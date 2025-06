Roemeense toezichthouder onderzoekt verkiezingsfraude via TikTok

De Roemeense overheid gaat onderzoeken of er verkiezingsfraude is gepleegd via TikTok. Een van de kandidaten zou zijn populariteit te danken hebben aan 'activiteiten die lijken op die van bots' die het algoritme hebben beïnvloed.

Een toezichthouder wil TikTok daarom schorsen zolang het onderzoek loopt, meldt Profit.ro. Of dat betekent dat TikTok tijdelijk verboden wordt in Roemenië, is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Toezichthouder ANCOM zou TikTok ervan verdenken dat een kandidaat, die onverwachts veel stemmen trok, zijn populariteit een boost kon geven op het platform met 'activiteiten die lijken op die van bots', zoals accounts met zijn naam erin die video's deelden met hashtags.

De hoge defensieraad van Roemenië onder leiding van de huidige president komt donderdag bijeen om te praten over de kwestie en de mogelijkheid van buitenlandse inmenging in de verkiezingen. De kandidaat in kwestie staat bekend als pro-Russisch. De verwachting was dat hij rond 5 procent van de stemmen zou halen, maar dat werd 23 procent. TikTok zegt dat het niets fout heeft gedaan en wijst erop dat alle presidentskandidaten actief zijn op TikTok en bovendien gebruikmaken van andere platforms.