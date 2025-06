TikTok heeft 175 miljoen Europese gebruikers, krijgt extra leeftijdsrestricties

TikTok heeft voor het eerst 175 miljoen Europese gebruikers. Dit is ruim 40 miljoen meer dan een jaar geleden. Naast deze bekendmaking kondigt het bedrijf wijzigingen aan om de mentale gezondheid van tieners beter te kunnen beschermen.

Het aantal van 175 miljoen Europese gebruikers betreft maandelijks actieve gebruikers, meldt TikTok, en is 41 miljoen meer dan het bedrijf in oktober vorig jaar meldde. Het aantal Europese gebruikers is vergelijkbaar met het aantal gebruikers in de VS; TikTok zei in een rapport begin dit jaar in het eerste kwartaal 170 miljoen maandelijks actieve Amerikaanse gebruikers te hebben.

Samen met de aankondiging van het aantal maandelijks actieve Europese gebruikers, zegt TikTok extra maatregelen in te voeren om de mentale gezondheid van tieners te beschermen. Zo wil het platform leeftijdsrestricties invoeren voor 'bepaalde uiterlijke effecten'. Dit doet TikTok naar aanleiding van een rapport van de Britse non-profitorganisatie Internet Matters, waarbij tieners en ouders hun zorgen uitten over uiterlijke effecten. Hierbij zou het ook niet altijd duidelijk zijn dat een afbeelding bewerkt is. Het lijkt dus om filters te gaan die mensen 'mooier' maken, dus niet 'grappige' filters die bijvoorbeeld dierenoren toevoegen.

Daarnaast wil TikTok meer informatie bieden over hoe een effect iemands uiterlijk verandert en wil het platform de richtlijnen voor creators aanscherpen. Daarmee wil TikTok het bewustzijn en begrip over de 'onbedoelde gevolgen van bepaalde effecten' onder videomakers vergroten.