andere visuele beperking hebben. VisionOS krijgt op zijn beurt live-ondertiteling en meer.

Apple zegt dat de functies 'later dit jaar' beschikbaar komen, maar het bedrijf deelt geen concrete releasedatum voor de verschillende features. Mogelijk komen de functies beschikbaar met iOS en iPadOS 18. Apple kondigt die software vermoedelijk aan tijdens WWDC in juni, met een release in de herfst.