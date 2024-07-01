Mark Gurman: Apple wil Vision Pro-headset uitrusten met AI

Apple zou de Vision Pro-headset willen uitrusten met Apple Intelligence. Dat schrijft Mark Gurman. De Bloomberg-journalist claimt dat er dit jaar nog geen AI-functies voor de VR-headset verwacht moeten worden.

Gurman kon in zijn wekelijkse nieuwsbrief ook niet vertellen welke specifieke AI-functies Apple aan de headset wil toevoegen. De journalist meent wel dat het techbedrijf al in de weer is met de volgende versie van visionOS: visionOS 3. Het is niet duidelijk of deze versie van het besturingssysteem ook AI-functies zal bevatten.

Apple zou het verkoopproces voor de Vision Pro ook hebben aangepast. Klanten zullen binnenkort bijvoorbeeld eigen foto’s en video’s naar de headset kunnen uploaden om die dan te bekijken. Men kan het apparaat sinds kort ook langer uittesten en de Dual Loop-hoofdband zou nu de standaardhoofdband zijn om Vision Pro uit te proberen in winkels.

Gurman schrijft ten slotte dat Apple recent gesprekken heeft gevoerd met Meta over kunstmatige intelligentie in producten. Dat wil volgens de journalist echter niet zeggen dat Apple AI-toepassingen van Meta wil integreren in zijn producten. Gurman claimt daar het bedrijf daar voorlopig weigerachtig tegenover staat.

Apple Vision Pro
Apple Vision Pro

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-07-2024 08:00 67

01-07-2024 • 08:00

67

Lees meer

Apple Vision Pro

vanaf € 4.799,-

3 van 5 sterren

Alles over dit product

'Apple werkt aan chips voor slimme brillen en servers, moeten rond 2027 af zijn'
'Apple werkt aan chips voor slimme brillen en servers, moeten rond 2027 af zijn' Nieuws van 8 mei 2025
Bloomberg: Apple wil Siri's AI-upgrade uitstellen, Vision Pro krijgt in april AI
Bloomberg: Apple wil Siri's AI-upgrade uitstellen, Vision Pro krijgt in april AI Nieuws van 16 februari 2025
'Apple schroeft productie van Vision Pro terug'
'Apple schroeft productie van Vision Pro terug' Nieuws van 23 oktober 2024
The Information: Meta stopt ontwikkeling van high-end mixedrealityheadset
The Information: Meta stopt ontwikkeling van high-end mixedrealityheadset Nieuws van 23 augustus 2024
IDC: 'Apple verkoopt dit jaar nog geen 500.000 Vision Pro-headsets'
IDC: 'Apple verkoopt dit jaar nog geen 500.000 Vision Pro-headsets' Nieuws van 14 juli 2024
Mark Gurman: Apple overweegt Apple Watch SE met plastic behuizing
Mark Gurman: Apple overweegt Apple Watch SE met plastic behuizing Nieuws van 8 juli 2024
Apple kondigt aan dat Vision Pro andere betaalmethoden accepteert in EU
Apple kondigt aan dat Vision Pro andere betaalmethoden accepteert in EU Nieuws van 2 juli 2024
Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan AirPods Pro met infraroodsensors
Ming-Chi Kuo: Apple werkt aan AirPods Pro met infraroodsensors Nieuws van 1 juli 2024
Gerucht: Apple stopt met ontwikkeling opvolger Vision Pro
Gerucht: Apple stopt met ontwikkeling opvolger Vision Pro Nieuws van 18 juni 2024
Belgisch bedrijf wil Vision Pro inzetten als 'blindengeleidehond'
Belgisch bedrijf wil Vision Pro inzetten als 'blindengeleidehond' Nieuws van 14 juni 2024
VisionOS 2 voor Apple Vision Pro kan foto's 3d maken
VisionOS 2 voor Apple Vision Pro kan foto's 3d maken Nieuws van 10 juni 2024
Gerucht: Apple brengt Vision Pro eind juli wereldwijd uit
Gerucht: Apple brengt Vision Pro eind juli wereldwijd uit Nieuws van 31 mei 2024
Apple gaat oogbediening toevoegen aan iPhones en iPads
Apple gaat oogbediening toevoegen aan iPhones en iPads Nieuws van 15 mei 2024
Gerucht: Apple haalt personeel voor Zwitserse AI-divisie vooral bij Google
Gerucht: Apple haalt personeel voor Zwitserse AI-divisie vooral bij Google Nieuws van 30 april 2024
Kuo: Apple gaat minder Vision Pro-headsets maken vanwege minder vraag
Kuo: Apple gaat minder Vision Pro-headsets maken vanwege minder vraag Nieuws van 24 april 2024
Meer producten en artikelen
VR-brillen Apple Generatieve AI Kunstmatige intelligentie VisionOS Vision Pro

Reacties (67)

-Moderatie-faq
67
66
26
0
0
36
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
armageddon_2k1 1 juli 2024 08:08
Klanten zullen binnenkort bijvoorbeeld eigen foto’s en video’s naar de headset kunnen uploaden om die dan te bekijken.
Shocking...
Elidibus @armageddon_2k11 juli 2024 08:13
Nou ja, in het verkoopproces is dat toch wel bijzonder. Volgensmij gaat het er hier over dat je in de winkel staat en daar een preview kan zien van je eigen foto's en video's, dat heb ik nog bij geen ander merk gezien. Dit kan inderdaad mensen over de streep trekken om toch wel dat ding te kopen.
Yzord
@Elidibus1 juli 2024 08:20
Weet je wat zou helpen mensen over de streep te trekken om dat ding te kopen? De prijs verlagen. Dat er foto's en video's op kunnen komen dat snappen de mensen ook wel.
Marve79 @Yzord1 juli 2024 08:30
Prijs verlagen heeft geen zin. Al kost hij 1500 euro. Niemand wil met zo'n ding op zijn hoofd zitten, daar gaat de prijs niets aan veranderen.
A64_Luuk @Marve791 juli 2024 08:38
Dat is zeker niet waar. Voor 1500 euro koop ik hem morgen, en met mij een hoop anderen denk ik zomaar. Het probleem zit hem voor mij toch echt de in de 3k (?!) die ze daarbovenop ook nog willen. Dan wordt het ineens heel tastbaar dat het in hoofdzaak een gimmick is, en een dure ook.

1500 zou ik trouwens goedkoop willen noemen voor dit apparaat. Waar dan het punt zit dat de prijs de waarde vertegenwoordigt durf ik je niet te zeggen…
Marve79 @A64_Luuk1 juli 2024 08:48
Maar hoe lang hou je hem vervolgens? Op ebay zie ik ze al voor $2000-2300 onder de hamer gaan. En er staan er ontzettend veel te koop. Ik denk dat het een paar dagen, misschien weken leuk is en daarna belandt hij in de la en denk je waarom heb ik hier 1500 euro aan uitgegeven? Laat staan 4000.
1Mark @Marve791 juli 2024 10:12
Voor dat geld koop je een mooie racefiets bijvoorbeeld.

Ik zie de use-cases gewoon niet. Als er nu hele toffe AAA games waren...
Maar dan moet Apple echt nog flink aan de bak met een game ecosysteem bouwen en fikse hardware om iets moois op 2x4K te renderen.

Verder een leuk ding om in je eentje een film te kijken, maar hoe vaak is dat praktisch?

[Reactie gewijzigd door 1Mark op 22 juli 2024 13:19]

b12e @1Mark1 juli 2024 10:20
Ik zou nooit een racefiets kopen voor dat geld. Ook niet voor 500 euro overigens.

Behalve dat ik er persoonlijk geen praktisch nut voor heb, zou het ding in de weg staan.

Gelukkig hebben we allemaal andere dingen waar we onze zuurverdiende centen aan willen uitgeven.
Marve79 @b12e1 juli 2024 10:26
Voor 1500 heb je ook niet echt een racefiets, dan zit je wel in het lagere segment :)

Maar je kunt het bijv ook aan vakantie uitgeven, dat is de beste investering.
Verwijderd @Marve792 juli 2024 07:38
*Nathuran kijkt naar zijn Decathlon racefiets van 350 euro waar hij al een jaar of 8 een paar keer per maand mee gaat fietsen.
bzzzt
@1Mark1 juli 2024 10:35
Maar dan moet Apple echt nog flink aan de bak met een game ecosysteem bouwen en fikse hardware om iets moois op 2x4K te renderen.
Apple gebruikt foveated rendering: alleen het gebied waar je naar kijkt wordt op hoge resolutie gerendered, de rest kan ook een trapje minder zonder dat het opvalt. Je hebt dus niet voor het volledige scherm altijd de volle resolutie nodig.
Verder een leuk ding om in je eentje een film te kijken, maar hoe vaak is dat praktisch?
Dat ligt toch helemaal aan je woon/gezinssituatie en hoe groot filmfanaat je bent.

Maar als je kijkt naar de scenarios waarmee Apple de Vision pro probeert te promoten zie je juist dat ze het ding als een werk/meeting tool zien. Een extra groot scherm voor je mac wat geen buroruimte kost. En samen remote overleggen zonder dat de ander 'achter glas' zit.
Dat klinkt nuttiger dan films en games en is iets waar werkgevers wel iets voor over zouden kunnen hebben, zeker als je kan besparen op kantoorruimte en de kosten kan aftrekken.
SG @1Mark3 juli 2024 07:06
Je kan dat niet vergelijken met race fiets alleen al omdat je er low budget tot extreem high-end in hebt van paar honderd euro tot vele duizenden.
Vision pro is top tier product zonder lager tiers.
Race fiets voor volkm met veel geld potbelly staat overprice racefiets ook stof te vergaren. En de insteek is men moet toch iets aan gezondheid doen. Maar 1x aangeschaft 4 op gefietst en dan ook stof happen. Ander volk is het hun hobby en fietsen regelmatig die spenderen dan daar heel wat budget aan ondanks ze geen top baan hebben. En dan massa die meer voor lagere tiers gaan.

Zelf ben ik gegaan voor home trainer een compacte directdrive uitvoering , uiteindelijk fietsend TV kijken en fietsend PC hoek. Dus eigenlijk nog 2de nodig.
Maar type die ook meer weerstand bied.

Ik heb PSVR2 het probleem met VR MR is dat mensen na aanschaf achter lichamelijke beperking komen. Duizeligheid of ogen problemen.
600,- os goede bang for the buck midrange prijs. Je levert in op lens keuze.
4000 krijg je top product maar doel is anders dan VR voor console is de nadruk op VR Gaming. Visionpro is MR met bredere toepassing en multi usecase. Helaas alleen een top tier SKU beschikbaar.
SG @Marve792 juli 2024 11:48
Mogelijk is MR hun 1ste ervaring en komen dan erachter dat ze geen use case voor hebben. De impulsieve kopers met te veel geld. Of bevangen door de hype. Of 1st tryout onder de indruk. Usecase of praktisch nut of meerwaarde te beperkt. Tja dan gaat die weer weg.
Er is groep die er wel wat aan heeft.
Verwijderd @A64_Luuk1 juli 2024 09:00
Ding is te zwaar en onhandig met die losse accu. En er zijn geen apps die het de moeite waard maken, daarom staan ze massaal te koop
SG @Verwijderd3 juli 2024 07:11
Te zwaar is opinie velen vinden dat mee vallen. Men komt er vaak pas na aanschaf achter van VR MR of het iets voor je is na schock en awe introductie. Voor velen blijft MR een gimmick omdat ze alles ook op conventioneel manier kunnen doen. Of dat software kant nog te mager is en er dan snel op uitgekeken zijn omdat hun use case beperkt is.
Losse accu is ook geen probleem. Wat probleem kan zijn is de accu duur. In use case dat toch licht genoeg is en je vele uren kan gebruiken en je dan tegen accuduur limiet vaker aantikt.
Verwijderd @SG3 juli 2024 08:22
Wat jij allemaal geen probleem vind, te zwaar en externe kabel vinden anderen dus blijkbaar wel een groot probleem.
Yzord
@Marve791 juli 2024 08:48
Nou dat denk ik niet. ik heb zelf zo'n ding en ik vind het prachtig om 3D films op een 200inch scherm te kunnen kijken. Of om games op zijn groot scherm te spelen. En dat lekker onderuit op de bank of bed. En als je dan ook de beschikking kunt hebben over de environments dan voegt dat best wat toe, zoals in een vliegtuig of desnoods op een vuilnisbelt. Je waant je serieus even ergens anders.

Maar het is simpelweg nu geen 4K waard. Het is te karig voor wat je er voor terug krijgt. En natuurlijk is het shock and aw als je hem voor het eerst op zet. Vandaar ook de demo's in de Apple store. De verkopers doen de rest. Maar het is geen spul wat daadwerkelijk iets innoveert en wat iets zou kunnen vervangen. Offsite vergaderen kunnen we nu ook wel. Een pc overnemen ook. En spatial foto's en video's bekijken is niet iets wat zo ongelofelijk vet is dat je daar zo'n ding voor aan moet schaffen voor die prijs.

Maar zou het idd 1500 euro worden dan denk ik dat je eerder bij de quote "massa maakt geld" uitkomt.
Verwijderd @Yzord1 juli 2024 09:02
4k om in je eentje een failmje te kijken zal nou voor de meeste mensen geen trigger zijn om dat ding te kopen :+
Finraziel
@Verwijderd1 juli 2024 09:52
Vooral niet omdat je voor 10% van de prijs het grootste deel van de ervaring al kunt krijgen van Meta.
SG @Yzord2 juli 2024 11:51
1500 is andere tier zo ook ander feature set
Dat upper mid sub high- end
Je zal dan iets wat stuk minder is dan de 4K pro versie
Resolution @Marve791 juli 2024 14:02
Het is mooie techniek die wellicht verder ontwikkeld moet worden dus je moet ophouden met zeiken.
SG @Resolution2 juli 2024 11:58
Het is 1st gen tryout in de top klasse.
Apple uitgewerkte concept van MR bril
Indruk wekkend
Maar ver buiten mijn budget
Jorah_Newstone @Yzord1 juli 2024 08:24
Maar dan kan Apple geen winst maken, en dit soort spul is er echt voor diegene die er vroeg bij wil zijn. En tja raad het eens, dat is een beperkt groepje.
Yzord
@Jorah_Newstone1 juli 2024 08:38
En dat beperkt groepje, dat zou niet in staat kunnen zijn om zijn iCloud in te kunnen laden op de AVP om zijn eigen foto's en video's in te kunnen zien? Ik ben het met @armageddon_2k1 eens dat ze steeds meer drogredenen naar boven halen om mensen maar te moeten overtuigen zo'n ding aan te schaffen.

Kijk, ik ben echt een Apple fan. Heb zelf ook zo'n ding. Maar imo daalt Apple aanzienlijk door hun wonderful great Mike methode om hun producten aan te prijzen. Ze brengen dit technologische hoogstandje uit zonder zelf er een killer app voor te hebben. Hun eigen standaard apps zijn gewoon de iPad versies. Niks immersive aan. De weg die ze bewandelen voor dit apparaat in een tijd dat deze techniek keihard zou kunnen gaan is een totale aanfluiting.

Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar dan raak ik wel getriggerd door de redenen die ze aanhalen om mensen te moeten overtuigen minimaal 4K neer te leggen.
Patriot @Yzord1 juli 2024 09:29
Je kunt je afvragen in hoeverre het een "wonderful great Mike methode" is als je erover moet lezen in de nieuwsbrief van iemand die niet aan Apple gelieerd is.
SG @Yzord2 juli 2024 07:16
Daar gaat het niet om. Als software maakt zul je software moeten aanpassen aan target platform human interface features met name de beperkingen en de features.
Om dat optimaal te doen zul je dus voor elke platform target binnen apple je app moeten porten. Een vanila ipadOS versie gebruik je Visionpro niet volledig.
Daarnaast bevorderd apple dev om zo veel targets te supporten.
De core is IOS ipados MacOS direct komt bij die groep vision OS de meest excotische en dus optionele zijn smartOs niet elke app concept is daar geschikt voor zo ook ATVOS

MacOS landscape, keyb mouse
ipad os touch ,UI landscape & portrait.
IOS small canvas landscape & portrait
Atv landscape streamed app resources and remote controller.
VisonOS MR vR landscape and hand UI eye tracking.
WatchOS tiny canvas
Shark.Bait @Yzord1 juli 2024 14:30
Daar is de "Apple Vision Pro" niet voor, dan is het wachten op de "Apple Vision"
TheVivaldi @Elidibus1 juli 2024 13:26
Maar waarom zouden zoveel mensen hem willen kopen, als Apple zeer waarschijnlijk geen opvolger wil maken? (nieuws: Gerucht: Apple stopt met ontwikkeling opvolger Vision Pro) Dat schept niet echt vertrouwen in de toekomst. cc @A64_Luuk
Elidibus @TheVivaldi1 juli 2024 15:27
Ik weet niet waarom je het mij vraagt, maar nu je het toch doet:

Apple heeft er een "Pro" label op geplakt, dit maakt het in mijn ogen eerder competitie voor de Hololens dan de Meta Quests van deze wereld. Tegelijkertijd is het een soort live demo van een visie van Apple, hoe de toekomst eruit kan zien. Hierbij hopen ze dat de developer community dit apparaat op pakt en er gave applicaties op ontwikkeld. Dus waarom zou je het kopen? Om er vroeg bij te zijn bij een nieuw platform en hopelijk de nieuwe unicorn level startup te worden in mixed reality.

Hetgeen dat je aanhaald is gewoonweg een gerucht, niets meer, niets minder. Daarnaast beschrijft het artikel ook een nuance, dat het waarschijnlijker is dat Apple eerst een goedkoper model zal brengen dan een nieuwe Pro. Dit lijkt mij niet meer dan logisch, op deze manier worden de meeste producten gelanceerd. Eerst een dure/experimentele die door de early adopters wordt gedragen, om vervolgens een mainstream versie van te maken.

Dan even terug on-topic. Ik snap dat Apple zoekt om toch een aantal main streamers te verleiden om de Pro te kopen, dit maakt de business case gewoonweg makkelijker. De meeste mensen die een iPhone Pro kopen hebben de Pro ook niet nodig, maar maken net wel die stap omwille van coole features e.d. Ikzelf heb ook een Pro, niet omdat ik die echt nodig heb, maar omdat ik minimaal 5 jaar met de telefoon wil doen en het in dat licht het waard vind. Misschien zijn er mensen die een dergelijke value case voor de Vision Pro ook maken.

E.g. ik kan me voorstellen als je veel alleen films kijkt, dat de Vision Pro een betere waardepropositie heeft dan een nieuwe TV + audio installatie.
SG @Elidibus2 juli 2024 12:01
Yep ben vaak ook alleen thuis dus is
MR ding wel te doen.
Ik wacht wel op de lagere tier en wat er dan aan features overblijven
imaxus @Elidibus1 juli 2024 20:44
Ik heb een demo gedaan in een apple store in LA en merkte dat de demo heel erg scripted was. De verkoper liep echt een stappenplan af waar ik ook niet zelf van af mocht wijken. De ervaring was fantastisch, maar kreeg toch een dubbel gevoel omdat ik geen eigen keuzes mocht maken..
JayPe @armageddon_2k11 juli 2024 08:12
Ja he? Er volgt mogelijk ook een integratie met Apple iTunes,. naast luisteren naar muziek, kunnen klanten ook meezingen!
App13 @armageddon_2k11 juli 2024 09:09
Zoals ik lees, is dat dan in de winkel, wat idd niet gebruikelijk is.
johanneslol 1 juli 2024 08:41
Ai heeft veel nut op een vr headset. Vooral als ze straks lichter en kleiner worden. Vragen om de weg, op vakantie vragen naar informatie over gebouwen, met ai je positie van game karakters bepalen zodat hij realischer reageert op de omgeving.

Hier grootste ding blijft dat die headsets nu nog te zwaar zijn. Ik heb zelf een quest 2 en 3. Het verschil is al best groot, maar het blijft een zwaar ding die op je gezicht drukt. Hierdoor kan je hem niet makkelijk de hele dag op, verder is de batterijduur echt slecht net als bij de vision pro. Hopelijk weet apple daar ook een oplossing voor te verzinnen

[Reactie gewijzigd door johanneslol op 22 juli 2024 13:19]

oef! @johanneslol1 juli 2024 09:05
In essentie beschrijf je eigenlijk het hoofdissue dat vr sets hebben. Goede use cases missen - al deze zaken kan een mobieltje van 200 euro ook. Die is tegelijkertijd ook een stuk kleiner, lichter en doet het wel een dag op een batterijlading.

Daar komt nog bij dat ik mezelf niet naar manneken pis zie kijken met een plastic contraptie op mijn hoofd. Wat een ander groot probleem van headsets is.
lenwar
@oef!1 juli 2024 09:46
Precies dit.

Voor huis-tuin-keuken-gebruik, gaat het heel snel mank. Die apparaten kosten een boel geld, ze zijn vrij log en de beschikbare functies zijn toch nog heel beperkt.

VR is iets wat ik voornamelijk als een gimmick zie nog steeds. Erg leuk voor gaming/simulaties, maar voor huis-tuin-keuk-gebruik zie ik er toch nog steeds geen goede (nabije) toekomst in.

AR daarentegen zie ik, in de huidige vorm juist heel veel in, maar dan vooral voor zakelijke/industriële/medische doeleinden. Hier dus ook weer niet voor huis-tuin-keuken-gebruik. Daar zijn die apparaten toch gewoon nog steeds echt te lomp en zwaar voor, dat in combinatie met een summiere accuduur. (in praktische zin, moeten ze een 'halve (werk)dag' meekunnen.)
En, zoals je al aangeeft, kan je telefoon ook al een hele boel van die functies.
n4m3l355 @lenwar1 juli 2024 10:34
Echter zakelijk wordt AR al veel toegepast in gebieden dat AR nut heeft en zelfs dat tot op heden is erg beperkt. Vooral omdat het erg bewerkelijk is en de aanloop kosten hoog zijn. Wanneer je ASML bent boeit dat niet, maar bijvoorbeeld in de bouw ondanks talloze pogingen komt het niet van de grond. Projecten zijn stuk voor stuk uniek waardoor de kosten keer op keer erg hoog blijven. Maar zelfs voor de verkoopt loont het zich niet, het zou voor potentiele kopers mooi zijn als ze via VR hun woning kunnen zien of via AR een woning kunnen aankleden, echter wederom de aanloop is te hoog ongeacht hoe duur een project is.

Uiteindelijk is AR/VR weggelegd op dit moment voor niche toepassingen en dat is juist waar Apple en Co niet op willen inzetten. Echter in de praktijk is er voor ons geen toepassing waarvoor AR een toegevoegde waarde heeft. Ik krijg hoofdpijn na 3 kwartier met de Vision. Het is niet lekker in gebruik. Het doet helemaal niets practisch gezien zowel op het werk noch thuis.

Ik snap dan ook niet wat Apple nou precies wilt, ze lanceren een headset die technisch heel mooi is maar eigenlijk precies hetzelfde is als iedere ander headset die net zo goed niet van de grond komen. Dat ik 3 schermpjes op m'n Vision tegelijk kan zien maakte mij misschien 20 jaar geleden enthousiast maar nu.. wat moet ik ermee?
TMC @n4m3l3551 juli 2024 12:38
Ik denk dat ze hopen dat de niche use cases zich vanzelf aanbieden.

Met de iPad is het ook zo gegaan. Apple heeft nooit een iPad voor een specifieke use case gemaakt, toch worden ze in allerlei niches gebruikt juist omdat de iPad zo veelzijdig is.

Echter is de VR headset lang niet zo simpel en veelzijdig als een iPad, dus ik vraag me af of dit ooit echt iets zal worden.
casd18 @TMC1 juli 2024 13:18
Vorige werkgever was aan het kijken naar de mogelijkheden van de HoloLens.

enige relevante usecase was hulp of afstand kunnen bieden. Dus dat een leverancier met onze medewerker op de vloer in geval van storing kon meekijken en aanwijzingen kon geven.

Er waren wel meer interessante mogelijkheden maar de investering achteraf is enorm dus dan had je dat in het ontwerp/bouw moeten meenemen. Zo kun je al je fysieke processen en de machineonderdelen daarbij mappen in 3D. Dat kun je dan allemaal koppelen aan de actieve output van het systeem en de onderdelen. Het idee was dat je dan met een holo-lens op rond kon lopen en in realtime het systeem met alle verbindingen en stromen kon zien. Met daarbij de actuele status van de componenten en eventueel zelfs verwachte onderhoudsmomenten e.d.
johanneslol @oef!1 juli 2024 10:00
Ja een mobieltje kan dat, maar het is toch een groot verschil. Denk aan dat je in een oude plek bent op vakantie en ze als het ware de tijd kunnen terugdraaien waardoor het voelt alsof je daar bent. Maar dat gaat nog wel even duren voor we zover zijn.
bzzzt
@johanneslol1 juli 2024 10:26
Waarom zou je uberhaupt nog van huis gaan als je toch door een camera + scherm gaat rondkijken naar iets wat er niet eens meer is?
Cranslove @johanneslol1 juli 2024 10:30
Dat zou met datzelfde mobiele, (via AR) ook nog/al kunnen. Wat dat betreft slaat @oef! de spijker op z'n kop. Er is vrijwel niets wat een simpel mobieltje anno 2024 niet kan tegenover zo'n lompe VR bril. Die overigens ook nog eens vreselijk overpriced is.
NLxAROSA @johanneslol1 juli 2024 12:12
Wel eens op een gemiddelde 'oude plek' of museum geweest?

Dat is lopende-band werk en het is meestal druk. Daar ga je niet met zo'n ding op je hoofd lopen.

Misschien voor VIPs of andere niches, maar mainstream gaat dit nooit worden in de huidige vorm. Te lomp en te duur.

Het grote voordeel van een smartphone is dat bijna iedereen er één heeft. Een Apple Vision Pro is duur speelgoed voor een heel klein publiek. Een gimmick. Wat mij betreft één van de grote missers van het moderne Apple en een product wat er onder Steve Jobs nooit was gekomen. Als het al enige waarde heeft dan zit het in dezelfde categorie als de Mac Pro, etc. Niet voor een breed publiek.

[Reactie gewijzigd door NLxAROSA op 22 juli 2024 13:19]

johanneslol @NLxAROSA1 juli 2024 12:49
Dat zeg ik toch ook? De techniek is mooi, maar voor nu zijn die headsets veelste groot, lomp en zwaar. Daarbij is de batterij duur belaberd
Resolution @NLxAROSA1 juli 2024 13:47
Nu weten we het wel
SG @oef!1 juli 2024 11:46
De grootste onzin
M?+R1
Compute is dus wat in ipad of mac zit pro zit
Wil phone compute zal et A? Soc met R1 toegepast worden maar dan mis je hoop big cores
Nog draagbaar zou S? Soc can smartwatch zijn met R1

M6of M8 met R3 op 1 nm of kleiner procede
Het is dus wachten op aantal dieshrinks 2 a 3 stappen
Vulcanic @johanneslol1 juli 2024 09:38
Vooral als ze straks lichter en kleiner worden. Vragen om de weg, op vakantie vragen naar informatie over gebouwen,
Voordat mensen ze gaan dragen in situaties waarin dat soort dingen relevant worden zullen ze inderdaad echt een stuk kleiner moeten worden.

De enige wereld waarin ik zelf mensen zie die ze vrijwillig zullen dragen is als ze er niet anders uit zien als een normale bril.

En daar zijn we nog lang niet.

[Reactie gewijzigd door Vulcanic op 22 juli 2024 13:19]

SG @Vulcanic1 juli 2024 11:49
Maar dan is het geen MR meer vervalt VR en hou je AR over.
Dan zul je Soc hebben kleiner en stuk zuiniger dan applewatch socs kom je in de orde aerpods
SG @johanneslol3 juli 2024 11:38
VR is voor restrict omgeving
MR multifunctie
Maar voor onderweg
AR als meer HUD display ge-intergreerd in formfactor bril
Met een max smartwatch soc
Denk eerder nog kleiner
Zoals aerpod.
Denk dan ook afhankelijk van smartphone iig de zwaardere features.

Vr is minstens zicht compleet afsluiten van omgeving kan dus nooit gewoon bril zijn
ShadLink 1 juli 2024 08:56
Gezien er een M2 chip in die dingen zit, is het wel redelijk te verwachten dat AI (Apple Intelligence) ook op die uit gaat komen.

edit:
er zit een M2 chip in, niet een M1 zoals ik eerder schreef.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 22 juli 2024 13:19]

Yzord
@ShadLink1 juli 2024 09:26
M2 chip
8‑core CPU with 4 performance cores and 4 efficiency cores
10‑core GPU
16‑core Neural Engine
16GB unified memory

R1 chip
12‑millisecond photon‑to‑photon latency
256GB/s memory bandwidth
mOrPhie @ShadLink1 juli 2024 09:28
M2: https://www.apple.com/apple-vision-pro/specs/
MaartenTee 1 juli 2024 08:07
Joh. Wat een visionair die Gurman.
bonehammer 1 juli 2024 10:20
Dit idioot product mogen ze in de koffer leggen van hun mislukte EV.......
nms2003
1 juli 2024 10:58
Duh. Spatial computing (AVP) is bij uitstek de UX waarbinnen je maximaal gebruik kunt maken van AI als input/output.
Osiummaster 1 juli 2024 11:02
De hand-tracking functionaliteit is al puur AI.

Gurman lijkt niet te weten wat er al in de headset zit.
Halo_Master 1 juli 2024 11:16
Dit product zelf is gewoon een doodlopende weg voor consumenten, het is gewoon een developers kit die ze ook voor klanten hebben uitgebracht om alvast software ontwikkeling op gang te brengen en de development van de hardware wat te pushen zodat productieprocessen verder ontwikkeld worden waardoor de hardware onderdelen wellicht wat goedkoper kunnen worden op termijn.

Ik zie dat het product zoals het er nu is totaal geen toekomst heeft op korte termijn, maar dat er 2 productlijnen uit zouden kunnen vooortkomen:

1. Een ar bril die licht is en compact met bijv fitness, navigatie en notificatie functies .
2. Een high end vr bril met een betere vow en een betere passthrough , die iets lichter is, maar eerder interessant is voor de professionele markt , high end klanten die hem thuis gebruiken. Maar nooit op straat. (Althans niet zonder echt op te vallen).

En over een jaar of 10 dat deze 2 productlijnen dan samen kunnen vallen als de techniek verder is ontwikkeld.

Maar deze uitvoering? Nee. Op korte termijn geen succes. 2 producten in 1 samengevoegd, maar niet goed genoeg.
Maar als 1 bedrijf niet opgeeft, en voor de lange termijn gaat, dan is het Apple wel.
SG @Halo_Master1 juli 2024 11:56
Dit is top tier product vergelijk baar met mac studio
Of macbookpro m max
Helaas geen lagere tiers van zijn
En dat houd in niet voor deze consument bedoeld.
Voor 1ste gen is lat al zeer hoog
Nog niet perfect
Maar het is wat er nu tech mogelijk is

Paar dieshrinks verder en meer mogelijk naast batterijduur
Halo_Master @SG1 juli 2024 12:40
In deze vorm wordt hij nooit mainstream.
Technisch vind ik hem zeer goed, maar ik weet zeker dat een soort zonnebril, die hanteerbaar en licht is, die notificaties, navigatie en health data op een deel van het scherm kan laten zien, voor een consumenten product commercieel veel interessanter zal zijn.
SG @Halo_Master3 juli 2024 11:43
Zonnebril is AR de compute voor die beperkte usecases is ook lichter.
Dit is top VR met AR mogelijkheden dus MR
Naast ook standalone
Standalone met M2 soc wat in laptops formfactor gebruikt wordt. Dus geen lichte stand alone.
TheVivaldi @SG1 juli 2024 13:28
1e gen? Je bedoelt enige gen, want een opvolger lijkt er niet te komen: nieuws: Gerucht: Apple stopt met ontwikkeling opvolger Vision Pro
SG @TheVivaldi3 juli 2024 11:41
Er komt lower tier 2gen
ZpAz
1 juli 2024 11:35
Een beetje een open deur intrappen natuurlijk. iOS / iPad OS en Mac OS hebben allemaal "Apple Intelligence" gekregen. Waarom zou dit apparaat, wat op een vergelijkbaar OS draait met een andere UX eromheen niet vergelijkbare updates krijgen.

De chips die er in zitten zijn allemaal ook vergelijkbaar, allen hebben een Neural Engine. Hardware geoptimaliseerd voor AI / Machine Learning.

[Reactie gewijzigd door ZpAz op 22 juli 2024 13:19]

SG @ZpAz1 juli 2024 11:58
Jep
M2 wordt door apple intelligence ondersteund. Maar de AI applicaties moeten geport worden naar ook het visionOS
TheVivaldi @ZpAz1 juli 2024 13:29
Omdat het OS niks zegt? tvOS krijgt de ondersteuning bijvoorbeeld niet en ook voor de Vision Pro was er eerst sprake van geen ondersteuning: https://gagadget.com/en/4...elligence-in-autumn-2024/ En ook de HomePods krijgen met hun OS geen AI: https://www.macrumors.com...nce-coming-to-vision-pro/

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 13:19]

ZpAz
@TheVivaldi1 juli 2024 13:52
Misschien niet in "eerste instantie". Net als de AppleTV. Die gaat echt wel Apple Intelligence updates krijgen, misschien na een hardware refresh (ik weet niet hoe goed de Bionic 15 meegaat als het gaat om machine learning). Tenzij het hele product EOL wordt.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.