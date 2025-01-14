Indonesië wil minimumleeftijd voor socialmediagebruik

Indonesië wil een minimumleeftijd instellen voor socialmediagebruik. De maatregel moet kinderen beter beschermen, vindt Meutya Hafi, de Indonesische minister van Communicatie. Wat de minimumleeftijd precies gaat worden, is nog niet bekend.

Hafid heeft met president Prabowo Subianto besproken 'hoe kinderen in de digitale ruimte beschermd kunnen worden', schrijft Reuters. "De president zegt dat we door moeten gaan met dit plan", zegt de minister in een video die op het officiële YouTube-kanaal van het presidentiële kantoor staat. Het is nog niet duidelijk hoe het ministerie de handhaving van de leeftijdsgrens wil aanpakken.

De keuze van Indonesië om een leeftijdsgrens in te stellen voor sociale media volgt niet lang op die van Australië. Afgelopen november stemde het Parlement en de Senaat voor een socialmediaverbod voor jongeren onder de zestien jaar. Jongeren en ouders worden niet gestraft voor het omzeilen van het verbod. Platforms als Instagram en TikTok moeten de leeftijdsgrens wel handhaven en ervoor zorgen dat jongeren onder de zestien jaar geen account op de betreffende platformen hebben, ook als deze jongeren op dit moment wel al een account hebben. De bedrijven hebben een jaar de tijd gekregen om aan de eisen te voldoen.