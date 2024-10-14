TikTok bevestigt ontslag van 300 moderators in Amsterdam

Dat is de interpretatie van Lid 2, Artikel 14 niet. Inhoud mag gewoon worden verwijderd en hoeft niet per se illegaal te zijn. Artikel 14 gaat over het verwijderen van Illegale inhoud en beschrijft nergens onder welke omstandigheden inhoud in zijn algemeen mag worden verwijderd en hoe dat precies moet gebeuren. Het gaat slechts over dat wanneer er illegale inhoud wordt verwijderd voor de reden illegaliteit
, dat je aan de volgende zaken moet voldoen. Je mag dus niet claimen, " Illegale inhoud zonder verdere uitleg" maar je mag wel gewoon zeggen "stomme inhoud" , " inhoud waarmee ik het oneens ben" , "inhoud die we per RNG verwijderen" zonder verdere uitleg. Tevens acht ik verdere discussie zinloos en laat ik het over aan de juristen in een rechtbank.
Artikel 14
De in lid 1 bedoelde mechanismen vergemakkelijken de indiening van voldoende
nauwkeurige en gepast omschreven berichten, op basis waarvan een zorgvuldige
marktdeelnemer de onwettigheid van de betrokken inhoud kan identificeren. Hiertoe
nemen de dienstverleners de nodige maatregelen om de indiening mogelijk te maken
en te vergemakkelijken van berichten die elk van de volgende elementen bevatten:
(a) een verklaring van de redenen waarom de persoon of entiteit van mening is dat
de betrokken informatie illegale inhoud is;
(b) een duidelijke vermelding van de elektronische locatie van die informatie, met
name de exacte URL of URL’s, en, waar nodig, bijkomende informatie die de
identificatie van de illegale inhoud mogelijk maakt;
(c) de naam en een e-mailadres van de persoon of entiteit die het bericht indient,
behalve bij informatie waarvan wordt geacht dat zij een van de in artikelen 3
tot en met 7 van Richtlijn 2011/93/EU beschreven strafbare feiten omvat;
(d) een verklaring van de overtuiging te goeder trouw van de persoon of entiteit
die het bericht indient dat de informatie en beweringen hierin nauwkeurig en
volledig zijn.
[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 15 oktober 2024 13:35]