Mark Gurman: Apple wil Vision Pro-headset uitrusten met AI

Apple zou de Vision Pro-headset willen uitrusten met Apple Intelligence. Dat schrijft Mark Gurman. De Bloomberg-journalist claimt dat er dit jaar nog geen AI-functies voor de VR-headset verwacht moeten worden.

Gurman kon in zijn wekelijkse nieuwsbrief ook niet vertellen welke specifieke AI-functies Apple aan de headset wil toevoegen. De journalist meent wel dat het techbedrijf al in de weer is met de volgende versie van visionOS: visionOS 3. Het is niet duidelijk of deze versie van het besturingssysteem ook AI-functies zal bevatten.

Apple zou het verkoopproces voor de Vision Pro ook hebben aangepast. Klanten zullen binnenkort bijvoorbeeld eigen foto’s en video’s naar de headset kunnen uploaden om die dan te bekijken. Men kan het apparaat sinds kort ook langer uittesten en de Dual Loop-hoofdband zou nu de standaardhoofdband zijn om Vision Pro uit te proberen in winkels.

Gurman schrijft ten slotte dat Apple recent gesprekken heeft gevoerd met Meta over kunstmatige intelligentie in producten. Dat wil volgens de journalist echter niet zeggen dat Apple AI-toepassingen van Meta wil integreren in zijn producten. Gurman claimt daar het bedrijf daar voorlopig weigerachtig tegenover staat.