TikTok bevestigt ontslag van 300 moderators in Amsterdam

TikTok heeft bevestigd dat het bedrijf driehonderd moderators in Amsterdam heeft ontslagen. Het modereren van Nederlandstalige video's gebeurt nu elders ter wereld, zo zegt de videoapp.

Het ontslag gebeurde in september, meldt NRC. De driehonderd moderators waren verantwoordelijk voor het veilig houden van TikTok in Nederland door meldingen van gebruikers te bekijken en waar nodig video's te verwijderen en accounts te schorsen. De moderatie gebeurt nu vermoedelijk meer met kunstmatige intelligentie.

Het inzetten van AI voor moderatie gebeurt bij socialemediabedrijven al jaren, maar in veel gevallen kunnen mensen onderdelen als culturele context beter beoordelen. Dat is de reden dat veel socialemediabedrijven leunen op moderators uit landen zelf. Hoe TikTok moderatie van Nederlandstalige video's doet, is onduidelijk.