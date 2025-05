Aantal dagelijks actieve Reddit-gebruikers neemt toe tot 82,7 miljoen

Reddit heeft dagelijks gemiddeld 82,7 miljoen gebruikers, blijkt uit de eerste openbare kwartaalcijfers van het sociale netwerk. Dit is ruim een derde meer dan een jaar eerder. Het platform verdient ook meer per gebruiker, namelijk bijna 3 dollar per kwartaal.

De toename in het aantal dagelijks actieve gebruikers komt vooral door de Verenigde Staten; hier nam het aantal gebruikers met 45 procent toe tot 41,5 miljoen. Door die toename heeft Reddit nu ook meer gebruikers in de VS dan daarbuiten; buiten de VS heeft het platform 41,2 miljoen gebruikers.

Wat verder opvalt is dat er nu relatief gezien minder ingelogde gebruikers dagelijks actief zijn, ten opzichte van het aantal uitgelogde gebruikers. Vorig jaar waren de meeste dagelijks actieve gebruikers juist wel ingelogd. In het afgelopen kwartaal waren er 39,6 miljoen ingelogde dagelijks actieve gebruikers en 43,1 miljoen dagelijks actieve uitgelogde gebruikers; vorig jaar waren deze cijfers respectievelijk 31,1 miljoen en 29,2 miljoen.

Het aantal wekelijks actieve gebruikers is eveneens toegenomen. Vorig jaar waren er in het eerste kwartaal 218 miljoen wekelijks actieve gebruikers, in het afgelopen kwartaal waren het er 306,2 miljoen. Hier is het grootste deel echter van buiten de VS, met 154,9 miljoen internationaal wekelijks actieve gebruikers, tegenover 151,3 miljoen uit de VS.

De gemiddelde Reddit-gebruiker levert het platform per kwartaal 2,94 dollar op: 8 procent meer dan een jaar eerder. Een gebruiker in de VS levert met 4,77 dollar significant meer op dan een gebruiker buiten de VS, met 1,10 dollar.

Reddit had het afgelopen kwartaal een omzet van 243 miljoen dollar, 48 procent meer dan een jaar eerder. Het nettoverlies was 595,1 miljoen dollar, ruim een half miljard meer dan een jaar eerder. Dit komt door de beursgang van het bedrijf, waaraan compensatiekosten en belastingen gekoppeld waren. De ebitda -winst was 10 miljoen euro. Vorig jaar had het bedrijf in het eerste kwartaal nog een ebitda-verlies van 50,2 miljoen euro.

Ceo en medeoprichter Steve Huffman zegt dat Reddit in het eerste kwartaal normaal de kleinste omzet heeft van het jaar. Het platform heeft volgens Huffman het doel om de omzet twee keer zo snel te laten toenemen als de kosten, 'maar dit kwartaal groeide onze omzet vijf keer zo snel' als de kosten. "De betrouwbaarste manier om Reddit te laten groeien, is door Reddit beter te maken. Onze voornaamste focus ligt dit jaar dan ook op het sneller, veiliger en makkelijker maken van Reddit." Het platform wil daarom investeren in machinelearning en AI om de zoekfunctie te verbeteren, te helpen bij het modereren en om teksten beter te kunnen vertalen.