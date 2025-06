ByteDance vraagt rechtbank om Amerikaans TikTok-verbod tijdelijk te pauzeren

ByteDance heeft een Amerikaans hof van beroep gevraagd om tijdelijk een wet tegen te houden die het bedrijf zou verplichten om TikTok te verkopen, en het platform anders zou verbieden. Het bedrijf wil dat de wet wordt tegengehouden totdat deze is behandeld door het Hooggerechtshof.

ByteDance diende de spoedaanvraag onlangs in bij een beroepshof in Washington DC, schrijft onder meer persbureau Reuters. Zonder het gevraagd uitstel wordt de wet van kracht voordat deze is behandeld door het Hooggerechtshof, die als enige rechtbank in de Verenigde Staten een bindende uitspraak kan doen waartegen niet in beroep kan worden gegaan. Dan wordt 'TikTok, een van de populairste spreekplatforms van het land, afgesloten voor meer dan 170 miljoen binnenlandse gebruikers aan de vooravond van een presidentiële inauguratie', zo stelt het bedrijf.

De aanvraag van ByteDance volgt op een uitspraak van een Amerikaans hof van beroep. Dat besloot vorige week de wet te handhaven. De wet verplicht het Chinese techbedrijf om TikTok vóór 19 januari te verkopen aan een Amerikaanse partij. Als het platform dat niet doet, dan wordt TikTok vanaf die datum verboden binnen de Verenigde Staten. De komende Amerikaanse president Donald Trump gaat naar verluidt proberen om het verbod tegen te houden. Zijn inauguratie vindt plaats op 20 januari, een dag nadat het verbod van kracht zou worden.

Eerder dit jaar stemden het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat voor het wetsvoorstel. Onder de wet zouden apps als TikTok verboden worden als die door 'een buitenlandse tegenstander' worden beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers hebben. Het zou van toepassing zijn op het Chinese socialemediaplatform TikTok. Met het verbod zouden appwinkels in de Verenigde Staten het platform niet meer mogen aanbieden, tenzij het wordt verkocht.