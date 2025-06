FTC: sociale media en streamingplatforms doen aan 'grootschalige surveillance'

Sociale media en streamingplatforms doen aan grootschalige surveillance en beschermen daarbij onvoldoende de privacy of het welzijn van gebruikers, voornamelijk kinderen en tieners. Dat concludeert de Amerikaanse toezichthouder FTC, die met aanbevelingen komt.

Grote sociale media en videostreamingdiensten doen aan massasurveillance om geld te verdienen met persoonlijke gegevens van gebruikers, concludeert de Federal Trade Commission naar aanleiding van eigen jarenlang onderzoek. Onder meer Twitch, Meta, YouTube, X, Snap, TikTok, Discord en Reddit zijn onderzocht.

De toezichthouder zegt dat het surveillancegedrag van de platforms de privacy en vrijheid van gebruikers in gevaar kan brengen en hen kwetsbaar kan maken voor identiteitsfraude en stalking. "Het is vooral verontrustend dat meerdere bedrijven er niet in slagen om kinderen en tieners fatsoenlijk te beschermen", zegt Lina Khan, voorzitter van de FTC.

In het onderzoek, dat zich richtte op de Amerikaanse markt, schrijft de FTC zorgen te hebben of bedrijven wel voldoende toezicht en controle hebben over de verzamelde data. Zo zou beleid voor dataminimalisatie en -behoud onvoldoende zijn en zouden bedrijven niet altijd alle data verwijderen als gebruikers hierom vragen.

De FTC roept overheden en bedrijven op meer te doen om de bezwaren en zorgen weg te nemen. Zo moet het Amerikaanse congres betere privacywetgeving aannemen en moeten bedrijven minder data opslaan, delen en gebruiken. Daarbij moeten gebruikers meer controle hebben over welke data wordt verzameld en hoe die wordt gebruikt, en moeten kinderen en tieners beter beschermd worden.

In de Verenigde Staten is al langer kritiek op sociale media, met name als het gaat om de bescherming van kinderen en tieners. Zo introduceerde Florida eerder dit jaar een verbod voor kinderen onder de veertien jaar oud om sociale media te gebruiken en klaagden tientallen staten Meta aan om het negatief beïnvloeden van jonge gebruikers.