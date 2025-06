Politici VS: Apple en Google moeten TikTok op 19 januari kunnen verwijderen

Twee Amerikaanse toppolitici willen dat Apple en Google alles in gereedheid brengen om TikTok op 19 januari uit hun Amerikaanse appwinkels te kunnen verwijderen. Ze vragen dit nadat een Amerikaanse rechtbank het verzoek van TikTok om het verbod uit te stellen heeft verworpen.

Republikein John Moolenaar en Democraat Raja Krishnamoorthi verwijzen volgens Reuters naar de beslissing van het Amerikaanse Congres om TikTok te verbieden in de Verenigde Staten. Dat gebeurde begin dit jaar. De twee politici stellen dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat de burgers willen beschermen tegen de Chinese Communistische Partij. Ze sporen ByteDance dan ook aan om een onmiddellijke desinvestering door te voeren. Apple en Google hebben nog niet gereageerd op de communicatie van de politici.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie sprak zich wel uit over de zaak. De DOJ meent dat Amerikaanse TikTok-gebruikers de app nog steeds zullen kunnen gebruiken na 19 januari, als ze die gedownload hadden. TikTok mag na die datum echter geen ondersteuning meer leveren, waardoor de app op termijn onbruikbaar zou worden. De communicatie van de twee politici kwam nadat een Amerikaanse federale rechter het verzoek van TikTok om het verbod uit te stellen, heeft verworpen. TikTok heeft via X gereageerd op de beslissing van de rechtbank en stelt dat het naar het Amerikaanse hooggerechtshof wil stappen. Wanneer dat zal gebeuren, is nog niet duidelijk.

Eerder dit jaar hebben het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en de Amerikaanse Senaat het wetsvoorstel goedgekeurd waarbij apps zoals TikTok worden verboden indien ze door 'een buitenlandse tegenstander' worden beheerd en een bepaald aantal maandelijkse gebruikers hebben. Appwinkels in de VS mogen TikTok dan niet meer aanbieden vanaf 19 januari, tenzij de eigenaar ByteDance het sociale medium verkoopt aan een Amerikaanse partij. De aankomende Amerikaanse president Donald Trump zou willen proberen het verbod tegen te houden. Zijn inauguratie vindt plaats op 20 januari, een dag nadat het verbod van kracht zou worden. Tweakers schreef begin 2024 een achtergrondartikel over hoe TikTok is verstrikt geraakt in de wereldpolitiek.