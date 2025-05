'Apple werkt aan eigen AI-chips voor gebruik in datacenters'

Apple werkt volgens The Wall Street Journal aan AI-chips die gebruikt moeten worden in zijn eigen datacenters. De chips zouden gebruikt worden om AI-modellen te draaien, maar niet om de modellen te trainen.

Het project zou intern Project ACDC heten, kort voor Apple Chips in Data Center, schrijft The Wall Street Journal. Apple zou al jaren aan de chips werken en zou hiervoor samenwerken met TSMC voor het ontwerp en de productie van de chips. De bronnen geven aan dat het niet duidelijk is of Apple de chips definitief wil gebruiken en of ze ooit publiekelijk getoond worden.

Het lijkt er niet op dat Apple de chips zelf wil verkopen, maar ze in plaats daarvan zelf wil gebruiken voor het draaien van AI-modellen. De chips zouden niet bedoeld zijn voor het trainen van AI-modellen, waar nu vooral Nvidia's datacenterchips voor worden gebruikt. Er gaan al langer geruchten over het gebruik van AI-diensten op Apple-producten, maar Apple zou die diensten liever zoveel mogelijk lokaal willen draaien op het apparaat van de gebruiker. Voor de cloud-AI-diensten zou Apple dus mogelijk eigen chips willen gebruiken, in plaats van producten van concurrenten.