Albanië wil TikTok minstens twaalf maanden lang blokkeren na dood van tiener

Albanië is van plan om TikTok een jaar lang te verbieden. Het land doet dit naar eigen zeggen om scholen veiliger te maken. Een maand geleden werd een veertienjarige jongen doodgestoken door een medeleerling. Volgens de Albanese regering ligt de oorzaak daarvan mede bij TikTok.

De Albanese minister van Onderwijs, Ogerta Manastirliu, maakte het nieuws bekend als onderdeel van een maatregelenpakket om de veiligheid op scholen te verbeteren, schrijft Euronews.al. Ze stelt dat kinderen beschermd moeten worden tegen de negatieve effecten van sociale media als TikTok. De premier van Albanië, Edi Rama, voegt daaraan toe dat 'TikTok onze kinderen gijzelt' en blootstelt aan 'een oneindige hoeveelheid haat, geweld en pesterij', aldus The Guardian.

Het is de bedoeling dat de ban begin volgend jaar in werking treedt. Het gaat om een algemeen verbod voor alle Albanese gebruikers. Na een jaar wordt besloten of TikTok weer operationeel mag zijn in het land. Rama hoopt dat het platform tegen die tijd maatregelen heeft genomen om kinderen te beschermen tegen negatieve content, bijvoorbeeld door betere filtersystemen te implementeren.

Albanië neemt deze stap nadat vorige maand een veertienjarige leerling werd doodgestoken door een schoolgenoot. De ruzie tussen de twee zou op sociale media zijn begonnen. Een TikTok-woordvoerder laat aan Reuters weten dat er geen bewijs is dat de dader en het slachtoffer überhaupt een TikTok-account hebben en dat de ruzie op een ander sociaal medium lijkt te zijn ontstaan. Volgens verschillende lokale media zou het om Snapchat gaan. Het platform vraagt 'duidelijkheid' aan de Albanese regering over waarom besloten is om juist TikTok te blokkeren.