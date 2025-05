Gerucht: Apple haalt personeel voor Zwitserse AI-divisie vooral bij Google

Apple lijkt zijn personeel voor zijn Vision Lab in de Zwitserse hoofdstad Zürich vooral te halen bij Google, zo blijkt uit een analyse van Financial Times. Er komt drie keer zoveel personeel bij Google vandaan als bij andere bedrijven.

Ongeveer 10 medewerkers zijn afkomstig van Amazon, Microsoft en Netflix, terwijl er ongeveer 35 bij Google vandaan komen, meldt FT. Vermoedelijk is er veel aanbod van Google-personeel, omdat het bedrijf al jaren veel investeert in AI. Ook kunnen medewerkers elkaar kennen en elkaar meenemen naar Apple.

Het Vision Lab in Zürich, waarvan Apple het bestaan erkent in vacatureteksten, zou zijn ontstaan na de overname van twee Zwitserse AI-bedrijven. Volgens een vacaturetekst van Apple werkt het Vision Lab onder meer aan persona's voor Apples Vision Pro-headset en aan functies als Memoji's en Facetime Eye Contact. "Omdat we nauw integreren met het hardwareplatform en zelfs invloed hebben op het ontwerp ervan, kunnen we producten bouwen die extreem snel, energiezuinig en nauwkeurig zijn."