Roemenië herhaalt verkiezingen na vermeende Russische inmenging op sociale media

Het constitutioneel hof van Roemenië verklaart het resultaat van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in het land ongeldig. De rechtbank doet dat na berichten over Russische inmenging via sociale media. De reden van de beslissing is nog niet bekend.

In een persbericht schrijft het constitutioneel hof dat het het 'gehele verkiezingsproces met betrekking tot de verkiezing van de president van Roemenië' annuleert, om 'de eerlijkheid en wettigheid van het verkiezingsproces te waarborgen'. De motivering van de beslissing is nog niet bekend. Die wordt later gepubliceerd in het staatsblad van Roemenië. Het is ook niet duidelijk wanneer de nieuwe verkiezingen zullen plaatsvinden.

De beslissing volgt enkele dagen nadat de aftredende president Klaus Iohannis documenten heeft vrijgegeven. Daarin beschuldigen de Roemeense veiligheidsdiensten Rusland ervan een doelgerichte socialemediacampagne op poten te hebben gezet om de rechts-radicale kandidaat Calin Georgescu te promoten. Die campagne zou gevoerd zijn op platformen zoals Instagram en TikTok. Laatstgenoemde haalde eerder deze week duizenden accounts offline die 'ingingen tegen de regels rondom verkiezingscampagnes'.