Indonesië wil minimumleeftijd voor socialmediagebruik

Indonesië wil een minimumleeftijd instellen voor socialmediagebruik. De maatregel moet kinderen beter beschermen, vindt Meutya Hafi, de Indonesische minister van Communicatie. Wat de minimumleeftijd precies gaat worden, is nog niet bekend.

Hafid heeft met president Prabowo Subianto besproken 'hoe kinderen in de digitale ruimte beschermd kunnen worden', schrijft Reuters. "De president zegt dat we door moeten gaan met dit plan", zegt de minister in een video die op het officiële YouTube-kanaal van het presidentiële kantoor staat. Het is nog niet duidelijk hoe het ministerie de handhaving van de leeftijdsgrens wil aanpakken.

De keuze van Indonesië om een leeftijdsgrens in te stellen voor sociale media volgt niet lang op die van Australië. Afgelopen november stemde het Parlement en de Senaat voor een socialmediaverbod voor jongeren onder de zestien jaar. Jongeren en ouders worden niet gestraft voor het omzeilen van het verbod. Platforms als Instagram en TikTok moeten de leeftijdsgrens wel handhaven en ervoor zorgen dat jongeren onder de zestien jaar geen account op de betreffende platformen hebben, ook als deze jongeren op dit moment wel al een account hebben. De bedrijven hebben een jaar de tijd gekregen om aan de eisen te voldoen.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 14-01-2025 19:48
112 • submitter: Fox

14-01-2025 • 19:48

112

Submitter: Fox

Lees meer

Indonesië verbiedt 'risicovolle' sociale media voor kinderen jonger dan 16 jaar
Indonesië verbiedt 'risicovolle' sociale media voor kinderen jonger dan 16 jaar Nieuws van 7 maart 2026
Denemarken bereikt akkoord over socialemediaverbod voor jongeren onder 15 jaar
Denemarken bereikt akkoord over socialemediaverbod voor jongeren onder 15 jaar Nieuws van 8 november 2025
Premier Nepal stapt op na grootschalig protest tegen socialemediaverbod
Premier Nepal stapt op na grootschalig protest tegen socialemediaverbod Nieuws van 9 september 2025
Nederlands kabinet wil Europese norm voor socialemediagebruik kinderen
Nederlands kabinet wil Europese norm voor socialemediagebruik kinderen Nieuws van 17 juni 2025
Tweede Kamer wil leeftijdsgrens van 15 jaar voor sociale media
Tweede Kamer wil leeftijdsgrens van 15 jaar voor sociale media Nieuws van 4 maart 2025
Techbedrijven verscherpen maatregelen tegen haatzaaien met nieuwe EU-afspraken
Techbedrijven verscherpen maatregelen tegen haatzaaien met nieuwe EU-afspraken Nieuws van 21 januari 2025
Albanië wil TikTok minstens twaalf maanden lang blokkeren na dood van tiener
Albanië wil TikTok minstens twaalf maanden lang blokkeren na dood van tiener Nieuws van 22 december 2024
Australië verbiedt sociale media voor jongeren onder de zestien jaar
Australië verbiedt sociale media voor jongeren onder de zestien jaar Nieuws van 28 november 2024
FTC: sociale media en streamingplatforms doen aan 'grootschalige surveillance'
FTC: sociale media en streamingplatforms doen aan 'grootschalige surveillance' Nieuws van 20 september 2024
Meer producten en artikelen
Politiek en recht Meta Social media TIktok Twitter

Reacties (112)

-Moderatie-faq
112
111
41
5
0
54
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
RobinJ1995 14 januari 2025 23:27
Wat een boomer-comments toch weer allemaal.

Sociale media is sterk gekoppeld aan vrijheid van informatie, en vervult daarmee ook een belangrijke maatschappelijke functie. Vooral in een tijd waar de pers steeds minder objectief is, is het net belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot informatie, en dat de beschikbaarheid daarvan niet enkel in handen ligt van overheden en persbedrijven.

Ja, sociale media in zijn huidige vorm heeft problemen. Maar verbieden doet mogelijk meer schade dan helemaal niets doen. Reguleren, handhaven en informeren werkt vrijwel altijd beter dan verbieden.

Bij een verbod heb je straks een situatie waar de helft van de tieners een VPN gebruikt, en de andere helft geen vrije toegang tot informatie meer heeft. Wat je wil is de effecten die specifiek schadelijk zijn aanpakken.
Stukfruit @RobinJ199515 januari 2025 07:45
Sociale media is sterk gekoppeld aan vrijheid van informatie, en vervult daarmee ook een belangrijke maatschappelijke functie. Vooral in een tijd waar de pers steeds minder objectief is, is het net belangrijk dat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot informatie, en dat de beschikbaarheid daarvan niet enkel in handen ligt van overheden en persbedrijven.
Als je een beetje meer boomer was geweest dan zou je weten dat de pers er is om nieuws te duiden op basis van o.a. hoor en wederhoor, goed te bereiken bronnen, enz. :Y

Je vergelijkt ook appels met peren. Bovendien doe je hier aan een mooie false balance door te stellen dat pers steeds minder objectief wordt terwijl het juist o.a. de entertainmentvarianten op "pers" zijn (Fox, enz) die zich niet objectief gedragen en niet te bevestigen zaken vervolgens met sociale media als megafoon de wereld in slingeren om daadwerkelijke berichtgeving uit traceerbare bronnen weg te duwen. Zulks is geen informatie. Dat is clickbait.

[Reactie gewijzigd door Stukfruit op 15 januari 2025 08:25]

Rob_lyreco @RobinJ199515 januari 2025 07:37
Wat we nu zien is dat makkelijk beinvloedbare mensen in bubble gaan leven door de sociale media.
Flat earthers, young earthers
Anti vaxers,
Religeus en politiek extremisten,
Criminelen,
Ze vinden elkaar over sociaal media en daarmee validatie voor hun ideeen.
Deze mensen zaten normaal gesproken in een maatschappij die dit gedrag bij stuurde, dat is nu niet meer.

Als het aan mij lag zou je pas het internet op mogen na een flinke cursus.
Een die je o.a. leert over loverboys, datingsite scams, online pesten, phishing, oplichting, veiligheid, etc.
Toetsing dient elke 2 tot 4 jaar herhaald te worden, anders word je afgesloten. :+

Auto rijden mag je je ook niet zo maar.
sircampalot @Rob_lyreco15 januari 2025 09:28
Voor de socialmedia tijd, had je die bubbels ook.
De vraag is: zijn ze meer zichtbaar geworden doordat de ene bubbel wat meer meekrijgt van de andere, of zijn ze an sich gegroeid?

[Reactie gewijzigd door sircampalot op 15 januari 2025 09:29]

Rob_lyreco @sircampalot15 januari 2025 09:55
Door social media vinden die lui validatie en laten zich minder bijsturen door de realiteit.
Social media zoals facebook doet zijn best je een profiel aan te bieden met content dat bij je past, of die content realistisch is boeit ze niet.
Vroeger had je de dorps of wijk gek en dat was het wel weer. Voorheen was een flat earther een niche, in bepaalde onderlagen van de Nederlandse maatschappij worden dit soort gedachtes meer de norm.
Bux666 @Rob_lyreco16 januari 2025 11:34
Flat earthers, young earthers
Weet je wat nog veel bizarder is dan dat handjevol flat earthers? Gelovigen...er zijn ruim 4 miljard mensen die denken dat onze planeet in een week door iemand/iets zomaar even in elkaar is gezet. Sterker nog: in Nederland staat er binnen een straal van een paar kilometer van je hoogstwaarschijnlijk een gebouw waar mensen elkaar deze idiotie indoctrineren. 8)7
Source90 14 januari 2025 19:55
Groot gelijk. Vraag is echter hoe dit überhaupt gehandhaafd dient te worden?
Met een checkbox bij aanmaken account "ben je 16, zet hier een kruisje", zal elke tiener dit blindelings aanvinken.

Lijkt mij ook niet wenselijk om massaal persoonlijke gegevens uit een paspoort naar een toko als Meta te sturen ter verificatie.
MooDyBLueS @Source9014 januari 2025 20:07
Heel simpel: net als iDIN er soms tussenzit om je identiteit digitaal te verifiëren moet er zoiets tussen. Een betrouwbare (liefst overheid) 3rd party die digitaal gelijk staat aan je paspoort/id-kaart in de fysieke wereld tijdelijk laten zien.

Dus jij logt in bij social media platform Y, 3rd party verifieert jou en als daar een goedkeuring uitkomt, mag je verder met het aanmaken van je account. Social media platform Y krijgt niet jouw persoonlijke gegevens in handen, alleen de check op de controle dat jij minstens de vereiste leeftijd bent.

Natuurlijk werkt dit alleen wanneer een dergelijke verificatie qua leeftijd samenvalt met een plicht om ofwel een eigen id/paspoort te hebben of zoiets als Digid/iDIN of het lokale equivalent te kunnen en mogen gebruiken.
Frame164 @MooDyBLueS15 januari 2025 00:32
Bijzonder om te zien dat er uitgerekend op tweakers een overheidscontrole de voorkeur heeft... Nog niet zo lang geleden was dat het meest gevaarlijke wat er bestond....
Cambionn @Frame16415 januari 2025 01:12
Even los van de discussie of een leeftijdsgrens aan zich de oplossing is voor het social media probleem.

Wellicht omdat je het nogal uit context trekt? De overheid controleert in deze casus niet, het bied een verificatiedienst aan. Eentje waarmee jij een derde partij kan machtigen antwoord te krijgen op de vraag "ouder dan X" zonder verdere persoonsgegevens uit te wisselen. Een alternatief op een kopie van een ID kaart opsturen (of laten maken op locatie), maar nu alles wat niet relevant is is er af gehaald (zelfs preciese leeftijd en geboortedatum. Enkel een boolean ouder dan X komt terug). Dit zodat bedrijven als Meta dit niet onterecht kunnen verwerken.

Het gaat om een manier om privacy vriendelijk ID-achtige gegevens te verstrekken. En een ID moet toch van een bepaald type instantie komen, of het raakt z'n waarde kwijt en is het niet betrouwbaarder dan dat vinkje "ja ik echt ben 16". Als dat geen overheid is, is dat een derde partij die zo veel moet verifiëren en zo veel regels heeft dat je niet heel veel beter uitkomt wanneer de overheid en kwaad wil. Dat is gewoon een extra plek die een datalek kan krijgen (met een hoop gevoelige info) en die data kan misbruiken.

Theoretisch kan de overheid zien dat je dan op een social media probeert te verifiëren. Maar dat is nu ook al niet zo lastig, en dat is het geheim ook niet in deze casus. Maar zelfs dan, idealiter wordt dat voorkomen door de software zo te schrijven dat enkel de eindpunten (in dit geval persoon en sociaal netwerk) de inhoud van de request kunnen zien. Dan weet de overheid niet meer dan dat er ergens iemand toestemming heeft gegeven aan een derde om data te verfifiëren. Met zoveel miljoen inwoners kom je daar niet ver mee kwa persoonstracking. Dit waarborg je als overheid vervolgens met open source software (en dan met werkende en up-to-date code), zodat iedereen kan controleren dat het zo werkt en indien gewenst de software zelf kan builden. Toegegeven, daar kan de NL overheid nog genoeg in halen. Maar er zijn landen die dat al beter doen, het kán dus wel. En de verificatiesoftware is er ook nog niet, dus als ze het nou meteen goed doen...

Hoe dan ook. De oplossing zit niet per se in de dienst weghalen bij de overheid, maar bij hoe de dienst is opgezet.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 15 januari 2025 01:29]

jarrin @Cambionn15 januari 2025 07:51
Even om de duivels advocaat te spelen, maar hoe voorkom je met alleen een boolean (18+) dat een oudere broer/klasgenoot etc. straks 31 accounts heeft voor een dienst? Lijkt me dat enkel de check 18+ ja/nee weinig meerwaarde biedt dan een vinkje "ik ben 18 jaar of ouder", behalve dat het iets meer moeite kost.
raschaoot @jarrin15 januari 2025 08:43
Aangezien dit enkel de verificatie van een leeftijdscheck is, kan die uitgevoerd worden wanneer iemand zich probeert te registreren. Het is in feite niet anders dan de eerder genoemde checkbox bij het registreren. Dan is het aan de dienst waar men zich registreert om dubbele account te voorkomen, net als nu.

Als je de authenticatie van een persoon onderdeel wil maken van dit proces, kan het antwoord bijvoorbeeld vergezeld worden van een ID dat deterministisch gegenereerd wordt aan de hand van de gebruikers ID en de dienst ID. Zo kan je per dienst een andere, maar vaste, ID hebben.

De meerwaarde zit hem er overigens in dat de aanbieder van de dienst ervan uit kan gaan dat de persoon die zich aanmeldt inderdaad de juiste leeftijd heeft. Dat scheelt weer problemen met te jonge mensen die dat vinkje wel aan hadden kunnen drukken, maar natuurlijk niet door deze verificatie heen zouden komen.

[Reactie gewijzigd door raschaoot op 15 januari 2025 08:46]

DropjesLover @raschaoot15 januari 2025 09:42
Maar hoe bewijs je dat de jongere ook echt die persoon is?
Ik (21+) kan ook makkelijk vele accounts "aliassen, omdat ik om mij privacy en anonimiteit rechten geef O-) " aanmaken en de login van de accounts verkopen.
raschaoot @DropjesLover15 januari 2025 09:56
Dat is waar mijn tweede alinea over gaat. Als de dienst voor elk account dat jij aan wil maken dezelfde ID ontvangt van de service, zou een goede implementatie geen meerdere accounts aanmaken.

Als het alleen voor verificatie van de leeftijd gebruikt wordt, belemmert dit je natuurlijk weinig meer dan liegen via een checkbox. Al zou je dan wel een gewillig persoon moeten vinden om je inderdaad een account te verkopen ofzo.
DropjesLover @raschaoot15 januari 2025 10:00
Een verbod op meerdere accounts zal nooit stand houden. Op welke basis ook, waarom zou het niet mogen? Burner accounts zijn verdacht, maar ja "ik geef om mijn privacy / anonimiteit" en vrijheid van meningsuiting, toch?

Dat kan alleen wanneer je een WeChat achtige omgeving creeert en alle andere apps de markt uit drukt.

[Reactie gewijzigd door DropjesLover op 15 januari 2025 10:00]

raschaoot @DropjesLover15 januari 2025 10:25
Op Facebook en vele andere sites worden al lang nepaccounts en dubbele accounts geweerd. Of ze dat doen is aan de aanbieders zelf, want die stellen zelf de voorwaarden op waaronder de diensten aangeboden worden.
De manier waarop ze dat nu doen is door zoveel mogelijk gegevens te vereisen bij het aanmelden en door verregaande profilering. Dan is het een stuk privacyvriendelijker als ze enkel een gegeven krijgen waarmee ze weten dat het weer om dezelfde persoon gaat en verder niets, zelfs niet de naam van de persoon en al helemaal niet bij welke andere diensten die persoon actief is.

En met vrijheid van meningsuiting heeft dit niets te maken. Als iemand anonieme accounts accepteert om een platform te bieden voor allerhande meningen gebruikt de aanbieder toch gewoon niet de authenticate kant van dit verhaal? Ik heb het hier namelijk nergens over verplichtingen. Diezelfde aanbieder kan dan nog steeds middels de service controleren dat de gebruikers oud genoeg zijn zonder een uniek persoon per account af te dwingen.
lasagnawaterski @DropjesLover15 januari 2025 11:53
Wat nou als elke ID maar bruikbaar is door 1 account.
Dan moet je een nieuwe ID laten genereren voor elke account dat je hebt.

Zo kan je meerdere accounts hebben en ook leeftijd verifiëren
willieverhoef @jarrin15 januari 2025 08:18
Klop, dit werkt alleen als er een uniek id is zoals een BSN of document nummer
jmsaow @jarrin15 januari 2025 10:55
Misschien is in Indonesië een andere wetgeving waarbij de ouders kunnen worden gestraft als hun kroost niet onder de ouderlijke verantwoordelijkheid wordt opgevoed.
Dlsruptor @jarrin15 januari 2025 11:01
Dat maakt niet veel uit denk ik. Er is ook een verbod op messen bezitten, en je denkt bij het kopen van een mooi mes dat je in Frankrijk in de etalage ziet liggen toch na over "moet ik deze wel meenemen, het mag namelijk niet in NL". Deze zelfde soortgelijke gedachte krijg je ook bij social media. Ja ik kan 35 accounts aanmaken, maar het mag eigelijk niet, dus laat het maar zitten.
C64Boy @Frame16415 januari 2025 09:07
En als je Indonesië kent dan zou je eigenlijk wel wat meer reserve mogen verwachten. De huidige president is ook iemand met een “geschiedenis”.
sjongenelen @Frame16415 januari 2025 09:42
Dat komt omdat er nu goede technische oplossingen zijn voor autorisatie.
Er is geen andere partij waar ik gegevens zou willen
The Zep Man
@MooDyBLueS14 januari 2025 20:33
Zorg er dan wel voor dat de overheid/3e partij/wie-dan-ook niet weet waar je leeftijdsverificatie voor aanvraagt. Denk aan iets als attribute-based authentication zoals IRMA dat implementeert.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 15 januari 2025 06:48]

freektech @MooDyBLueS15 januari 2025 08:42
Een mooie opmars naar een digitale gevangenis waar de overheid alle touwtjes in handen heeft. Het is alsof we geleidelijk aan onze rechten en vrijheden afstaan aan de staat, die dan weer kan beslissen wie er toegang heeft tot informatie en wie niet. Het is een vicieuze cirkel waarin de macht van de overheid steeds groter wordt, terwijl wij steeds meer in een digitale bubbel worden opgesloten. En het ergste is dat veel mensen dit nog steeds niet doorhebben, of erger nog, het zelfs toejuichen als een vorm van "veiligheid" en "bescherming". Maar wie beschermt ons tegen de overheid zelf? Hitler en Stalin konden hier alleen maar van dromen.
flaskk @MooDyBLueS15 januari 2025 05:00
Ik denk dat in Indonesië nog geen idin hebben. Laat staan kinderen.

En dan alsnog kun je kinderen met ouders account online gaan. Zou je toch iets van gezichtsherkenning moeten maken die standalone kan inschatten hoe oud iemand ongeveer is. In Azië zijn ze sowieso minder geïnteresseerd in privacy. Mijn vrouw is roodharig en maken ze gewoon opzichtig fotos van, zelfs even vragen of ze even wil poseren. Iets wat in Nederland ondenkbaar is.

[Reactie gewijzigd door flaskk op 15 januari 2025 05:05]

Pim_t @flaskk15 januari 2025 07:27
Als je het op deze manier ook niet langer mogelijk maakt om anoniem te zijn, dan kunnen ze niet onder hun eigen naam de social media gebruiken. Dan gebeurt dat op de naam van degene die zich identificeert. Als dan ook nog het aantal accounts per persoon beperkt wordt tot 1, dan wordt het al een stuk lastiger.
En een kind laten posten op jouw account is iets wat waarschijnlijk weinig mensen echt zien zitten.
milte001 @flaskk15 januari 2025 07:38
Ik ben dan geen ouder... Maar het lijkt mij niet verstandig om je kind je iDIN te geven. Kinderen weten nog niet goed hoe je met geld om dient te gaan. Ook kunnen jonge kinderen hun eigen bankrekening openen met de daarbij behorende idin. Daarnaast hebben alle banken 2fa en zou je dus via je telefoon een login goedkeuren. Ook dat valt te omzeilen. Het belangrijkste is denk ik dat dit bewuste stappen zijn onder supervisie van een volwassene. Als bedrijf zal je dan weinig blaam treffen, en als ouder weet je heel goed dat je de geldende regels overtreedt.
flaskk @milte00115 januari 2025 09:29
Tja wederom in Azië zie ik kinderen op scooters rijden, onlangs in Vietnam echt jongens van een jaar of 12 die samen met een ouder peukjes aan het roken waren. (Volgens mij jongens onder de 10 heeft 17% al eens gerookt)

Denk dus dat een sociaal media verbod ze aan de reet kunnen roesten en dat echt toch echt bij de verstrekkende partij moet uitvoeren.
miknic @MooDyBLueS15 januari 2025 07:38
Inloggen op Facebook met Digid.. sommige weten niet eens hoe dat werkt.. Goed plan dus..
TheZeroorez @Source9014 januari 2025 22:08
Self-sovereign identity en verifyable credentials.

Waarschijnlijk geen populaire mening, en ik had 20 jaar geleden op het 'oude internet' nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar: gezien huidige maatschappelijke, geopolitieke en informatietechnische uitdagingen is dat misschien sowieso geen gek idee om breder te verplichten. Op straat moet een volwassene een ID bij zich dragen, en we accepteren geen gezichtsbedekkende kleding.

Waarom is volledige anonimiteit op internet wel normaal? En het huidige alternatief (log in met Google) is bijna nog erger.
jbhc @TheZeroorez15 januari 2025 08:37
Je kunt het ook omdraaien;

Waarom is een id plicht en een verbod op gezichts bedekkende kleding wel normaal?
MarcMK2 @jbhc15 januari 2025 10:41
Heel simpel. Als samenleving hebben wij regels, normen en waarden. De normen en waarden zijn dynamisch. De regels staan vast.
Als samenleving hebben wij bepaald dat voor wat hoort wat een norm is en de regel die hier onderandere uit voorkomt is dat je niet mag stelen.

Nu zijn er mensen die vinden dat zij wel mogen stelen en daarmee tegen de rest van de samenleving in gaan. met alle kennis die we nu hebben weten we dat individualisme op de lange termijn slecht is voor de samenleving.

Omdat er altijd mensen zijn die vinden dat zei tegen de samenleving in kunnen gaan zijn er manieren gekomen om deze mensen verantwoordelijk te houden.

hoe meer mensen tegen de samenleving in gaan, des te meer er wordt verwacht dat er ingegepen wordt.
zelf in totale anarchie zijn er omgangsvormen om ervoor te zorgen dat het niet the purge wordt.
jbhc @MarcMK215 januari 2025 11:33
Je schrijft een heel betoog maar komt niet met een antwoord op mijn vraag.

Waarom is het verplicht bij je hebben van een id kaart (overigens is dat niet verplicht omdat dat te gevoelig lag maar hebben onze wetgevers in onze "oneindige wijsheid" de wet zo opgesteld dat ondanks dat het niet verplicht is het er wel op uitkomt dat je verplicht bent om zo'n ding bij je te dragen.) normaal?

Waarom is een verbod op gezicht bedekkende kleding (Behalve als het "moet" van je geloof want dan wordt er niet gehandhaafd of als je aan bepaalde demonstraties deelneemt) normaal?

In een echte vrije samenleving zouden dit soort verplichtingen en verboden niet bestaan. Helaas lijkt het heel langzaam maar zeker steeds een klein beetje minder vrij te worden.

[Reactie gewijzigd door jbhc op 15 januari 2025 12:51]

TheZeroorez @jbhc15 januari 2025 23:10
Je kunt in principe alles omdraaien, nogal makkelijk. Vind het een beetje onredelijk om dan een beter antwoord te eisen. Beantwoord mijn vraag anders even om te beginnen :) Maar ik zal mijn visie delen:

We hebben regels, en die moeten gehandhaafd kunnen worden. Als je acties geen consequenties kunnen hebben op jou als persoon, is er geen incentive om je te gedragen, want er is geen manier om je aan te pakken. Dat zorgt voor gedoe.

Maar nog erger: anderen die zich organiseren kunnen het hele systeem ontwrichten. Bekijk eens wat verslagen over misinformatie bij bellingcat of de AIVD. Als je in het echte leven iets roept, dan heb je een beperkt bereik, en mensen zien eigenlijk altijd je gezicht en horen je stem. Maar online is een groter bereik mogelijk zonder dat je je gezicht hoeft te exposen.

Begrijp me niet verkeerd: het feit dat je ID niet op je voorhoofd zit geplakt, we geen Chinese camera-samenleving hebben en ik me nog nooit heb hoeven te legitimeren (behalve bij het begaan van verkeersovertreding..), is iets wat ik niet kwijt wil. Ook online niet. Maar dat ik, en ook mensen en groepen met kwade bedoelingen, gevraagd kunnen worden naar hun identiteit, dat is in mijn ogen gewoon nodig.
Martijntjeh @TheZeroorez14 januari 2025 22:23
Op zich heb je wel een punt, maar dat moet dan wel goed geregeld zijn. Niet dat ik porno kijk, maar stel dat ik dat ooit ga doen dan hoeft zo’n site alleen te weten of ik 18+ ben. En niet mijn naam, adres, telefoonnummer of andere hobbies.
tw_gotcha @Source9014 januari 2025 20:28
het is een vrij strenge islamitische maatschappij. Er wordt bijv geen alcohol gedronken, ook al zou dat kunnen. Als de Imam zich ermee gaat bemoeien ... dan zou het misschien wel lukkenMaar Indonesiers doen alles .et hun telefoon en whatsapp, dus wie weet
Joesv @tw_gotcha14 januari 2025 20:58
het is een vrij strenge islamitische maatschappij. Er wordt bijv geen alcohol gedronken, ook al zou dat kunnen.
Dat is ook echt heel afhankelijk van waar je bent en wie je kent. Ik heb daar met zat moslims gedronken en ken er daarnaast nog redelijk wat die ook gewoon drinken. Sure, niet zo veel en vaak als Nederlanders of Balinezen, maar ze drinken wel.
emeralda @Joesv14 januari 2025 22:16
Nederland had 1000 jaar christendom en er werd niet minder gemoord en verkracht dan nu hoor. Een religieuze samenleving doet gewoon wat God verboden heeft.
Joesv @emeralda14 januari 2025 22:26
Precies. Daarnaast zijn 18+ sites daar ook geblokkeerd door de ISPs, het is niet voor niets dat ze het meeste VPN gebruik per capita hebben.
Stukfruit @Joesv15 januari 2025 07:33
Dat laatste komt ook een beetje doordat er zaken worden geblokkeerd die niets met 18+ te maken hebben.

Zelfs DuckDuckGo mag je er niet gebruiken en geeft bij een poging er naartoe te gaan een mooie waarschuwingspagina met witte achtergrond en rode waarschuwingsletters van de overheid.
Joesv @Stukfruit15 januari 2025 18:33
Klopt. Er zijn ook zat andere (Nederlandse) websites die je hier prima op je werk of op school zou kunnen openen maar daar geblokkeerd zijn. Netflix is daar ook een tijd lang verbannen geweest door een aantal providers (omdat ze een concurrerend platform hadden...). Ze hebben het toen slim aangepakt door tijdens COVID een samenwerking aan te gaan met het Ministerie van Onderwijs en Cultuur waardoor ze weer gedeblokkeerd moesten worden.

Maar goed, gezien wat er soms in groepschats daar rond gestuurd wordt, kan je er vanuit gaan dat het ook echt voor die video's gebruikt wordt ;)
Lisadr @Source9014 januari 2025 20:07
Optie 1: Achteraf handhaving. Als er een probleem onstaat (zoals ny met pedofielen op social media) en blijkt dat de gebruiker jonger was dan de minimum leeftijd dan een boete uitdelen.

Optie 2: Controle doormiddel van ID scan en gezichtscam of een digitaal ID. Vrees dat dit het gaat worden aangezien social media bedrijven hier al jaren voor lobbien. Ze willen meer data.
Redepi @Lisadr14 januari 2025 20:19
Wat jullie (Lisadr & MooDyBLueS) voorstellen lijkt me vrij eenvoudig te omzeilen door een VPN te installeren en eenmalig een account aan te maken via een land waar deze eis niet gesteld wordt. Ook al ben ik voor zo'n minimum leeftijd lijkt me een effectieve blokkade en handhaving voor minderjarigen lastig realiseerbaar. Je zult een socialmediaplatform vergaande medewerking moeten afdwingen waarbij omzeiling van het systeem continu actief gecontroleerd wordt. Of Indonesië daar de middelen voor heeft?

[Reactie gewijzigd door Redepi op 14 januari 2025 20:25]

Yalopa @Redepi14 januari 2025 20:22
Ik denk persoonlijk dat de gemiddelde niet 16 jarige niet weet hoe je VPNs opzet. Daarbij, outgoing IPs van vpn providers zijn makkelijk te blacklisten.
cmegens @Yalopa14 januari 2025 22:33
Ik weet het niet hoor, als je dingen gaat blokkeren of verbieden dan gaan ze het uitvogelen. De jeugd moet je daarin nooit onderschatten.
Redepi @Yalopa14 januari 2025 22:39
Daar onderschat je een 16-jarige echt in. Met minimaal googlen en een simpele app installeren is dat zo gepiept.
Settler11 @Yalopa15 januari 2025 00:02
Wat Redepi zegt. En anders zal dat eerst in kleine getallen gaan, tot het zeer snel rondgeslingerd wordt.
Frame164 @Yalopa15 januari 2025 00:34
Hahahahahaha, alle pubers in mijn omgeving kijken Netflix via VPNs. En niet via de makkelijk te gebruiken betaalde versies.
Lisadr @Redepi14 januari 2025 21:21
Veel wetten kunnen mensen/bedrijven vrij eenvoudig omzeilen. Alcoholverbod onder de 16, dan vraag je iemand van 16 of ouder om het voor je te kopen.
Redepi @Lisadr14 januari 2025 22:40
Wat dan ook vrij massaal gebeurt of ze stappen over op wat anders. Leuk voor de bühne dus.

[Reactie gewijzigd door Redepi op 14 januari 2025 22:41]

evers97 @Redepi14 januari 2025 23:46
Dan onderschat je de huidige jeugd zwaar. Nagenoeg iedere tiener weet hoe dit moet, omdat ze ook graag content van andere landen willen zien (Netflix, Prime). En ja, zelfs met alle implementaties van die diensten om dat tegen te gaan, lukt het iedere VPN-dienst toch (al dan niet betaald)
Frame164 @Source9015 januari 2025 00:31
Je hoeft dit niet proactief te handhaven. Als je er achter komt dat een minderjarige een account heeft kunnen aanmaken kan het bedrijf worden aangepakt.

Net zoals moord niet proactief wordt gehandhaafd maar je doordat er een wet is die het verbied kan worden veroordeeld.
PeterDons @Source9015 januari 2025 07:49
Met een digitale ID kunnen ze iedereen beter controleren vergemakkelijkt ook de opsporing als je ongewenste geluiden laat horen. Gekoppeld aan je bankrekening kunnen ze die ook direct blokkeren als je te kritisch bent. Vrijheid is kostbaar het gevaar van kwaadwillende overheden is aanwezig.
Spookles @Source9015 januari 2025 11:14
Vergelijkbaar maar in Florida hebben ze recent 18+ content achter een oveheids verificatie gedaan. Resulterend in dat een grote groep VPN is gaan gebruiken.

Niet dat ik verwacht dat alle kinderen ineens een VPN gaan gebruiken, maar naar mijn weten is er geen echt goeie manier om dit te handhaven.
Ryuuken @Source9015 januari 2025 14:24
Ik vermoed net zoals het feit dat iemand onder de 16 geen alcohol kan kopen. Degene die de dienst of het product voorziet zal moeten maatregelen nemen om te garanderen dat een minderjarige die dienst niet zal kunnen krijgen/gebruiken.

Natuurlijk zal er misbruik zijn, net zoals een oudere broer nu drank kan kopen en aan zijn 14jarige broer kan geven. Of een ouder die sigaretten aan zijn kind geeft.
Als een ouder hier toelaat dat zijn minderjarig kind toch een account aanmaakt, kun je daar weinig tegen doen.
bilgy_no1 14 januari 2025 21:59
Ik snap dit ergens wel, maar laten we niet doen alsof alleen kinderen vatbaar zijn voor alle gif die op social media rondgaan.

Ik zie me lede ogen aan hoe mensen zich laten inpalmen door allerlei ongefundeerde bullsh!t die onze maatschappij inmiddels behoorlijk ontwricht. En dat is echt niet leeftijdsgebonden.

Zo'n verbod voor jongeren is dus gewoon niet voldoende. Ik ben heel erg voor vrije meningsuiting, maar ik vind ook dat doelgericht leugens verspreiden daar niet onder valt. Net als het beroemde voorbeeld van 'Brand' roepen in een vol theater.

Ik snap dat er grensgevallen zullen zijn, maar er zijn ook duidelijke gevallen van pure gif en die moeten we met wortel en tak uitroeien uit het publieke discours.
MadEgg @bilgy_no115 januari 2025 08:18
Ik ben het met je eens, maar volwassenen worden enigszins geacht voor zichzelf te kunnen zorgen en denken. Alcohol is immers feitelijk ook gif, maar dat staan we wel toe in de verkoop. Niet dat ik mezelf daar niet graag mee mag vergiftigen, overigens 🙈

Enige vorm van regulatie zou wel goed zijn, en juist in dat opzicht is de recente ommezwaai van Meta dat ze afstappen van moderatie en meer gaan toestaan zeer zorgelijk. Het vervelende met social media in vergelijking met bijvoorbeeld alcohol is dat je niet alleen jezelf vergiftigd maar ook het vergift helpt verspreiden naar andere mensen. Wellicht is dat met alcohol ook zo, maar je bereik is in ieder geval veel kleiner.
Vigilans 14 januari 2025 22:00
Zeer goed zaak!

Ik heb een nichtje van 13, die het belangrijker vindt wat men online van haar vindt, dan in real life. Dat kan op geen enkel vlak gezond zijn.
Frame164 @Vigilans15 januari 2025 00:44
Daar ligt dan toch vooral een opvoedkundige taak voor ouders en onderwijs. Blokkeren of verbieden lost niets op. Om iets te classificeren als social media zijn duidelijke kenmerken gedefinieerd. Verander 1 kenmerk en het is formeel geen social media meer maar het kan hetzelfde aanrichten. Veel van wat je met social media doet zou je ook met emailgroepen kunnen doen. Ga je dat dan ook verbieden? Social media is niet het probleem, gebruikers zijn het probleem.
cl4ss @Frame16416 januari 2025 11:47
De opvoedkundige taak voor ouders om een kind van 13 (of jonger) weerbaar te maken voor de toxische en verslavende effecten van social media is niet realistisch. Genoeg volwassenen die moeite hebben met het onderscheid maken tussen feit en fictie op zulke platforms en genoeg volwassenen die verdrinken in een infinity scroll.

Social media bedrijven hebben gigantische teams die aan de andere kant van het touw trekken van opvoedkunde en daarvoor alle psychologische kennis inzetten die maar converteert en "engaget". En als opvoeder van (jonge) kinderen moet je daarmee de strijd aan gaan.

Het is toch vreemd dat we toestaan dat social media zo toxisch is dat het een enorme opvoedkundige taak is (waarin al velen logischerwijs falen) om de huidige/volgende generatie hierom om te kunnen laten gaan. Social media is het probleem, net zoals drugs verboden zijn, en diefstal en blackmailing. Gebruikers het probleem noemen is praktisch victim blaming.
Hatseflats 15 januari 2025 07:09
Ik denk dat wederom een overheid zichzelf op de plek van de ouders plaatsen. Opvoeden doe je je eigen kinderen maar. Het is waarschijnlijk ook gelegen in het feit dat veel van deze politici zelf geen kinderen hebben.

En zo komt de controlestaat steeds dichterbij. De kinderen reeds indoctrineren met het feit dat controle van de leeftijd door de overheid iets volkomen normaals is.

Hoe dystopisch.
MadEgg @Hatseflats15 januari 2025 08:09
Die controle vindt toch al jaren plaats? Waarom is leeftijdscontrole voor alcohol, tabak, rijbewijs en wat al niet meer wel prima, maar voor sociale media niet?

Net zoals bij in ieder geval alcohol en tabak is de sociale druk op hety gebruik van social media ook groot - als je hele klas / vriendengroep / voetbalteam / whatever op b.v. Instagram zit, dan is de druk groot om dat zelf ook te doen. Je kunt het als ouder dan verbieden maar als kind is het dan simpelweg "normaal" en "iedereen zit erop". Dat is een enorm strijdpunt. Ik spreek uit eigen ervaring met mijn kinderen. Als ouder zou ik landelijke beperkingen hierop zeer waarderen - dat neemt uiteindelijk een deel van de sociale druk weg en maakt het als ouder ook makkelijker om te handhaven.

[Reactie gewijzigd door MadEgg op 15 januari 2025 08:10]

Hatseflats @MadEgg15 januari 2025 14:27
Raar argument, "iedereen zit erop".

Mijn oom zei altijd: "Als iedereen in de sloot springt, hoef jij toch ook niet in de sloot te springen?"

Het is wel frappant en tekenend, dat je alle verantwoordelijkheid bij de overheid legt en niet bij de ouders. Alsof social druk van doorslaggevend belang is.

Kinderen gebruiken dit argument ook met bv. "Maar iedereen heeft een fatbike / Moncler kleding."

Je kan heel eenvoudig zeggen: "Nee!"

Niet iedereen heeft een met aan controlestaat grenzende paternalistische overheid nodig. En zeker niet als dit indruist tegen de vrijheid van der Mensch.
MadEgg @Hatseflats15 januari 2025 21:41
Kinderen gebruiken dit argument ook met bv. "Maar iedereen heeft een fatbike / Moncler kleding."

Je kan heel eenvoudig zeggen: "Nee!"
Daar zit nog wel wat verschil tussen, ik hoop dat je dat begrijpt. Alles van kinderen gaat via social media (whatsapp, tiktok, snapchat). Ze missen daadwerkelijk dingen als ze daar niet op mogen, en dat komt de sociale ontwikkeling weer niet ten goede. Als je dit ter sprake brengt bij andere ouders krijg je meewarige blikken van ongeloof. Het is vechten tegen de bierkaai.

Je kunt het uiteraard verbieden, maar het is twijfelachtig of je ze daar een dienst mee bewijst als het niet op grotere schaal geadopteerd wordt.
Hatseflats @MadEgg17 januari 2025 10:20
Daar zit helemaal geen verschil tussen. Het is exact hetzelfde argument. Het enige verschil is dat men nu geen kind meer is maar een volwassene.

Wat missen ze dan?

Sociale ontwikkeling?

Wat een klinkklare nonsens. Hoe denk je dat der Mensch het heeft overleeft voor de intrede van sociale media?

De vraag rijst of je wel kinderen hebt en of je dan oplet wat ze precies doen met die sociale media. Dit is nl. gewoon het verlengde van wat der Mensch reeds deed voordat het uberhaupt bestond, zij het op een grotere schaal. Ik hoop dat je dat begrijpt.

Desalniettemin ga je aan het punt voorbij dat de overheid, al dan niet i.c.m. bedrijven, niet op de stoel van de ouders moet (willen) zitten.

Leeftijdscontrole op tabak, alcohol en het rijbewijs. Als men dat ontleedt, zijn dit recente ontwikkelingen van de laatste decennia waar dat blijkbaar daarvoor niet nodig was voor wat betreft alcohol en tabak. Alcohol was in NL 16, in Duitsland is het nu 14, in 'Murica 21 en ga zo maar door. Redelijk arbitrair.

Nu is het in NL naar 18 gebracht.

Het rijbewijs is een combinatie van een verdien- en sanctiemodel. Ik heb ook mijn veterstrikdiploma behaald, zonder had ik het nooit gekund of kunnen leren. Wederom, in andere landen is dit weer anders. Ook weer redelijk arbitrair.
justinkb 14 januari 2025 22:33
Ik stel voor, 80 jaar
MacWolf 15 januari 2025 04:23
Lijkt me een slecht idee. Want dit wordt gewoon een opzet naar een digitale identity die je nodig hebt om op internet iets te doen. Zodat leeftijd en dergelijke gecontroleerd kan worden.

Het is aan ouders om hun kinderen op te voeden, niet aan de overheid. Ik denk dan ook dat ik mijn dochter zal ontmoedigen om social media te gebruiken. En denk ook dat ik haar niet heel vroeg een mobiele telefoon zal geven. Ze is 7 jaar, kan best nog wat jaren wachten denk ik.

[Reactie gewijzigd door MacWolf op 15 januari 2025 04:23]

MadEgg @MacWolf15 januari 2025 08:11
Het is aan ouders om hun kinderen op te voeden, niet aan de overheid. Ik denk dan ook dat ik mijn dochter zal ontmoedigen om social media te gebruiken. En denk ook dat ik haar niet heel vroeg een mobiele telefoon zal geven. Ze is 7 jaar, kan best nog wat jaren wachten denk ik.
Wacht nog maar een jaar of 2, 3, dan zal je dochter de druk op jou ongetwijfeld wel opvoeren. Sterkte daarmee.
iAR 15 januari 2025 08:01
Hoewel ik denk dat dit amper te handhaven is, vind ik het een goede zaak dat er overal ter wereld kritisch nagedacht wordt over "social" media. Dit is een sluimerende society killer.
GenGF @iAR15 januari 2025 10:08
Kritisch nadenken over social media is absoluut een goede zaak. Als ik de comments zo lees is niet iedereen het er mee eens dat alles wat niet handig is maar te verbieden onder 'kritisch nadenken' valt. Een ander zal het struisvogelpolitiek noemen, 'we verbieden het en dan is het probleem opgelost'.

Zeker in een land waar al heel veel internetregulering plaatsvind en het gebruik van VPNs veel hoger dan gemiddeld (wereldwijd) ligt, lijkt dit toch een beetje politiek schouwspel om het nieuws te halen i.p.v. problemen oplossen.
PrimusIP 14 januari 2025 20:05
Als dat zo goed gaat als het rook verbod onder de 18, download verbod van van alles en nog wat en regels omtrend verkeer: Dan zie ik het een even groot succes worden als de Nederlandse regels over wanneer je vuurwerk mag afsteken en de vuurwerk vrije gebieden.
Ablaze @PrimusIP14 januari 2025 20:25
Wel een groot verschil is dat hier de aanbieder wordt gestraft, niet de gebruiker.
Handhaven is ook een stuk eenvoudiger, want mensen staan vaak met hun complete naam erop en geven vaak ook nog eens bloot wat hun relatie is met familieleden. Een team inspecteurs kan in een weekendje makkelijk duizenden overtredingen vaststellen. En als daar miljoenenboetes tegenover staan, zal Indonesië niet de kans laten gaan om dat geld te innen.
The Realone @Ablaze14 januari 2025 21:30
Die begrijp ik niet. Het niet verkopen van alcohol aan een minderjarige is toch hetzelfde als het niet beschikbaar maken van social media aan een minderjarige? Als minderjarige thuis alcohol drinken is niet strafbaar.
En ja, de oude garde zit op Facebook en heeft de hele familie gelinked, maar de jeugd niet. Die zitten sowieso niet op Facebook, maar volgens mij (en ik ben oud) staat daar de mogelijkheid om mensen te linken, buiten volgen/gevolgd worden, niet centraal, als dat überhaupt al bestaat.
PrimusIP @Ablaze15 januari 2025 00:10
Ik betwijfel het. Je had ook schatrijk kunnen worden als je in Jakarta iedere verkeersovertreding beboet. Of het roken onder de 18. Met een populatie las dat land heb je de capaciteit niet. Plus dat het draagvlak er onder de bevolking niet is vermoed ik. En het vraagt van de politie ook nogal wat om een onderzoek in te stellen. Je gaat lijkt me ook geen recherche team optuigen omdat een 14 jarige een social media account heeft. Ja, het is vast te achterhalen, maar het is ook niet zo dat je adres er in staat.

Maar goed, ik laat me verassen. Maar als het zo gaat als het rookverbod, het handhaven van verkeersregels of het pirate&adult content verbod, dan zou het me verbazen als hier opeens zwaar op gehandhaafd wordt. Ik zou denken dat er wel belangrijkere dingen zijn waar meer binnen te halen is. Corruptie om maar wat te noemen, belastingontduiking, etc.
Luchtbakker @PrimusIP14 januari 2025 21:32
Als het in ieder geval een deel van de jongeren afremt of weert van de platformen dan heeft het al effect. Zelfde met vuurwerkverbod; het is niet weg, wel minder.
batjes @Luchtbakker14 januari 2025 22:39
Minder? Dat ligt er volgens mij maar net aan waar je woont of welk weer het is.
PrimusIP @Luchtbakker15 januari 2025 00:02
We zullen het zien. Ik betwijfel ontzettend of het enig resultaat gaat hebben. Social media zijn idioot populair in Indonesië. En voor diverse mensen ook een bron van inkomsten. Je ziet zelfs kanalen van mensen die ooit bij reguliere media zijn begonnen.
Daarnaast zijn er zoveel regels die compleet genegeerd worden. Ik kan me er echt niks bij voorstellen dat dit maar enige impact gaat hebben. Maar laten we het zien…

Hoge populariteit onder jongeren, plus bedrijfsmodel. Als je ziet welke sponsors bijv. bepaalde YouTubers krijgen… van populaire frisdranken tot banken…
Ada gula, ada semut.
Tarax @PrimusIP15 januari 2025 07:53
Inderdaad. Ik zie dat kinderen in Indonesië (al vanaf zeer jonge leeftijd, 4 of 5 jaar is geen uitzondering) op het Tiktok-account van hun ouders zitten.

Kinderen worden getarget door de commercie daar (en als je denkt dat wij hier veel reclame op tv/internet hebben, daar is het nog veeel erger).
Het is gewoon een mega-verdienmodel voor velen.

Dit is alleen maar voor de bühne, een wassen neus.
yamlel 14 januari 2025 22:50
Bizar om te zien dat er Tweakers zijn die zelf opgegroeid zijn op een vrije internet, voorstanders zijn voor een minimum leeftijd.
Cambionn @yamlel15 januari 2025 01:27
Tja, ik had mijn eerste biertje toen ik 6 was, en als tiener mocht ik met enige regelmaat een drankje, maar ben toch ook niet tegen een minimuumleeftijd op alcohol.

Social media in de huidige vorm is enorm verslavend en schadelijk. Toen wij opgroeiden was die er niet op die manier. Statistisch gezien lijden kinderen en jongeren er enorm onder (volwassenen overigens ook, maar die zijn iig klaar met ontwikkelen tot volwassenheid dus dat wordt niet meer belemert, en die hebben beter inzicht. Hoewel er te discusseren valt of dat genoeg is). Denk aan statestieken als depressies en zelfdmoord bij minderjarigen die met de groei van social media mee omhoog schieten. Dat je dan de boosdoener limiteerd is niet heel gek lijkt me.

Ik weet niet of een leeftijdsgrens per se de oplossing hiervoor is overigens. Wellicht zijn er betere. Maar als ouder zeggen "mag niet" werkt niet. De rest doet het wel, en je kind gaat het wel bij anderen doen. Landelijk zeggen "mag niet", en daarmee de FOMO wegnemen omdat de rest er ook niet op zit, is iig wel veel effectiever.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 15 januari 2025 01:28]

sircampalot @Cambionn15 januari 2025 09:33
Ik had mijn eerste biertje toen ik 6 was, en als tiener mocht ik met enige regelmaat een drankje, maar ben toch ook niet tegen een minimuumleeftijd op alcohol.
Ondervind je tegenwoordig nadelige gevolgen van het alcohol gebruik in jonge jaren?
Het is namelijk logisch om voor een maatregel te zijn, waarvan je gehoord hebt dat het 'werkt' en bovenal geen nadelige gevolgen voor jezelf heeft.
Cambionn @sircampalot15 januari 2025 12:06
Van dat ene biertje dat ik toen had niet, en van af en toe en 1 drankje ook niet. Maar dat werd wel gereguleerd door mijn ouders en was nooit veel of vaak achter elkaar. Achter hun rug om zuipen heb ik nooit gedaan. Ik zat wel in die rare regeling waar ik met 16 mocht drinken, met 17 niet meer want het werd verhoogd en een jaar later wel weer. Dat was vooral een "rare" overgang, zeker gezien veel andere wetswijzigingen omtrent leeftijden destijds een overgangsregeling hadden, maar ook niet iets waar ik echt tegen was.

Maar je hebt geen ervaring nodig om te weten dat alcohol drinken op jonge leeftijd schadelijk is. Daar is genoeg wetenschappelijk bewijs voor, en ook genoeg gebeurtenissen waar het wel gebeurd waarbij het steevast mis gaat. Dat negeren want "ik heb er geen last van dus mag niks zeggen" is pas makkelijk praten. Met die logica mogen straks enkel kinder nog weten maken die kinderen beschermen, want "die hebben last van de regel". Terwijl die wetten vaak juist bestaan mede omdat die groep de langetermijngevolgen niet kunnen inschatten en ze nog in zo ontwikkeling zijn (en het verstoren daarvan zware permanente schade aan kan richten).

Hetzelfde geld voor social media. We zien gewoon een duidelijke lijn tussen social media en geestelijke en maatschappelijke problemen. En ja, daar heb ik (en iedereen die geen kluistenaar is) wel last van. En kinderen/jongeren zijn daar extra gevoelig voor. Daar moet gewoon wat mee, en dat lossen mensen duidelijk niet zelf op want het speelt al jaren en wordt enkel erger...

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 15 januari 2025 12:08]

Frame164 @yamlel15 januari 2025 00:38
Ja, maar alleen als de beperkingen gericht zijn op een paar bedrijven. Als het bedrijven zijn die goedgekeurd zijn door de community (meestal de underdogs die ook gewoon slechte dingen kunnen doen maar die dan altijd goedgepraat worden) is het uit den boze als een overheid maatregelen neemt. Behoorlijk schizofreen.
woutervh @yamlel15 januari 2025 09:32
Een vrij, zich ontwikkelend internet. In een tijd dat je nog "nerd" was wanneer je op een computer bezig was. Wanneer je het internet nog niet letterlijk op zak had. Sociale media diende ook effectief om te communiceren (icq/msn).
Ik heb kinderen van 11, 8 en 5 en gruw eerlijk gezegd van de gedachte waar zij doormoeten. Ik zou mijn eigen jeugd voor geen geld willen ruilen met die van hen. Wij zijn de generatie die hangt tussen de echte boomers, die nog de ontwikkelingen meegemaakt hebben, die weten hoe het was voor de globalisatie, en die zien wat er nu verkeerd gaat. Het is aan ons om maatregelen te nemen.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.